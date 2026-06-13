Instagram Affair Wife Brutally Kill Husband: ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయాలు హత్యలకు కారణమవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాను కేవలం సమాచారం కోసం వాడాలని అనుకునే లోపే, భార్యాభర్తలు ఒకరి ప్రాణాలు మరొకరు తీసుకునే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనలో కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం వివాహేతర బంధానికి దారితీసింది. సర్పవరం గ్రామానికి చెందిన పుల్లా దుర్గాప్రసాద్ (38)మరణంపై పోలీసులు అనుమానంతో కేసు నమోదు చేశారు. దుర్గాప్రసాద్ భార్య దేవికి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఆయన ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. రెండు ఏళ్ల క్రితం గుండెకు స్టంట్లు వేయించుకోవడం వల్ల ఆయన అనారోగ్యంతో ఇంటి వద్దే ఉండేవారు. ఈ సమయంలో దేవికి బాపట్ల వ్యక్తి అయిన గోపి సాయితో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం ఏర్పడి, అది వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. వీరు బహిరంగంగానే తిరగడం మొదలుపెట్టారు. భర్త దుర్గాప్రసాద్ అనుమానించి నిలదీసినా, దేవి తన ప్రియుడితో సంబంధాన్ని కొనసాగించింది. చివరకు భర్తను తొలగించుకోవడానికి ఆమె ఒక పథకం వేశారు. తన ప్రియుడి ద్వారా 15 నిద్రమాత్రలను తెప్పించుకుంది. మార్చి 13న ఖర్జూర జ్యూస్ లో 13 మాత్రలు కలిపి భర్తకు తాగించింది. ఆయన స్పృహ కోల్పోగానే ముఖంపై దిండు పెట్టి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపేసింది. ఆ తర్వాత భర్తకు గుండెపోటు వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులను నమ్మించి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది, కానీ అక్కడ వైద్యులు మృతిని నిర్ధారించారు.
నిజం ఎలా తెలిసొచ్చినట్టంటే...
భర్త మరణం తర్వాత దేవి తన ప్రియుడితో మాట్లాడటం తగ్గించింది. దీనితో అనుమానపడిన ప్రియుడు, ఈ నెల 9వ తేదీన మృతుడి కుమార్తె ఫోన్కు వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపాడు. అందులో 'నీ తంద్రిని మీ అమ్మే చంపింది, నిద్రమాత్రలు నేనే ఇచ్చాను' అని రాసి ఉంది. దీనితో మృతుడి సోదరుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు నిందితురాలిని విచారించి అసలు నిజాన్ని బయటపెట్టారు. తాను భర్తను ఎలా చంపాడో ఆమె వివరించింది. వాట్సాప్ చాట్ స్క్రీన్షాట్లు, మొబైల్ డేటా, హత్యకు వాడిన దిండు , మిగతా నిద్రమాత్రలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేవి, ప్రియుడు గోపి సాయిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచి, రిమాండ్కు తరలించారు.
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