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AE Nookaraju Family Suicide Case: భర్తను చంపి, భార్యను వలలో వేసుకుని.. కాకినాడ మిస్టరీ వెనుక భయంకరమైన నిజాలు..!

Pithapuram AE Nookaraju Case Updates: పంచాయితీ రాజ్‌లో పనిచేసే ఓ ఏఈ, అతని భార్య, కుమార్తె, మనవడు రాజమండ్రి గోదావరిలో దూకి సామూహిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం.. ఇందులో మనవడు మినహా మిగిలిన ముగ్గురు మృతి చెందడం.. ఈ సంఘటనకు పూర్తి కారణం సాధిక్  అనే వ్యక్తి తెరపైకి రావటం.. ఇది పూర్తిగా సినిమా క్రైమ్ స్టోరీని తలపించేదిగా మారింది. అసలు ఎవరీ  సాధిక్ .. ఇందులో లవ్ జిహాద్ ఎంతవరకు ఉంది.. అతనికి ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధం ఉందా.. రైఫిల్ షూటింగ్‌లో అతనికి ఎవరు శిక్షణ ఇచ్చారు తదితర అంశాలపై పూర్తిస్థాయిలో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కుటుంబ వివాదంతో మొదలై ఉగ్రవాద సంస్థ లింకుల వరకు దర్యాప్తు వెళ్లింది. వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 25, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:12 PM IST
AE Nookaraju Family Suicide Case: భర్తను చంపి, భార్యను వలలో వేసుకుని.. కాకినాడ మిస్టరీ వెనుక భయంకరమైన నిజాలు..!
Image Credit: Pithapuram AE Nookaraju case

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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