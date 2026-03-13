  • Kakinada Rice Scam: కాకినాడ జిల్లాలో వింత రాజకీయాలు.. ఒక్కటైన వైసీపీ, కూటమి..?

Kakinada Rice Scam: కాకినాడ జిల్లాలో వింత రాజకీయాలు.. ఒక్కటైన వైసీపీ, కూటమి..?

Kakinada PDS Rice Scam: రాష్ట్రంలో కూటమి పార్టీల పాలన నడుస్తోంది..! ప్రతిపక్ష వైసీపీపై మూడు పార్టీల నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు..! కానీ కాకినాడ జిల్లాలో మాత్రం.. కూటమి పార్టీలు, వైసీపీ కలిసిపోయాయి అనే టాక్ వినిపిస్తోందా..! రాష్ట్రమంతా అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్షం మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంటే.. పవన్ ఇలాకాలో మాత్రం పూర్తి రివర్స్ సీన్ కనిపిస్తోందా..! అసలు కాకినాడలో ఎందుకలా జరుగుతోంది..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:46 PM IST

Top Induction Stoves: గ్యాస్‌ అవసరమే ఉండదు.. సూపర్ స్పీడ్ కుకింగ్, స్మార్ట్ కంట్రోల్స్! రూ. 5000 బడ్జెట్‌లో బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు ఇవే!
Gold Rate Today: మరోసారి కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 13వ తేదీ ఏపీ, తెలంగాణలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
LPG CNG Gas Refinery: ఎల్‌పీజీ.. సీఎన్‌జీ ఎలా తయారు చేస్తారు? పూర్తి ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుసుకోండి..
Puri Jagannadh Daughter: డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కూతుర్ని చూశారా? అంతలోనే ఎంత మారిపోయింది భయ్యా!
Kakinada Rice Scam: కాకినాడ జిల్లాలో వింత రాజకీయాలు.. ఒక్కటైన వైసీపీ, కూటమి..?

Kakinada PDS Rice Scam: 2019 నుంచి 24 వరకు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కాకినాడ పోర్టు నుంచి పెద్ద ఎత్తున రేషన్ బియ్యం ఎగుమతి అయ్యేవి. అప్పట్లో ప్రతిపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ, జనసేన అధినేతలు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ పదే పదే ఈ బియ్యం గురించి ఆరోపణలు చేసేవారు. కాకినాడ పోర్టును దొంగల పోర్టుగా మార్చేశారంటూ విమర్శించేవారు. పైగా వారిద్దరూ అప్పటి కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ అధినేత సీఎం జగన్‌కు సన్నిహితంగా ఉండే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఆరోపించేవారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ద్వారంపూడి భరతం పడతామని హెచ్చరించారు. స్వయంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్, పౌర సరఫరాల మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కాకినాడలోని రైస్ మిల్లులు, గోడౌన్‌లు పోర్టులో దాడులు చేశారు. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి దొరికిపోయాడు అన్నారు. కానీ ఎక్కడా తనిఖీలలో అనంతరం విచారణలో ఆయన పేరు లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల పేరు రాలేదు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డికి బేడీలు వేసి రోడ్డుపై నడిపిస్తానని హెచ్చరించారు. కానీ ఇప్పటివరకు చంద్రశేఖర రెడ్డి ని దోషిగా నిరూపించలేకపోయారని జనసైనికులే గుసగుసలాడుతున్నారు..
 
ఇక జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఎవరైతే జిల్లా వ్యాప్తంగా రేషన్ డీలర్లు, రేషన్ మొబైల్ వాహనాల డ్రైవర్లు, తెల్ల కార్డు కలిగిన వారి నుంచి బియ్యం కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత వాటిని గోదాముల్లో దాచి,  మిల్లులకు పంపి సాన పట్టి సన్నబియ్యంగా మార్చారు. అనంతరం విదేశాలకు ఎగుమతులు చేశారు. అంటే మోటార్ బైక్ పై తిరిగి బియ్యం కొన్నది మొదలు ఎగుమతులు చేసే వరకు ఉన్న వారంతా ఇప్పుడూ అదే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఇది బహిరంగ రహస్యం. ఇప్పుడు వైసిపి నేతలే సవాల్ విసిరుతున్నారు. మా వ్యాపారం మీ ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్నారని. జిల్లాలో పిడిఎస్ బియ్యం వ్యాపారం వందల కోట్ల రూపాయల్లో జరిగిపోతోందంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అప్పుడు, ఇప్పుడు వ్యాపారులు వారే. దళారులు మాత్రం మారారు. ప్రజాప్రతినిధులు మారారు. నాయకులు మారారనే చర్చ ను వైసీపీ నేతలు లేవనెత్తుతుండటం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. 
 
