/టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు.. రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి డైలాగ్ వార్‌

TDP vs Janasena Clash: కాకినాడ సిటీ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీల మధ్య అంతర్గత పోరు బహిరంగ పోరుగా మారుతోంది. రెండు పార్టీల మధ్య సమన్వయం మిస్సయిందని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ వ్యవహారాలు జరుగుతున్నాయి. ఎవరికి వారే యమునా తీరేగా వెళుతున్నారని ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. అయినా ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు నేరుగా అధికారులకే ఫిర్యాదు చేసుకునే వరకు పరిస్థితి వెళ్ళింది. కాకినాడ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు సీనియర్లను పట్టించుకోకుండా పార్టీలో అసలు ఎలాంటి ప్రాతినిధ్యం లేని కేవలం ఆర్థిక వ్యవహారాలను చూసి బచ్చు శేఖర్ ను కాకినాడ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా నియమించారని అప్పట్లో నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. పనిచేసిన వారిని పట్టించుకోకుండా ఆయన ఏం చేశారని పదవి ఇచ్చారంటూ అప్పట్లో పార్టీలో యుద్ధమే జరిగింది. ఇప్పుడు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ తీసుకుంటున్న చర్యలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి అంటున్నారు తెలుగు తమ్ముళ్లు.
ప్రస్తుతం కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబుకు నగరంలో ప్రాధాన్యత తగ్గిందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో వనమాడి అన్న కొడుకు వనమాడి ఉమాశంకర్ ఇప్పుడు కాకినాడలో చక్రం తిప్పుతున్నారనే టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అలాగే ఉమా శంకర్ భార్య సుస్మిత టిడిపి రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో చోటు దక్కించుకున్నారు. దాంతో కొండబాబు అంటే పొసగని వారంతా ఉమాశంకర్ వర్గం వైపు వచ్చేస్తున్నారు. మరోపక్క కొండబాబు సామాజిక వర్గానికే చెందిన ఎమ్మెల్సీ కర్రి పద్మశ్రీ కూడా కాకినాడలో టిడిపికి ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదుగుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే కొండబాబు పేరు చెప్పి వారి అనుచరులు చేస్తున్న పనులతో పార్టీ ఇబ్బంది పడుతుందని పార్టీ వర్గాలే ఆరోపిస్తున్నాయి.
మరోవైపు కాకినాడలో జనసేన పార్టీకి కూడా ఇక్కడ పెద్దగా దిక్కు లేకుండా పోయిందనే చర్చ జరుగుతోంది. జనసేన పార్టీలో కొత్తగా చేరిన తోట సుధీర్ ను రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ చైర్మన్ చేశారని సీనియర్లు గుర్రుగా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ఆయనకు కింది స్థాయిలో పరిచయాలు తక్కువే అంటారు. అలాగే మరో నేత తలాటం సత్య ను కుడా చైర్మన్ చేసినప్పటికీ ఆయన రూరల్ పై దృష్టిపెట్టినట్లు సమాచారం. దీంతో కాకినాడ సిటీలో జనసేన ప్రజలలోకి వెళ్లలేక పోతోందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక్కడ బీజేపీ అయితే సోదిలోనే లేకుండా పోయింది. ఎవరు సిటీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు తెలియని దుస్థితి ఏర్పడిందని కాషాయ వర్గాలే అంగీకరిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే కాకినాడలో 28 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటైన రైతు బజార్ లో షాపుల కోసం ఇటు జనసేన, అటు టిడిపి పోరాటం చేస్తున్నాయని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇటీవల రైతు బజార్ లోని ఓ షాపును అర్ధరాత్రి వేళ యంత్రాలు తీసుకువెళ్లి కూలగొట్టారు. జనసేనకు చెందిన రైతు షాపును టిడిపికి చెందిన ఎమ్మెల్యే సూచనలతో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కూల్చివేయించేసారని జనసేన ఆరోపించింది. జనసేన రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రెటరీ చింతపల్లి బన్నీ ఎమ్మెల్యే, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ లను టార్గెట్ చేసి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. కూటమి పొత్తు ధర్మాన్ని విస్మరించి తెలుగుదేశం ఈ పని చేసిందని ఆరోపించారు దీంతో రెండు పార్టీల మధ్య ఉన్న విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి.
దీనికి కౌంటర్గా ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారంటూ బచ్చు శేఖర్ బదులిచ్చారు. అర్ధరాత్రి షాపులు ఎందుకు తొలగించాల్సి వచ్చిందో ఎవరు చెప్పడం లేదు. షాపుల కోసం టీడీపీ, జనసేన కొట్టుకుంటున్నాయి అన్న ప్రచారం మాత్రం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట నిలబెట్టడం,పొత్తు ధర్మాన్ని పాటించడం మాని ఇలా షాపుల కోసం రోడ్డు ఎక్కడం, మీడియాకి ఎక్కి ఆరోపణలు చేసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసం అని రెండు పార్టీల కార్యకర్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై రెండు పార్టీల అధినేతలు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. చూడాలి మరి ఈ గొడవకు రెండు పార్టీల పెద్దలు ఎలా ఎండ్ కార్డ్ వేస్తారో..!