Pulivendula ZPTC Result 2025: పులివెందులలో జగన్‌కు ఘోర పరాభవం.. డిపాజిట్ కోల్పోయిన వైఎస్సార్సీపీ..

Pulivendula ZPTC Bypoll Result 2025: పులి వెందులలో జడ్పీటీసీ ఎన్నికలలో వైసీపీకి ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి 6,035 ఓట్లతో సత్తాచాటారు. జగన్ కంచుకోటలో పార్టీకి డిపాజిట్ కూడా రాలేదు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:08 PM IST
  • పులివెందులలో సత్తాచాటిన టీడీపీ..
  • జగన్ కు ఊహించని షాక్..

Pulivendula ZPTC Result 2025: పులివెందులలో జగన్‌కు ఘోర పరాభవం.. డిపాజిట్ కోల్పోయిన వైఎస్సార్సీపీ..

TDP candidate mareddy latha reddy Win in ZPTC Bypoll: పులివెందులలో జరిగిన ఎన్నికలలో వైసీపీ ఘోర పరాభవంను మూటకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ అభ్యర్థి లతారెడ్డికి 6,035 ఓట్ల మెజార్టీతో వైసీపీ అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డిపై విజయ కేతనం ఎగుర వేసింది. కనీసం వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ కూడా లభించలేదు.  వైసీపీకి మొత్తంగా 683 ఓట్లు మాత్రమే పొలయ్యాయి.

ఈ క్రమంలో ఇండిపెండెంట్ లు, కాంగ్రెస్ కు 100 ఓట్లు లభించాయి.పులివెందుల స్థానానికి అన్ని పార్టీలు కలసి 11 మంది పొటీపడ్డారు. మొత్తంగా పులి వెందులలో 74 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఈక్రమంలో ఇన్నాళ్లకు పులివెందులలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని, ప్రజలకు నిజమైన ఇండిపెండెన్స్ డే లభించిందని టీడీపీ నేతలు అంటున్నారు.

జగన్ కంచుకోటను.. ప్రజలు ఓటుహక్కుతో బద్దలు కొట్టారని టీడీపీ నేతలు సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. టీడీపీ గెలుపు కోసం పాటు పడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెబూతూ టీడీపీ గెలిచిన అభ్యర్థి లతారెడ్డి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇటీవల ఒంటిమిట్ట, పులివెందులలో వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ పార్టీలు హోరాహోరీన జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కోసం ప్రచారం నిర్వహించాయి.

Read more: YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం ఇది తమకు ఇన్ని నెలల పాలనపై ప్రజలు తమ తీర్పును ఓటు హక్కుతో తెలపాలని కోరారు. మరోవైపు వైసీపీ పార్టీ కూటమికి  ఓటు హక్కుతో కూటమిపై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఓటు రూపంలో బుద్ది చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు తమదైన రీతిలో ప్రచారం నిర్వహించాయి. మొత్తంగా టీడీపీ మాత్రం జగన్ గడ్డపై పాగా వేసింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PulivendulaPulivendula ZPTCmareddy latha reddyPulivendula ZPTC ElectionPulivendula News

