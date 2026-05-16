Kakinada Fatal Road Accident 4 Killed: కాకినాడలో ఈరోజు ఉదయం ఒక పెద్ద రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగింది.ఇంద్రపాలెం, చీడిగల మధ్య 216 నెంబర్ నేషనల్ హైవే మీద జరిగిన ఈ యాక్సిడెంట్ లో నలుగురు మహిళా కూలీలు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. పనికి వెళ్లడానికి చీడిగకు చెందిన మహిళలు వెళ్తుండగా ఒక టిప్పర్ వారిపైకి దూసుకువెళ్లింది. ఈ యాక్సిడెంట్ లో సత్యవతి (60), కృష్ణవేణి(38), చిట్టెమ్మ(45), అన్నవరం(45) అనే నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. 
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 16, 2026, 09:20 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:20 AM IST
Kakinada: కాకినాడలో ఘోర ప్రమాదం.. ఉపాధి కూలీలపైకి దూసుకెళ్లిన టిప్పర్, అక్కడికక్కడే నలుగురు మహిళా కూలీలు దుర్మరణం!
Image Credit: Kakinada Fatal Road Accident 4 Killed

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

