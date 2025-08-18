English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kakinada Politics: కూటమి పార్టీలో సెగలు..! కాకినాడలో ఏం జరుగుతోంది..?

Kakinada Politics: కాకినాడ జిల్లాలో కూటమి ఎమ్మెల్యేలు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారా..! రాష్ట్రంలో తమ సర్కార్‌ ఉన్నా... రూపాయి సంపాదించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయిందని నారజ్‌ అవుతున్నారా..! అటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ మాత్రం.. ఎంత కట్టడి చేసినా అవినీతి తగ్గడం లేదని ఆగ్రహంతో ఉన్నారు..! కొందరు ఎమ్మెల్యేలు పనిగట్టుకుని అవినీతికి గేట్లు తెరచారని మండిపడ్డారు..! ముఖ్యంగా పోలీసులు మారాలంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.. అసలు కాకినాడలో జిల్లాలో ఏం జరుగుతోంది..?  

Kakinada Politics: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి సర్కార్ అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా పాలన చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌.. అనుక్షణం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.. అయినా కొందరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరు మారడం లేదు. ముఖ్యంగా కాకినాడ జిల్లాలో కొందరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరు ఇప్పుడు హాట్‌ టాపిక్‌ అవుతోంది. ఆ నేతల పనితీరుపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తాజాగా పవన్ కల్యాణ్ చేసినా కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు కూటమి పార్టీలో సెగలు రాజేస్తున్నాయి. 

కాకినాడ పోర్టులో బియ్యమే కాదు ఆయిల్ కూడా దొంగతనం జరుగుతోందని పవన్‌ బాంబు పేల్చారు. ఈ అక్రమాల వలన ఉగ్రవాదులు చొచ్చుకు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. అందుకోసమే తాను పదే పదే కాకినాడ పోర్ట్ ప్రస్తావన చేయాల్సి వస్తోందని గుర్తు చేశారు. అయినా పోలీసు శాఖలో ఇంకా మార్పు రాలేదంటూ మండిపడ్డారు. తాజాగా పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్‌ కాకినాడలో కలకలం రేపుతున్నాయి. పవన్ కామెంట్స్ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు సూటిగా తగిలాయనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా డిప్యూటీ సీఎం ఎన్నిసార్లు వార్నింగ్ ఇచ్చినా ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మారడం లేదు. బియ్యం, మట్టి, ఇసుక, ఆయిల్ ఇలా అన్ని వ్యాపారాల్లో  ఆ ఎమ్మెల్యేలకు భాగస్వామ్యం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. మరో ఎమ్మెల్యే అయితే ఒక అడుగు ముందుకేసి ప్రైవేట్ నాన్ లేఔట్లలో ప్రభుత్వ సొమ్ముతో రోడ్లు కూడా వేసి కమిషన్లు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.. 

ఇదిలా ఉంటే ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల తీరు మరోలా ఉందనే టాక్ నడుస్తోంది. ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌పై నరాజ్‌గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 2014 నుంచి పార్టీని మోస్తున్నామని అయినా తమకు రూపాయి ఆదాయం రావడం లేదని అనుచరుల దగ్గర వాపోతున్నారు. కానీ 2019 నుంచి 2024 మధ్య వైసీపీ ప్రభుత్వంలో గల్లీ లీడర్ మొదలు పెద్దలు వరకు రేషన్ బియ్యం పై కోట్లు సంపాదించారని అంటున్నారట. ముఖ్యంగా కాకినాడ పోర్టుకు వచ్చే షిప్పుల నుంచి ఆయిల్ తీసుకొచ్చి బయట పెద్ద ఎత్తున అమ్ముకున్నారని చెబుతున్నారట. అలాగే ఆ షిప్పుల నుంచి డీజిల్ ఇచ్చినందుకు షిప్ లో ఉన్న వారికి రకరకాలు వస్తువులు సరఫరా చేశారు. ఒక దశలో అక్కడ అమ్మాయిలను తీసుకువెళ్లినట్టు ప్రచారం ఉంది. కానీ కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక మాత్రం.. తమకు ఎలాంటి ఆదాయం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. 

