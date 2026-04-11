Keesara Toll plaza accident cement tanker overturns on bmw car: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కంచికచర్ల మండలం, కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద చోటు చేసుకున్న ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. హైదరాబాద్ కు వెళ్తున్న సిమెంట్ ట్యాంకర్ టోల్ వద్దకు రాగానే అదుపు తప్పి పక్కనే ఉన్న BMW కారుపై బోల్తా పడింది . దీంతో కారు పూర్తిగా నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు షాక్ అయ్యారు. టోల్ గేట్ వద్దకు రాగానే లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో.. అదుపు తప్పి BMW కారుపై సిమెంట్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. లారీ బోల్తా పడి BMW కారు నుజ్జునుజ్జు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా, కంచికచర్ల మండలం, కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద చోటు చేసుకున్న ఘటన
టోల్ గేట్ వద్దకు రాగానే లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో.. అదుపు తప్పి BMW కారుపై బోల్తా పడ్డ వాహనం
ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు.. ఎంతమంది…
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) April 11, 2026
వెంటనే టోల్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అతి కష్టం మీద పోలీసులు శ్రమించి BMW కారులో ఉన్న వ్యక్తిని బైటకు తీశారు. అతడు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. అయితే ఘటన స్థలంలోనే అతను చనిపోయాడు.
చనిపోయిన వ్యక్తిని ఎల్లారెడ్డికి చెందిన అడ్వకేట్ బి. శ్రీనివాస్ గా గుర్తించారు. దీనిపై అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై హైవే అధికారి మాత్రం సిమెంట్ లారీ అతివేగం లేదా డ్రైవర్ తాగి ఉండటం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని చెప్పారు. మొత్తంగా దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
