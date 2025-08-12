English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Koya Dsp Murali naik Video: యూనిఫామ్ ఇక్కడ.. కాల్చి పడేస్తా .. నా కొడకా.. పులి వెందులలో రెచ్చిపోయిన డీఎస్పీ.. వీడియో ఇదే..

Pulivendula zptc elections: పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల‌ పోలింగ్ ఏపీ వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ మారింది. రెండు పార్టీలు సైతం ఎన్నికలలో గెలవాలని  శాయశక్తుల ప్రచారం నిర్వహించాయి. ఈరోజు పోలింగ్ జరిగింది. ఈ క్రమంలో కోయ డీఎస్పీ వైసీపీ కార్యకర్తలపై మండిపడ్డారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 12, 2025, 06:12 PM IST
  • పులివెందులల తడాఖా చూపిట్టిన డీఎస్పీ..
  • వైసీపీ కార్యకర్తలపై ఆగ్రహం..

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Koya Dsp Murali naik Video: యూనిఫామ్ ఇక్కడ.. కాల్చి పడేస్తా .. నా కొడకా.. పులి వెందులలో రెచ్చిపోయిన డీఎస్పీ.. వీడియో ఇదే..

Pulivendula zptc elections dsp murali naik mass warning to ysrcp activists video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పులివేందుల ఎన్నికలను కూటమి ప్రభుత్వం, వైసీపీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండు పార్టీలు కూడా ఎన్నికలలో నువ్వా.. నేనా అన్న చందంలో ప్రచారంను నిర్వహించాయి. అంతే కాకుండా.. ఈరోజు పులివెందులతో పాటు, ఒంటి మిట్టలో పోలింగ్ జరిగింది. అయితే.. ఒంటి మిట్టలో పొలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది. కానీ పులివెందులలో మాత్రం అనేక అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగాయి. పలు చోట్ల టీడీపీ వర్సెస్ వైసీపీ కార్యకర్తలు తోపులాటలు చేసుకున్నారు.

 

పలు చోట్ల ఘర్షణ వాతావరణం కూడా తలెత్తింది. అంతే కాకుండా..ఉదయం నుంచి వైసీపీకీలక నేతలైన ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డితో పాటు, మరికొంత మందిని పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ తో పాటు, కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకుని మరీ పీఎస్ కు తరలించారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  పులివెందులలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. డీఎస్పీ మురళి నాయక్, వైసీపీ కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం  చోటు చేసుకుంది.

 జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌తో పాటు డీఎస్పీ మురళి నాయక్ భారీ పోలీసు బలగాలతో వైసీపీ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ ఆఫీస్ దగ్గరకు భారీగా కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా వైసీపీ ఫ్యాన్స్ భారీగా గుమిగూడారు.

Read more: Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఈ రూల్ తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..

పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అక్కడున్న డీఎస్పీ.. మురళి నాయక్ సీరియస్ అయ్యారు. వైసీపీ కార్యకర్తలకు వార్నింగ్ ఇస్తు మీరు తాగి ఉండవచ్చు.. ఇక్కడ ఉంది ఖాకీ అని.. "కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా.. అంటూ రెచ్చిపోయారు.  గుంపులుగా ఉండొద్దని వెళ్లిపోవాలని కూడా వారికి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈక్రమంలో డీఎస్పీ వార్నింగ్ ఇచ్చిన వీడియో ప్రస్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

PulivendulaKadapaZPTC electionsPulivendula ZPTC ElectionsKoya murali naik dsp angry on ycp activist

Trending News