ముఖ్యంగా కాకినాడలో బియ్యం వ్యాపారం తీసుకుందామనేసరికి పవన్ కళ్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్ దాడులు చేశారు. దీంతో ఆదాయం పోయిందని వాపోతున్నారట. గతంలో కాకినాడ పోర్టు నుంచి పెద్ద ఎత్తున  బియ్యం ఎగుమతి అయ్యేవి. నాలుగైదు రోజులకు రెండు షిప్పులు వంతున వెళ్లేవి. ఇందులో పిడిఎస్ బియ్యం అధికంగా ఉండేవి. ప్రతిపక్షంలో ఉండగా పవన్ కళ్యాణ్ కాకినాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డిని టార్గెట్ చేశారు. ఆయనే రేషన్ బియ్యం తరలిస్తున్నారని ఆయన ఆటకట్టిస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అన్నట్టుగానే అధికారంలోకి రాగానే దాడులు చేశారు. 55 వేల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం సీజ్  చేశారు. కేసులు పెట్టారు. సిట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా ఈ సిట్ లో మరికొందరు అధికారులను నియమించారు. ఇప్పుడు సిట్ పనితీరు ఏమాత్రం బాలేదని చర్చ జరుగుతోంది.. 

ప్రస్తుతం కాకినాడ పోర్టులో మూడు చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేశారు. పగడ్బందీగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండడంతో విశాఖకు రేషన్ బియ్యం తరలించి అక్కడి నుంచి బియ్యం అక్రమ రవాణా సాగుతోంది. ఇటీవల తుని వద్ద కాకినాడ జిల్లా పౌరసరఫరాల సంస్థ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించి బియ్యం వెళ్లకుండా కట్టడి చేశారు. తాజాగా విశాఖపట్నం పోర్ట్ కు చెక్ పోస్ట్ మంజూరు అయింది. త్వరలోనే ఇది ప్రారంభం కానుంది. జల రవాణా వదిలేసి రోడ్డు మార్గం ద్వారా చత్తీస్‌గఢ్‌కు రేషన్ బియ్యం తరలిస్తున్నారు అని ఓ అధికారి వెల్లడించారు. రేషన్ బియ్యం తరలింపు మాత్రం ఆగలేదు. దారి మళ్లుతున్నాయని కిందిస్థాయి అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు. 

ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం అధికార పార్టీకి చెందిన వారే రేషన్ బియ్యం వ్యాపారంలో పూర్తి బిజీగా ఉన్నారనే టాక్ వినిస్తోంది. వారు కొనుగోలు చేసి అప్పటి వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ముగ్గురు నేతలు చేసిన వ్యాపారానికి ఇప్పటికీ సహకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అధికార పార్టీ నేతలు కొన్న బియ్యాన్ని వైసీపీకి చెందిన ఆ ముగ్గురు తీసుకుని ఎగుమతి చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. దీంతో  వారంతా పవన్ పై నరాజ్‌ అవుతున్నారు. ఆయన తనిఖీలు చేయమంటారు. నాదెండ్ల మనోహర్ జిల్లాకు వస్తారు. వచ్చినప్పుడల్లా రైస్ మిల్లులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. కేసులు పెడుతున్నారు. ఆయన వెళ్ళాక మిల్లర్లు మాపై పడుతున్నారంటూ ఓ ఎమ్మెల్యే ఆవేదన చెందుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తం మీద తమకు రేషన్ బియ్యం వ్యాపారం చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని కొందరు ఎమ్మెల్యేలు తెగేసి చెబుతున్నారు. మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు ఈ దాడులను నిరసిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ వల్లే జిల్లాలో రేషన్ బియ్యం వ్యాపారం లేకుండా పోయిందని తమ ఆదాయం పోయిందని ఎమ్మెల్యేలు, వారి అనుచరులు కూడా వాపోతున్నారు.

మరోవైపు షిప్పుల నుంచి తీసుకొచ్చే ఆయిల్ వ్యాపారం కూడా పవన్ వ్యాఖ్యలతో అడ్డుపడేలా ఉందనే టాక్‌ వినిపిస్తోంది. ఇక తామేం చేయాలంటూ ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, వారి అనుచరులు తలలు పట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఈ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా రేషన్ బియ్యం వ్యాపారం కోసం వారి అనుచరులకు అనుమతులు ఇచ్చేశారు. కాకినాడ యానం రోడ్డులో ఒకటి, కాకినాడలో రెండోది. అటు కాకినాడ కొవ్వూరు రోడ్డులో ఒక గోడౌన్ కూడా తీసుకున్నారు. అందులో బియ్యం సాన బెట్టి సార్టింగ్ చేస్తున్నారని అధికారులు అంగీకరిస్తున్నారు.

మరోవైపు ఆయిల్ విషయంలో కూడా జోక్యం చేసుకోవద్దని అధికారులకు నేతల నుంచి మౌఖిక ఆదేశాలు వెళ్ళినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 15న జిల్లాకు వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రెండిటి గురించి ప్రస్తావించారు. దాంతో ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు, వారి అనుచరుల గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడినట్లు అయింది. మరి దీనిపై పవన్ ఎలా స్పందిస్తారు. ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తారు అనేది త్వరలోనే తేలనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. 

