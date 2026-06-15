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Tuni Missing Girl Jahnavi Mother: మీ కామెంట్లు, వీడియోలు చాలా బాధిస్తున్నాయి.. తుని మిస్సింగ్ బాలిక జ్ఞానేశ్వరి తల్లి ఆవేదన..!

Gnaneswari missing girl mother emotional video: నెగెటివ్ ప్రచారాలు, కామెంట్లు దయచేసి చేయోద్దని చిన్నారి జాహ్నవీ తల్లి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇకనైన తమ బాధను అర్థం చేసుకొవాలని చేతులెత్తి దండం పెట్టి మరీ కోరి వీడియో చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:06 PM IST
Tuni Missing Girl Jahnavi Mother: మీ కామెంట్లు, వీడియోలు చాలా బాధిస్తున్నాయి.. తుని మిస్సింగ్ బాలిక జ్ఞానేశ్వరి తల్లి ఆవేదన..!
Image Credit: tunigirlmissingcase(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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