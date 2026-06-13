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Kakinada: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లవ్.. భర్తను నిద్రమాత్రలిచ్చి చంపిన భార్య, 3 నెలల తర్వాత ప్రియుడు పంపిన ఒక్క మెసేజ్‌తో కథ అడ్డం తిరిగింది!

Instagram Affair Wife Brutally Kill Husband: కాకినాడలో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తన వివాహేతర సంబంధానికి భర్త అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించి, ఒక మహిళ నిద్రమాత్రల సాయంతో అతన్ని హత్య చేసింది. కాకినాడ రూరల్ సర్పవరం మండలం, సర్పవరం గ్రామానికి చెందిన దుర్గాప్రసాద్‌ (38) అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అసలు ఏం జరిగిందంటే, భార్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 13, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:32 AM IST
Kakinada: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లవ్.. భర్తను నిద్రమాత్రలిచ్చి చంపిన భార్య, 3 నెలల తర్వాత ప్రియుడు పంపిన ఒక్క మెసేజ్‌తో కథ అడ్డం తిరిగింది!
Image Credit: Instagram Affair Wife Brutally Kill Husband:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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భర్తను నిద్రమాత్రలిచ్చి చంపిన భార్య, 3 నెలల తర్వాత ప్రియుడు పంపిన ఒక్క మెసేజ్‌తో!
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