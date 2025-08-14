TDP candidate mareddy latha reddy Win in ZPTC Bypoll: పులివెందులలో జరిగిన ఎన్నికలలో వైసీపీ ఘోర పరాభవంను మూటకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ అభ్యర్థి లతారెడ్డికి 6,035 ఓట్ల మెజార్టీతో వైసీపీ అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డిపై విజయ కేతనం ఎగుర వేసింది. కనీసం వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ కూడా లభించలేదు. వైసీపీకి మొత్తంగా 683 ఓట్లు మాత్రమే పొలయ్యాయి.
ఈ క్రమంలో ఇండిపెండెంట్ లు, కాంగ్రెస్ కు 100 ఓట్లు లభించాయి.పులివెందుల స్థానానికి అన్ని పార్టీలు కలసి 11 మంది పొటీపడ్డారు. మొత్తంగా పులి వెందులలో 74 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఈక్రమంలో ఇన్నాళ్లకు పులివెందులలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని, ప్రజలకు నిజమైన ఇండిపెండెన్స్ డే లభించిందని టీడీపీ నేతలు అంటున్నారు.
జగన్ కంచుకోటను.. ప్రజలు ఓటుహక్కుతో బద్దలు కొట్టారని టీడీపీ నేతలు సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. టీడీపీ గెలుపు కోసం పాటు పడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెబూతూ టీడీపీ గెలిచిన అభ్యర్థి లతారెడ్డి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇటీవల ఒంటిమిట్ట, పులివెందులలో వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ పార్టీలు హోరాహోరీన జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కోసం ప్రచారం నిర్వహించాయి.
Read more: YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ.. మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి: వైఎస్ జగన్
మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం ఇది తమకు ఇన్ని నెలల పాలనపై ప్రజలు తమ తీర్పును ఓటు హక్కుతో తెలపాలని కోరారు. మరోవైపు వైసీపీ పార్టీ కూటమికి ఓటు హక్కుతో కూటమిపై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఓటు రూపంలో బుద్ది చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు తమదైన రీతిలో ప్రచారం నిర్వహించాయి. మొత్తంగా టీడీపీ మాత్రం జగన్ గడ్డపై పాగా వేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook