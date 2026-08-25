/AE Nookaraju Family Suicide Case: భర్తను చంపి, భార్యను వలలో వేసుకుని.. కాకినాడ మిస్టరీ వెనుక భయంకరమైన నిజాలు..!

Pithapuram AE Nookaraju Case Updates: పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు, అతని భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య.. కుమారుడు గతంలోనే చనిపోయాడు. కుమార్తె సౌజన్య లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. కులాంతర వివాహం. అయితే భర్తతో పెద్దగా పొసిగేది కాదని, అత్తింటి వారితో ఆమెకు వివాదాలు ఉన్నాయని ఆమె రాసిన సూసైడ్ నోట్ ద్వారా తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో భర్త ఉండగానే ఆమె తన కుమారుడికి రైఫిల్ షూటింగ్ లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సాధిక్ పనిచేస్తున్న పాఠశాలలోనే శిక్షణ ఇప్పించేది .అక్కడ శిక్షణ ఇచ్చే సాధిక్ ఆమెపై కన్నేశాడు. తన వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న సౌజన్య కుమారుడు రియాన్ష్ రెడ్డిని దగ్గరకు తీసి కుటుంబ వివరాలు తెలుసుకున్నాడు. పాఠశాలలో సరైన శిక్షణ ఉండదు. తన ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరిస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందంటూ కుమారుడిని అక్కడికి మార్చుకున్నాడు. అక్కడ నుంచి వారిద్దరి మధ్య సానిహిత్యం ఏర్పడింది.
మొత్తం మీద సౌజన్య బలహీనతను క్యాష్ చేసుకున్నాడు. భర్తతో పొసగకపోవటం, కుటుంబంతో వివాదాలు, తనను భర్త ఎక్కడికి బయటికి తీసుకువెళ్లడం లేదన్న ఒంటరితనంలో ఉన్న సౌజన్యకు మాయమాటలు చెప్పాడు. అన్ని తానై ఉంటానని నమ్మించాడు. దానికి అడ్డుగా ఉన్న సౌజన్య భర్త జగదీష్ రెడ్డిని హతమార్చేందుకు పక్కాగా ప్లాన్ వేసాడు. కెనడా, ముంబై నుంచి తెచ్చిన పాయిజన్ ఇచ్చాడని సౌజన్య చెబుతున్నప్పటికీ హైదరాబాదులో ఓ బంగారు వ్యాపారి వద్ద సైనైడ్ తీసుకుని ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీనిపైనా పోలీసు విచారణ కొనసాగుతోంది. అయితే అతనికి పాయిజన్ ఇవ్వడంలో సౌజన్య హస్తం ఉందనేది నిర్ధారణ అవుతోంది.
ఒక్కొక్కటిగా వివరాలు సేకరించి..
నూకరాజు పేరు మీద ఆస్తులున్నాయి. అలాగే సౌజన్య భర్త జగదీష్ రెడ్డికి ఆస్తులున్నాయి. బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాధిక్ ఒక్కొక్కటిగా సౌజన్య నుంచి వివరాలు సేకరించాడు. అన్నిటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. చివరికి ఆమె వాట్సప్ ఖాతాను కూడా తన రెండవ వాట్సాప్గా మార్చుకున్నాడు. ఆమెపై నిఘా పెట్టాడు. భర్త చనిపోయిన తర్వాత కూడా సౌజన్య సాధిక్పై ఎలాంటి ఆరోపణలు చేయలేదు. అనారోగ్యంతో చనిపోయాడని అనుకున్నారు. అతను చనిపోయిన తర్వాత సాధిక్ రెచ్చిపోయాడు. ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం ప్రారంభించాడు. తన మాట వినకపోతే ఆమె కుమారుడు రియోను చంపేస్తానని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడంతో ఆమె లొంగిపోయిందన్నదనేది సమాచారం. ఈ విషయం నూకరాజుకు ఆలస్యంగా తెలిసింది. ఆయన కుమిలిపోయాడు. ఓ పక్క కొడుకు, మరోపక్క అల్లుడు చనిపోయారు. కుమార్తె జీవితం ఇలా అయిపోయిందని ఆవేదన. మరోపక్క సాధిక్ నేరుగా సౌజన్య ఇంటికి రావడం, బెదిరించడం, ఆమెతో బయటకు వెళ్లిపోవడం వరుసగా సంఘటనలు జరిగిపోతున్నాయి.
వారసుడుని నిలబెట్టుకోవాలని..
ఇంత జరిగినా అటు నూకరాజు, ఇటు కుమార్తె సౌజన్య ఎక్కడా పెదవి విప్పలేదు. వారిలో వారే కుమిలిపోయారు. వారి భయం రియాన్ష్ రెడ్డి (రియో)కు ఏమి జరగకూడదు. ఉన్న ఒక్క వారసుడుని నిలబెట్టుకోవాలని తపన మాత్రమే. ఆ కుటుంబ వ్యవహారాలు మొత్తం చేతుల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఆస్తుల డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంకు లాకర్లు, ఆభరణాలు, నగదు వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న సాధిక్ లోని మరో కోణం బయటకు వచ్చింది. సౌజన్యను మతం మార్చి నిఖా చేసుకోవడం ద్వారా అధికారికంగా ఆస్తులు అనుభవించాలని నిర్ణయించడం. అప్పటికే నూకరాజు పేరుపై ఉన్న స్థలాన్ని బేరం పెట్టాడు. అన్ని భరించినప్పటికీ దేవునికి విశేషమైన భక్తులైన నూకరాజు కుటుంబం మత మార్పిడి తట్టుకోలేకపోయింది. మతం మారకపోతే చంపేస్తానని బెదిరించాడు .వారు పక్కా హిందువులు. కాకినాడ మురళీధర్ నగర్లోని ఓ ఆలయానికి బంగారు ఆభరణాలు ఇచ్చారు.
నిత్యం జగదీశ్వర్ రెడ్డి, సౌజన్య అక్కడ పూజలు చేయించేవారు. ఆ ఆలయంలో అర్చకులు, భక్తులు వారి గురించి ఎంతో గొప్పగా చెబుతారు. అంతటి కరడుకట్టిన హిందువులైన నూకరాజు కుటుంబం మత మార్పిడిని తట్టుకోలేకపోయింది. మాట వినకపోతే చంపేస్తాడని భయం. అదికూడా తమని కాదు. తమ వారసుడిని. దీంతో సామూహిక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. తల్లి, తండ్రి, కూతురు, కొడుకు సమావేశం అయ్యారు. పాపం పదేళ్ల రియోకు ఏమీ తెలీదు. తల్లి ఏది చెబితే అదే వినేవాడు. నిర్ణయం తీసుకున్నాక సౌజన్య సూసైడ్ నోట్ రాసి తన బైక్లో దాచి పెట్టింది. నూకరాజు కూడా తమ కుటుంబ ఆత్మహత్యకు కారణం సాధిక్ అని ఓ సూసైడ్ నోట్ రాశారు.
వెంబడించిన సాధిక్..
