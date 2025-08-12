Koya Dsp Murali naik Video: యూనిఫామ్ ఇక్కడ.. కాల్చి పడేస్తా .. నా కొడకా.. పులి వెందులలో రెచ్చిపోయిన డీఎస్పీ.. వీడియో ఇదే..

Pulivendula zptc elections dsp murali naik mass warning to ysrcp activists video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పులివేందుల ఎన్నికలను కూటమి ప్రభుత్వం, వైసీపీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు కూడా ఎన్నికలలో నువ్వా.. నేనా అన్న చందంలో ప్రచారంను నిర్వహించాయి. అంతే కాకుండా.. ఈరోజు పులివెందులతో పాటు, ఒంటి మిట్టలో పోలింగ్ జరిగింది. అయితే.. ఒంటి మిట్టలో పొలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. కానీ పులివెందులలో మాత్రం అనేక అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగాయి. పలు చోట్ల టీడీపీ వర్సెస్ వైసీపీ కార్యకర్తలు తోపులాటలు చేసుకున్నారు.
పులివెందుల: కాల్చి పడేస్తా నా కొడకా.. అంటూ బూతులతో రెచ్చిపోయిన పోలీసు అధికారి pic.twitter.com/fN55n79rpw
— greatandhra (@greatandhranews) August 12, 2025
పలు చోట్ల ఘర్షణ వాతావరణం కూడా తలెత్తింది. అంతే కాకుండా..ఉదయం నుంచి వైసీపీకీలక నేతలైన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డితో పాటు, మరికొంత మందిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ తో పాటు, కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకుని మరీ పీఎస్ కు తరలించారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పులివెందులలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. డీఎస్పీ మురళి నాయక్, వైసీపీ కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్తో పాటు డీఎస్పీ మురళి నాయక్ భారీ పోలీసు బలగాలతో వైసీపీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ ఆఫీస్ దగ్గరకు భారీగా కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా వైసీపీ ఫ్యాన్స్ భారీగా గుమిగూడారు.
పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అక్కడున్న డీఎస్పీ.. మురళి నాయక్ సీరియస్ అయ్యారు. వైసీపీ కార్యకర్తలకు వార్నింగ్ ఇస్తు మీరు తాగి ఉండవచ్చు.. ఇక్కడ ఉంది ఖాకీ అని.. "కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా.. అంటూ రెచ్చిపోయారు. గుంపులుగా ఉండొద్దని వెళ్లిపోవాలని కూడా వారికి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈక్రమంలో డీఎస్పీ వార్నింగ్ ఇచ్చిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
