/Kakinada Elections: కాకరేపుతున్న కాకినాడ ఎన్నికలు.. ఈసారి జరుగుతాయా లేదా అనేది ఉత్కంఠ

AP Municipal Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. వచ్చే నెల లేదంటే అక్టోబర్లో స్థానిక సంస్థలతోపాటు మున్సిపల్ ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అయితే కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక నిర్వహణపై మాత్రం అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రతిసారి ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు తీవ్ర ఉత్కంఠతో ఉంటాయి. ఈసారి జరుగుతాయా? సాధారణ ఎన్నికలతోపాటు జరుగుతాయనేది చర్చ జరుగుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం కాకినాడలో 3 లక్షల 12 వేలు జనాభా ఉన్నారు. రస్తుత జనాభా నాలుగు లక్షలు దాటిందని అంచనా. 2017లో కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు అప్పటి టీడీపీ హయాంలో జరిగాయి. ఆ తర్వాత 2022 ఆగస్టుతో మేయర్ పదవీకాలం ముగిసింది. అప్పటినుంచి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నగరపాలక సంస్థ కునారిల్లుతోంది. 2010 నుంచి 2017 మధ్య కూడా కాకినాడకు ఎన్నికలు జరగలేదు. ఇలా ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులు దాదాపు రూ.110 కోట్ల నిధులు రాకుండా పోయాయని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రస్తుతం కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు సంబంధించి కోర్టులో వివాదం ఉంది. ఈ వివాదం తేలితే గాని ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలు లేవంటున్నారు న్యాయ నిపుణులు.
ప్రస్తుతం కోర్టు కేసుల్లో ఉన్న పురపాలక సంఘాలు, నగరపాలక సంస్థల వివాదాలు పరిష్కరించి ఎన్నికలకు వెళ్తామని గతంలోనే పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరి నారాయణ వెల్లడించారు. అయితే ఎన్నికలకు సంబంధించి రెండు నెలలు మాత్రమే సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో కోర్టు కేసులు ఉన్న వాటిని పక్కన పెట్టి కేసులు లేని వాటికి మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇలా జరిగితే మరోసారి కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిశీలిస్తే 23 కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీలకు సంబంధించిన వివాదాలు కోర్టు కేసుల్లో ఉన్నాయి. కాకినాడ కార్పొరేషన్ లో ప్రస్తుతం 50 వార్డులు ఉండగా కేవలం 48 వార్డులకు మాత్రమే ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 42వ వార్డుకు సంబంధించి రూరల్ పరిధిలోని గంగనాపల్లి, 48వ వార్డుకు సంబంధించి స్వామి నగర్ పంచాయతీలలో కొంతభాగం వివాదం కోర్టులో ఉండడంతో ఈ రెండు డివిజన్లకు ఎన్నికలు పెట్టకుండా 48 డివిజన్ లకు ఎన్నికలు జరుపుతున్నారు.
ఇక కార్పొరేషన్ లో దాదాపు 17 సంవత్సరాలుగా విలీనమైన ఆరు గ్రామాలకు ఎన్నికలు జరపలేదు. రూరల్ నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వచ్చే తూరంగి, వాకలపూడి, ఇంద్రపాలెం, రమణయ్యపేట, చీడిగ, వలసపాకల పంచాయతీలకు విలీన సాంకేతిక కారణాలతోఎన్నికలు జరపడం లేదు.17 ఏళ్లుగా ఈ ఆరు పంచాయతీలు ఎన్నికలకు నోచుకోలేదు. ఎన్నికలు లేకపోవడంతో ఇప్పటివరకు 170 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సంఘం నిధులను ఈ పంచాయతీలు కోల్పోయాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటు పంచాయతీ ఎన్నికలు లేవు. ఇటు కార్పొరేషన్ లో కలపలేదు. పూర్తిగా ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో ఉండిపోయి అభివృద్ధికి నోచుకోక కనీస వసతులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు మహిళలు వాపోతున్నారు.
మరోవైపు కార్పొరేషన్ కు సంబంధించి కోర్టులో 5 కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. తూరంగి, వాకలపూడి పంచాయతీలకు సంబంధించి అప్పటి పాలకవర్గాలు విలీనానికి అనుకూలంగా తీర్మానాలు ఇచ్చాయి. మిగిలిన నాలుగు పంచాయితీలకు ప్రత్యేక అధికారులు అంగీకారం తెలిపారు. కానీ ఇవి చెల్లవని కోర్టులో కేసులు వేశారు. దీంతో కోర్టు వివాదాలు ఎన్నికల నిర్వహణకు ఆటంకంగా మారాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇలాంటి వివాదాలు రాకుండా ఎవరూ కోర్టుల్లో కేసులు వేయకుండా సెక్షన్ 3 చట్టం అమలులోకి తెచ్చింది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దానిని అమల్లోకి తెచ్చింది. దీంతో ఎన్నికలు జరగకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కోర్టులో కేసులు వేసే అవకాశాలు లేవు. దీనిని అమల్లోకి తెచ్చినట్లు ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలియజేస్తే వాటికి కూడా ఎన్నికలు జరిపే అవకాశం ఉంటుందని కాకినాడ పౌర సంక్షేమ సంఘం కన్వీనర్ మాజీ కౌన్సిలర్ దూసర్లపూడి రమణ రాజు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇలా చేయకపోవడంతో జాప్యం జరుగుతోందని చెబుతున్నారు. అయితే గ్రామాల విలీనం కోసం పట్టించుకోకుండా ఎన్నికలు జరపాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. ఇటీవల రెండు డివిజన్లకు సంబంధించిన కేసులు విత్ డ్రా అవ్వడంతో 50 డివిజన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు వెసులుబాటు కలిగింది. మరోపక్క రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కార్పొరేషన్లు, పురపాలక సంఘాలలో డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్య పెంచారు. కాకినాడ కార్పొరేషన్ లో డివిజన్ ల సంఖ్య 66 కు పెంచాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటివరకు వీటిపై అధికారులు పట్టించుకోలేదని ఎమ్మెల్యే దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని పౌర సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేసింది.
ఇదిలా ఉంటే.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరహాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చిన సెక్షన్ 3 చట్టం గురించి హైకోర్టుకు తెలియజేయడంతో పాటు మిగిలిన ఆరు గ్రామాల విలీన సాంకేతిక ప్రక్రియ చేసేసి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అయితే ఆరు గ్రామాలకు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపాలని మరికొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఇతమిద్దంగా ఏ విషయం తేల్చలేక పోతోంది. ప్రస్తుతానికి తెలుగుదేశం, జనసేన, వైసిపి పార్టీలు ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా బిజెపి బలహీనంగానే కనిపిస్తోంది. అయితే పోటీకి ఉత్సుకత చూపిస్తున్న వారు ఎన్నికలు జరుగుతాయని అస్త్రశస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా పురపాలక శాఖ మంత్రి జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్న కాకినాడ జిల్లా కేంద్రం కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీకి ఎన్నికలు జరుగుతాయా.. జరగవా.. జరిపితే 48 డివిజన్లకే జరుగుతాయా.. 50 డివిజన్లకు నిర్వహిస్తారా.. విలీనమైన రూరల్ లోని ఆరు గ్రామాల పరిస్థితి ఏమిటి.. అన్నది తేలాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు దీనిపైనే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ నడుస్తోంది.