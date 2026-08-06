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టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు.. రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి డైలాగ్ వార్‌

TDP vs Janasena Clash: కాకినాడలో టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి..! కాకినాడ రైతు బజార్ లో షాపుల కూల్చివేత విషయంలో పొత్తు ధర్మాన్ని టీడీపీ విస్మరిస్తోందా..! ఈ వ్యవహారంలో టీడీపీ- జనసేన పార్టీలు రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి డైలాగ్ వార్‌కు దిగాయా..! అటు ఎమ్మెల్యే కొండబాబుకు తన అన్న కొడుకు పక్కలో బల్లెంలో తయారై ఎమ్మెల్యేకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నారా..! మరోవైపు జనసేనలో తోట సుధీర్, తలాటం సత్య మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పుడు గొడవకు రెండు పార్టీల పెద్దలు ఎండ్ కార్డ్ వేస్తారా..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 06, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:21 PM IST
టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు.. రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి డైలాగ్ వార్‌
Image Credit: TDP vs Janasena Clash

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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టీడీపీ-జనసేన మధ్య భగ్గుమన్న విభేదాలు.. రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి డైలాగ్ వార్‌
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