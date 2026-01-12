Andhra Pradesh: ఇది ఉద్యోగుల్ని ముంచే ప్రభుత్వం.!. సీఎం చంద్రబాబుపై కాకర్ల వెంకటరామి రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kakarla Venkata ramireddy fires on cm Chandrababu naidu govt: ఆంధప్రదేశ్ లో ప్రస్తుత కూటమి సర్కారు పాలన అందిస్తుంది. ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తునే పాలనను గాడిలో పెడుతుంది. గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులతో రాష్ట్రాంలో ఖజానా ఖాళీ అయిందని చంద్రబాబు పలుసందర్భాల్లో చెప్పారు. ప్రజల కోసం చాలా చేయాలని ఉందని కానీ.. ఖజానా చూస్తే ఖాళీగా ఉందన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ గుర్రుగా ఉంది. ఈక్రమంలో దీని చైర్మన్ కాకర్ల వెంకటరామి రెడ్డి చంద్రబాబు సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది మంచి ప్రభుత్వం కాదని, ఉద్యోగులను ముంచే ప్రభుత్వమన్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులంటే లెక్కలేనితనం స్పష్టంగా కనపడుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి 20 నెలలు అవుతున్నా ఇంతవరకు ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన పీఆర్సీ, ఐఆర్ వంటి వాటిలో కనీస స్పందన లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గతంలో ఎన్నికల వేళ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఐఆర్ ఇస్తాము అని ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో చెప్పిందన్నారు. ఇచ్చిన మాటప్రకారం ప్రభుత్వం పీఆర్సీ కమీషన్ నియమించి ఐఆర్ ఇస్తుందని ఉద్యోగులందరూ గత సంక్రాంతికి ఎదురు చూశారని.. కానీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్ళు చల్లిందన్నారు. మళ్లీ సంక్రాంతి కూడా వచ్చింది కానీ ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చలనం కనిపించడం లేదని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
గత సంక్రాంతికి పోలీసులకు 2 సరెండర్ లీవ్ బిల్లులు చెల్లిస్తామని స్వయంగా ఆర్ధిక మంత్రిగారు హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. మళ్లీ సంక్రాంతి వచ్చినా కూడా అవి పూర్తిగా చెల్లించలేదని.. దీపావళి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రిగారు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులందరి సమక్షంలో పోలీసులకు ఒక సరెండర్ లేవ్ బిల్లు 210 కోట్ల రూపాయలను సగం సగం చేసి రెండు విడతలుగా నవంబర్, డిశంబర్ నెలలలో చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారన్నారు.
అయితే.. దీనిలో ఇంతవరకు ఇంకో సగం చెల్లించలేదని ఉద్యోగులకు సుమారు 35 వేల కోట్ల బకాయిలు ఉంటే అందులో కేవలం 210 కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చి దానిని కూడా చెల్లించకపోవడం దారుణమన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంకు ఉద్యోగులంటే ఇంత నిర్లక్ష్యమా! పోలీసులకు రికార్డు స్థాయిలో 6 సరెండర్ లీవ్ బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వానికే దక్కిందన్నారు. రిటైరయిన వారికి 18 నెలలుగా గ్రాట్యుటీ చెల్లించడం లేదని గుర్తు చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలలో ఉద్యోగులకు 9 హామీలు ఇచ్చిందని.. ప్రభుత్వం ఏర్పడి 20 నెలలు అవుతున్నా ఇంతవరకు ఒక్క హామీని అమలు చేయలేదన్నారు. ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీల సంగతి పక్కన పెడితే రెగ్యులర్ గా ఇవ్వాల్సిన DA లు కూడా ఇవ్వడం లేదని కాకర్ల వెంకట రామిరెడ్డి ఏకీపారేశారు.
సీపీఎస్, జీపీఎస్ ను సమీక్షించి అందరి ఆమోదయోగ్యమైన పెన్షన్ విధానం తీసుకువస్తామని హామీ ఇచ్చారని, అధికారంలోకి రాగానే హడావిడిగా గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన GPS ఉత్తర్వులను రద్దు చేశారన్నారు.
ఇక ఒకటో తేదీ జీతం ఇస్తాము అని హామీ ఇచ్చారని కానీ ఉద్యోగులకు 10,11 తేదీల్లో జీతాలు ఇస్తున్నారన్నారు. గతంలో 4-5 తేదీలలో జీతం వచ్చేదని అన్నారు. ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోగా ఉద్యోగులను వివిధ రకాలుగా వేధిస్తోందని అన్నారు. సచివాలయ ఉద్యోగులను ఇళ్ళిళ్లు తిరిగి పాంప్లెట్లు పంచే వాలంటీర్ల స్థాయి దిగజార్చిందన్నారు.
టీచర్లకు యాప్ ల భారం తగ్గిస్తామని హామీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం యాప్ లు తగ్గించకపోగా మరిన్ని పెంచిందన్నారు. ఇక MPDO వంటి మండల స్థాయి అధికారులు పనిచేసే అవకాశం లేకుండా టెలీకాన్ఫరెన్సులు, వీడియో కాన్ఫరెన్సుల టార్చర్ ఎక్కువైందన్నారు.
ప్రభుత్వ ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఉద్యోగుల వైపు చూడాలని కోరుతున్నాం. ఈ సంక్రాంతికి పీఆర్సీ కమిషన్ ను నియమించి, ఐఆర్ ప్రకటించాలని కాకర్ల వెంకట రామిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఈ సంక్రాంతికి కనీసం ఒక డీఏ మంజూరు చేయాలని, ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలపై ఒక షెడ్యూల్ విడుదల చేయాలని కోరుతున్నమన్నారు.
సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకువస్తుందో స్పష్టం చేయాలని కోరుతున్నామన్నారు. సచివాలయ ఉద్యోగులకు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు, సర్వీసు రూల్స్, ప్రమోషన్స్ వంటి వాటిలో న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నమన్నారు. ఉద్యోగులకు టెలీకాన్ఫరెన్సులు, వీడియో కాన్ఫరెన్సుల గోల తగ్గించాలని, ఉపాధ్యాయులకు యాప్ లు తగ్గించి భోదనేతర పనులు తగ్గించాలని కాకర్ల వెంకటరామి రెడ్డి ప్రభుత్వంకు కీలక అప్పీల్ చేశారు.
