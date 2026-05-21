/Gudivada: గుడివాడలో భారీ మోసం.. కళ్యాణ వేంకటేశ్వరుని కోటి విలువైన బంగారు కిరీటం తాకట్టు!

Massive Fraud in Gudivada: దేవుడినే వదలడం లేదు.. మోసం చేయడానికి ఎన్ని దారులు వెతుకుతున్నారు. కృష్ణాజిల్లా గుడివాడలో ఈ ఘరానా మోసం బయటపడింది. ఏకంగా కలియుగ దైవం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి కిరీటాన్నే తాకట్టు పెట్టేశారు. ఈ దారుణమైన విషయం తెలిసి భక్తులు దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు. దేవుడి సొమ్మును ఆశించి ఏకంగా కిరీటాన్ని తాకట్టు పెట్టి దేవస్థానం కమిటీ ఘరానా మోసానికి పాల్పడింది. 2025 జనవరిలో రూ. 70 లక్షల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన 461 గ్రాముల బంగారు కిరీటాన్ని ఒక భక్తుడు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి కానుకగా ఇచ్చాడు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఆ భక్తుడు మళ్ళీ గుడికి వెళ్ళగా కిరీటం కనిపించలేదు. దీంతో వెంటనే అతను కమిటీ సభ్యులను ప్రశ్నించగా, లాకర్లో ఉందని చెప్పారు. అయితే మరోసారి గుడికి వెళ్ళిన ఆ భక్తుడు ఒక్కసారైనా స్వామివారికి కిరీటాన్ని అలంకరించమని కోరాడు. అప్పుడు అది బ్యాంకు లాకర్లో ఉందని చెప్పి తప్పించుకున్నారు. అతను నిలదీయడంతో కళ్యాణమండపం ఆధునీకరణ కోసం కిరీటాన్ని తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. దాంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఆ భక్తుడు, కిరీటం ఇచ్చినప్పుడు నాకు రసీదు కూడా ఇవ్వలేదని అన్నాడు. ప్రస్తుత మార్కెట్ ప్రకారం ఆ కిరీటం విలువ కోటి రూపాయలు ఉంటుంది. కమిటీ అధ్యక్షుడు మోహన్ రావు, సభ్యులు ఆ కిరీటాన్ని పట్టణంలోని ఒక మార్వాడీ దుకాణంలో తాకట్టు పెట్టినట్లు సమాచారం. భక్తులు ఇచ్చిన కానుకలతో వ్యాపారం చేస్తున్నారని తెలిసి భక్తులు దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు.
అలంకరించమంటే తాకట్టుపెట్టారు..
ఆ భక్తుడు స్వామివారికి అలంకరించమని బహుమతిగా ఇస్తే ఇలా తాకట్టు పెట్టుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రైవేటు గుడి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్లాలని చెప్పారు.
భక్తులు తమ మొక్కుల కోసం స్వామివారికి ఇచ్చిన కిరీటాన్ని కళ్యాణ మండపం కమిటీ అధ్యక్షుడు మోహన్ రావు, మరికొందరు సభ్యులు అమ్మేశారు. అలంకరణకు ఉపయోగించాల్సిన విలువైన కిరీటాన్ని ఇలా తాకట్టు పెట్టడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఈ కమిటీ సభ్యుల తీరుపై భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవుడి నగలను కూడా స్వాహా చేస్తున్న ఈ కమిటీ వెనుక ఎవరి హస్తం ఉందో తేల్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి కిరీటాన్ని రికవరీ చేయాలని అంటున్నారు. భక్తుల మనోభావాలతో ఆడుకుంటున్న వ్యక్తులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని కోరుతున్నారు. సిఐ హనీష్ మాట్లాడుతూ ఆలయ కమిటీ వారు దాతకు రసీదు ఇచ్చి రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలని, లేకపోతే తమను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఇది ప్రైవేటు ఆలయం కాబట్టి కోర్డుకు వెళ్లమని చెప్పారు.
