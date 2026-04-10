Kadapa Murder: కడపలో రెచ్చిపోయిన ప్రేమోన్మాది.. పెళ్లికి నిరాకరించిందని విద్యార్థిని గొంతు కోసి హత్య

Kadapa Student Murder: కడప జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మైదుకూరు సమీపంలోని ఖాజీపేట అగ్రహారంలో కీర్తన అనే విద్యార్థిని హత్యకు గురైన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్రేమోన్మాది చేసిన ఈ దాడి ప్రజలను షాక్కు గురిచేసింది. పోలీసులు చెబుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. కీర్తనపై ఓ యువకుడు కత్తితో దాడి చేసి గొంతు కోశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన కీర్తనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం కడపకు తరలిస్తుండగా.. మార్గమధ్యంలోనే ఆమె మృతి చెందింది.
ఖాజీపేట మోడల్ స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న కీర్తన అనే విద్యార్థినిపై.. అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఒక యువకుడు గత కొంతకాలంగా కన్నేశాడు. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని సదరు యువతిని నిరంతరం వేధిస్తూ వచ్చాడు. అయితే, చదువుపై శ్రద్ధ ఉన్న కీర్తన ఆ ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తూ తెగేసి చెప్పింది.
దీంతో కోపంతో రగిలిపోయిన ఆ యువకుడు.. ఈరోజు కీర్తనపై దారుణంగా దాడి చేశాడు. కత్తితో ఆమె గొంతు కోసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఉన్న ఆమెను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ.. మార్గమధ్యంలోనే కీర్తన కన్నుమూసింది. అయితే నిందితుడు ఆంజనేయకొట్టాలు గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసులుగా అనుమానించిన పోలీసులు.. ప్రస్తుతం అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా.. శిక్షలు పడుతున్నా.. ఇలాంటి ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడాలని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
