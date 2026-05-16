/Kakinada: కాకినాడలో ఘోర ప్రమాదం.. ఉపాధి కూలీలపైకి దూసుకెళ్లిన టిప్పర్, అక్కడికక్కడే నలుగురు మహిళా కూలీలు దుర్మరణం!

Kakinada Fatal Road Accident 4 Killed: కాకినాడ రూరల్ పరిధిలోని ఇంద్రపాలెం, చీడిగల మధ్య ఈ రోజు తెల్లవారుజాము ఒక భయంకరమైన రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. 216 నేషనల్ హైవే మీద ఉపాధి హామీ పనికి వెళ్తున్న కూలీల మీదకు ఒక వెహికల్ దూసుకెళ్ళింది. ఈ యాక్సిడెంట్ లో నలుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, ఇంకో ఇద్దరికి బాగా దెబ్బలు తగిలాయి. ఈ కాకినాడ రోడ్డు యాక్సిడెంట్ లో వాసంశెట్టి సత్యవతి(60), పాలిక కృష్ణవేణి(38), కాదా చిట్టెమ్మ(45), చెల్లూరి అన్నవరం (45) అనే మహిళా కూలీలు చనిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన మరో ఇద్దరిని దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి వెంటనే తరలించారు. పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందడంతో వాళ్ళు స్పాట్ కి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసులు కేసు రాసుకొని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు.
కష్టపడితే కానీ తిండి గడవని పేద కుటుంబాల్లో శనివారం ఉదయం ఒక పెద్ద ఊహించని దారుణం జరిగింది. పనికి వెళ్తే డబ్బులు వస్తాయని ఉదయమే పనిముట్లు పట్టుకొని ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు. కానీ విధి ఆడిన వింత నాటకంలో కాకినాడ, ఇంద్రపాలెం, చీడిగల మధ్య ఉన్న రోడ్డు వాళ్ళ పాలిట మృత్యువుగా మారింది. పనికి వెళ్తున్న కూలీల మీదకు సడన్ గా ఒక వెహికల్ గట్టిగా గుద్దేయడంతో రోడ్డు మొత్తం రక్తసిక్తమయింది.. అక్కడికక్కడే నలుగురు కష్టజీవులు చనిపోయారు. ఆ జీవం లేని శవాలను చూసి గ్రామస్థులు కూడా బాధపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన నాగమణి, అరుణకుమారిల పరిస్థితి కూడా క్రిటికల్ గా ఉంది. ఇక సమాచారం అందుకున్న రూరల్ సీఐ చైతన్య కృష్ణ స్పాట్ కి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ యాక్సిడెంట్ కు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలియాల్సి ఉంది.
విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి నారాయణ...
కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘోర రోడ్డు యాక్సిడెంట్ పై ఇన్-చార్జు మినిస్టర్ నారాయణ షాక్ అయ్యారు. మహిళా కూలీలను ఇలా టిప్పర్ ఢీకొని చనిపోవడం చాలా బాధాకరమని ఆయన అన్నారు. ఇక క్షతగాత్రులు కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తామని చెప్పారు. చనిపోయిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కి ఆయన సానుభూతి తెలియజేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని అన్నారు.
స్పందించిన మంత్రి మండిపల్లి..
కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి కూడా స్పందించారు. కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద ఉపాధి శ్రామికుల మృతి తీవ్రంగా కలచి వేసిందన్నారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఒక బాధితులకు తక్షణ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. రోడ్డు భద్రతపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు.
