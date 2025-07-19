/Mudragada padmanabha reddy: కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మానాభరెడ్డికి తీవ్ర అస్వస్థత..హైదరాబాద్ తరలింపు..

Former minister Mudragada padmanabham hospitalized: కాపు ఉద్యమ పోరాట యోధుడు ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డి గత కొంత కాలంగా వయసు రీత్యా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా చాలా నీరసంగా ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొన్ని గంటల క్రితం ఒక్కసారిగా ఆయన హెల్త్ బీపీ, షుగర్ లెవల్స్ పడిపోవడంతో.. వెంటనే కాకినాడలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ టెస్టులు చేసిన వైద్యులు ముద్రగడను హైదరాబాద్ కు తరలించాలని సూచించారు. దీంతో హుటా హుటీన పద్మనాభ రెడ్డిని ప్రత్యేకంగా వాహానంలో కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ కు తరలిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై కార్యకర్తల్లో టెన్షన్ నెలకొంది.
వైసీపీ నేత ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డి ఆరోగ్యంపై ఆయన కుమార్తె క్రాంతి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ గతంలో చేసిన పోస్ట్ పెద్ద దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. తన తండ్రి క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారని.. తన సోదరుడు గిరి సరైన చికిత్సను చేయించడం లేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విషయం తెలిసిన ఓ మాజీ YSRCP ఎమ్మెల్యే తనను తండ్రిని కలవడానికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారన్నారు. కానీ గిరి , అతని మామ నా తండ్రిని కలవడానికి అనుమతించలేదని ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
దీనిపై స్వయంగా ముద్రగడ బైకు వచ్చి మరీ క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా ముద్రగడ హెల్త్ సీరియస్ గా కావడంతో ఆయన అనుచరులు, వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముద్రగడ కోలుకొవాాలని కూడా ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.