రెండు రోజుల క్రితం జగ్గంపేటలోని వైసీపీకి చెందిన ఓ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి, అతని బంధువులకు చెందిన మూడు రైస్ మిల్లులు, గొడౌన్ లలో పెద్ద ఎత్తున పిడిఎస్ బియ్యం ఉన్నాయని ప్రచారం జరిగింది. నేరుగా పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి పిఎస్ కు ఇది చేరింది. ఆయన వెంటనే కాకినాడ జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. దీంతో జగ్గంపేట మండలంలోని ఆ మూడు రైస్ మిల్లుల మీద పౌరసరఫరాల శాఖ, రెవిన్యూ, విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు జరిపారు. మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల సందర్భంగా అక్కడికి వెళ్లిన మీడియా ప్రతినిధులను సదరు వైసీపీ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. బయటికి పొమ్మన్నాడు. అధికారులు కిమ్మనలేదు. పెద్ద ఎత్తున నిల్వలు ఉన్నట్లు కాకినాడలోని జిల్లా అధికారులకు ఫోన్లు కూడా వెళ్లాయి. దీంతో వైసీపీ మరోసారి పట్టుబడిపోయింది. 

బియ్యం వ్యాపారంలో వారు దొరికిపోయారు అంటూ ప్రచారం జరిగింది. 30 మంది పైగా అధికారులు దాడులు జరపడంతో మొత్తం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట మండలంలోని రాజులపూడి వైపు చూశారు. కానీ ఇక్కడే విచిత్రం జరిగింది. అంతా నివ్వెర పోయారు. సివిల్ సఫ్లై అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్న సమయంలో కొందరు వైసిపి, టిడిపి నాయకులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. మీడియాను తనిఖీల సందర్భంగా లోనికి అనుమతించని అధికారులు వారిని మాత్రం సాదరంగా లోనికి ఆహ్వానించారు. వారితో బాతాఖానీ పెట్టుకున్నారు. మరోపక్క కొందరు టిడిపి, జనసేనకు చెందిన కీలక నాయకుల నుంచి ఫోన్లు వచ్చాయని సమాచారం. దాంతో ఐదు గంటల పైగా సుదీర్ఘంగా తనిఖీలు జరిపిన అధికారులు కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టిన చందాన బయటకు వచ్చేశారు. దీంతో మరోసారి టిడిపి, జనసేన, వైసీపీ కుమ్మక్కు అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
అయితే అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నప్పుడే కాకినాడలోని పలువురు ఉన్నతాధికారులు వారితో మాట్లాడారు. మూడవ నెంబర్ గొడౌన్ లో 150 బస్తాల పిడిఎస్ బియ్యం ఉన్నాయి. తనిఖీలలో బియ్యం నిలువలు అధికంగా ఉన్నాయి. ప్యాకింగ్ సరిగా లేదు. అధికంగా ఉన్న బియ్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి లెక్కలు లేవు. రైతుల వద్ద తీసుకున్నట్లు కూడా రికార్డులు లేవు అంటూ దాడుల్లో పాల్గొన్న అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో భారీగా పీడీఎస్ బియ్యాన్ని పట్టుకున్నామని అధికారులు లీకులు వదిలారు. కానీ వైసీపీ బియ్యం వ్యాపారానికి టిడిపి, జనసేనకు చెందిన కీలక పదవుల్లో ఉన్న ఇద్దరు సీనియర్లు అండగా నిలిచారు. అధికారులపై రుబాబు చేశారు. ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేవని వెల్లడించాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు అక్కడ పనిచేస్తున్న మిల్లులోని సిబ్బంది సమాచారాన్ని బయటకు పంపారు. దీంతో తనిఖీలలో ఏమీ దొరకలేదు. లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయించామని చెప్పి అధికారులు బయటకు వచ్చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
మరోవైపు మూడు కీలక శాఖల కీలక అధికారులు తనిఖీకి వెళ్లి గంటల తరబడి రికార్డులు చూసి తమ తనిఖీల్లో దొరికిన ప్రతి తప్పును పై అధికారులకు తెలియజేసి అంతా అయిపోయాక మాత్రం ష్..గప్ చుప్ అంటూ బయటికి వచ్చేయడం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే బియ్యం వ్యాపారంలో కూటమిలో బిజెపిని గెంటేసి వైసీపీని చేర్చుకున్నారని అక్కడివారు బహిరంగంగానే గుసగుసలాడుతున్నారు. సాక్షాత్తు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి పేషీ నుంచి దాడులు చేయమని ఫోన్ వచ్చింది. అధికారులు రయ్.. రయ్‌మని వాహనాలు వేసుకు వెళ్ళిపోయారు. నానా హడావుడి చేశారు. ఏమీ లేదని బయటికి వచ్చేసారు అంటే సాక్షాత్తు ఆ శాఖ మంత్రిని కూడా తప్పుదోవ పట్టించేశారు. ఇందులో జనసేన కీలక ప్రతినిధి ఉండడం వల్లే ఇలా మంత్రి పేషీ కూడా సైలెంట్ అయిపోయిందని సమాచారం. అయితే కొందరు అధికారులు మాత్రం అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ను పరిశీలిస్తే ఉత్తుత్తి తనిఖీల డొల్లతనం బయటపడుతుంది అంటున్నారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి ,ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎలా స్పందిస్తారు అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది. 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

