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Kakinada Elections: కాకరేపుతున్న కాకినాడ ఎన్నికలు.. ఈసారి జరుగుతాయా లేదా అనేది ఉత్కంఠ

Kakinada Municipal Corporation Elections Will Be Held Or Not: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో కార్పొరేషన్, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు మొదటి దశలో జరుగుతాయనే ప్రచారం జరుగుతోంది! ఈ ఎన్నికలతో పాటు కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా లేదా అనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. కాకినాడ ఎన్నికపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 31, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:35 PM IST
Kakinada Elections: కాకరేపుతున్న కాకినాడ ఎన్నికలు.. ఈసారి జరుగుతాయా లేదా అనేది ఉత్కంఠ
Image Credit: Kakinada Municipal Corporation Elections

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kakinada Elections: కాకరేపుతున్న కాకినాడ ఎన్నికలు.. ఈసారి జరుగుతాయా లేదా అనేది ఉత్కంఠ
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