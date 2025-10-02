Kakinada Murder: 'ఐయాం సారీ.. ఐ లవ్‌ యూ సో మచ్‌ నాన్న'.. 17 ఏళ్ల బాలిక దారుణ హత్యలో విస్తుపోయే నిజాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kakinada Suspected Murder Revealed: కాకినాడ జిల్లా పనసపాడు గ్రామంలో 17 ఏళ్ల బాలిక దారుణ హత్యలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 19 ఏళ్ల అశోక్ కూడా గూడపర్తి వద్ద రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సంచలనం రేపింది. అయితే దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి. చనిపోయే ముందు అశోక్ బ్లేడుతో అమ్మాయి గొంతు కోసి చంపి ఆ తర్వాత అతను సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 2, 2025, 10:04 AM IST

Kakinada Suspected Murder Revealed: కాకినాడ జిల్లా పనసపాడులో 17 ఏళ్ల బాలిక దారుణ హత్య 19 ఏళ్ల అశోక్ ఆత్మహత్య రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. వీరిద్దరి డెడ్ బాడీలు ఈనెల ఒకటవ తేదీ ఉదయం స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే వచ్చిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే సామర్లకోటలోనే వీరిద్దరూ డెడ్ బాడీలు పడి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండిటికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలో మొదటగా ఆరా తీశారు. పనసపాడులో 17 ఏళ్ల బాలిక దారుణ హత్య గురైంది. 19 ఏళ్ల కొమ్మూరి అశోక్ గూడపర్తి వద్ద రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. దీనిపై పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అశోక్ ముందుగా బ్లేడుతో అమ్మాయి గొంతు కోసి చంపి ఆ తర్వాత అతను సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు వాళ్ళు భావిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. చనిపోయే ముందు అశోక్ తన తండ్రికి సారీ ఐ లవ్ యు సో మచ్ నాన్న అనే మెసేజ్ కూడా చేశాడు. 

 పోలీసుల వివరాల ప్రకారం గుర్తు తెలియని ఒక 17 ఏళ్ల బాలిక మృతదేహాన్ని సామర్లకోట పనసపాడు గ్రామంలోని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వద్ద స్థానికులు గుర్తించారు. వాళ్ళు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించగా ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిశీలించగా సదరు అమ్మాయి గొంతు కోసేసి ఉంది. అదే రోజు ఒక యువకుడు మృతదేహం కూడా సమీపంలోని గూడపర్తి రైల్వే గేట్ వద్ద పడి ఉంది. ఈ రెండు మరణాలకు ఏమైనా లింక్‌ ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

 అసలు ప్రాథమిక కాంచన ప్రకారం ముందుగా అశోక్‌ ఆ అమ్మాయి గొంతు కోసి ఆ తర్వాత అతను చేసుకున్నాడు. దీనికి గల కారణాలు తెలియలేదు కానీ ఈ రెండిటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనే నిర్ధారణకు వచ్చారు. క్లూస్ టీం వాళ్లు కూడా వచ్చి ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. దర్యాప్తు కూడా చేపట్టారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో మాత్రం కీలకంగా ఆధారాలు బయటకు వచ్చాయి. వారిద్దరి ఫోన్ డేటాను కూడా తీయగా ఇద్దరు పలుమార్లు ఫోన్‌లో సంభాషించినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరిద్దరూ దుర్గాడ గ్రామం గొల్లప్రోలు కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

అయితే సదరు బాలిక తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నప్పటి నుంచి ఆ అబ్బాయి ఆమెను వెంటపడుతున్నట్లుగా సమాచారం. వీరి మధ్య ఏ వాగ్వాదం జరిగిందో కానీ అమ్మాయిని హత్య చేసి అతను ఆత్మహత్యకు చేసుకున్నాడు. ఇక పోస్ట్‌ మార్టం రిపోర్టు వచ్చిన తర్వాతే అసలు నిజాలు తెలుస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kakinada Murder Casegirl murder in Andhra PradeshKakinada crime newsPanasapadu murderteenage love tragedy

