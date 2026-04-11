  • keesara Toll plaza Accident: కీసర టోల్‌గేట్ వద్ద ఘోరం.. BMW కారు మీద పడ్డ సిమెంట్ ట్యాంకర్.. వీడియో ..

Keesara toll plaza accident in ntr district: సిమెంట్ ట్యాంకర్ పడటంతో BMW కారు తుక్కు తుక్కు అయ్యింది. దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:29 PM IST
  • ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో bmw కారు ప్రమాదం..
  • భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Keesara Toll plaza accident cement tanker overturns on bmw car: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కంచికచర్ల మండలం, కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద చోటు చేసుకున్న ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. హైదరాబాద్ కు వెళ్తున్న సిమెంట్ ట్యాంకర్ టోల్ వద్దకు రాగానే అదుపు తప్పి పక్కనే ఉన్న BMW కారుపై బోల్తా పడింది . దీంతో కారు పూర్తిగా నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు షాక్ అయ్యారు.  టోల్ గేట్ వద్దకు రాగానే లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో.. అదుపు తప్పి BMW కారుపై సిమెంట్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది.

వెంటనే టోల్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అతి కష్టం మీద పోలీసులు శ్రమించి BMW కారులో ఉన్న వ్యక్తిని బైటకు తీశారు. అతడు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. అయితే ఘటన స్థలంలోనే అతను చనిపోయాడు.

చనిపోయిన వ్యక్తిని  ఎల్లారెడ్డికి చెందిన అడ్వకేట్ బి. శ్రీనివాస్ గా గుర్తించారు. దీనిపై అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై హైవే అధికారి మాత్రం సిమెంట్ లారీ అతివేగం లేదా డ్రైవర్ తాగి ఉండటం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని చెప్పారు. మొత్తంగా దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