అక్కడి నుంచి కారులో బయలుదేరి రాజమండ్రి పయనమయ్యారు. వారి అడుగుజాడలు అడుగడుగునా కనిపెడుతున్న సాధిక్ కొంత దూరం వారిని వెంబడించాడు. వారి కారు స్పీడ్ పెరగడంతో తాను దొరికిపోతానని భయపడి వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు. ఆధార్ కార్డు మార్చేశాడు. తనను గుర్తు పట్టకుండా గెడ్డం తీసేశాడు. వారు చనిపోయారని తెలిసిన సౌజన్య మామ రావులపాలెంకు చెందిన భాస్కర్ రెడ్డి సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆత్మహత్యపై రాజమండ్ లో కేసు నమోదైంది. ఈ రెండు ఫిర్యాదులు, సూసైడ్ నోట్లు, భాస్కర్ రెడ్డి ఫిర్యాదుతో కాకినాడ ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు తీగలాగడం మొదలుపెట్టారు. డొంక కదిలింది. సౌజన్య రాసిన సూసైడ్ నోట్ చదివిన ప్రతి ఒక్కరూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. మతమార్పిడి కోసం సాధిక్ చేసిన అఘాయిత్యాలు, దుర్మార్గాలు, హత్యాయత్నాలు, సౌజన్య భర్తను హత్య చేయడం, కుమారుడుని చంపేస్తానని బెదిరించడం.. అన్నీ తెలిసి ప్రతి ఒక్కరిలో కసి పెరిగింది. ఇక్కడే హిందూ సమాజం ఒకటైంది. ఎన్నడూ లేనందుగా హిందువులు చలో కాకినాడ పిలుపునిచ్చి కలెక్టరేట్ ముట్టడించారు. పోలీసుల్లో కూడా కదలిక వచ్చింది. ప్రత్యేక బృందాలు మీరట్లోని ఒక మైనారిటీ సామాజిక వర్గం అధికంగా ఉండే ప్రాంతంలో గుర్తించి తీసుకొచ్చాయి. ఇక్కడే మరో కథ బయటికి వచ్చింది.
విజయ సాయిరెడ్డి ఆరోపణలు..
మాజీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి సాధిక్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈమె ఒక్కరే కాదు మరో 15 మంది మహిళల జీవితాలు సాధిక్ నాశనం చేశాడు అన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో అతను ఏ పార్టీకి పనిచేశాడు తెలీదా అంటూ పరోక్షంగా వైసీపీని ప్రస్తావించారు. అందుకు బలం చేకూరుస్తున్నట్లుగానే అప్పటి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, అప్పటి కాకినాడ ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్తో దిగిన ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి.
సాధిక్ రైఫిల్ శిక్షణ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు..? శిక్షణ సంస్థ పెట్టి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు తద్వారా ఉపాధి కోసమే నేర్చుకున్నాడా.. తీవ్రవాద సంస్థలతో లింకులు ఉన్నాయా.. అతనికి రైఫిల్ ఎవరు ఇచ్చారు.. దానికి లైసెన్స్ ఉందా.. శిక్షణ సంస్థ పెట్టేందుకు అనుమతులు ఉన్నాయా.. కాకినాడ జిల్లా పరిధిలోని సామర్లకోట నుంచి మీరట్ వరకు ఒక్కడు ఎలా వెళ్లాడు.. ఎక్కడా డిజిటల్ పేమెంట్లు వాడకుండా సెల్ఫోన్ వినియోగించకుండా ఇంత పక్కాగా ఎలా పరారయ్యాడు.. అక్కడ పోలీసులకు దొరక్కపోతే కేరళ వెళ్లి అక్కడి నుంచి నౌకాయానం ద్వారా విదేశాలకు వెళ్లిపోవాలని ఎలా స్కెచ్ వేశాడు.. ఏ దేశానికి వెళ్లాలనుకున్నాడు. ఇందులో అతనికి ఎవరెవరు సహకరించారు.. అతని డ్రైవర్ కథ ఏమిటి.. ఇవన్నీ ఇప్పుడు పోలీసులు బయట పెట్టాల్సి ఉంది. న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించింది. సబ్ జైలులో సాధిక్ ఉన్నాడు. ఈ అన్ని కోణాలలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టాక ఎలాంటి విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అసలు దీనిపై విచారణ సాగుతుందా .. అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపేశామని పోలీసులు వదిలేస్తారా.. మరణశిక్ష విధించాలని హిందూ సంఘాలు, ఉరితీయాలని మహిళా సంఘాలు చేసిన డిమాండ్ అతను అరెస్టుతో ఆగిపోతుందా వేచి చూడాల్సిందే..