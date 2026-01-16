English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tadipatri Politics: ఎక్కడికైనా.. ఏ సెంటర్‌కైనా సిద్ధం.. జేసీ ప్రభాకర్‌ రెడ్డికి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సవాల్‌

Kethireddy Pedda Reddy Sensational Challenge: అనంతపురంలో మళ్లీ రాజకీయ వివాదం రాజుకుంది. స్పందన కార్యక్రమంపై సంచలన ఆరోపణలు చేస్తూ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సవాల్ విసిరారు. ఎక్కడికైనా చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. కావాలంటే కొట్లాడుకుందాం రమ్మని ఛాలెంజ్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 09:39 PM IST

Tadipatri Politics: ఎక్కడికైనా.. ఏ సెంటర్‌కైనా సిద్ధం.. జేసీ ప్రభాకర్‌ రెడ్డికి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సవాల్‌

Kethireddy Peddareddy vs JC Prabhakar Reddy: ఆర్థిక సంఘం నిధుల విషయంలో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేదని.. దీనిపై తాను ఎక్కడికైనా.. ఏ సెంటర్‌లోనైనా చర్చకు సిద్ధమని జేసీ ప్రభాకర్‌ రెడ్డికి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి సంచలన సవాల్‌ చేశారు. ప్రభుత్వం నిర్వహించే స్పందన కార్యక్రమంలో సామాన్యుల ఫిర్యాదులకు ఎలాంటి పరిష్కారం లభిస్తుంది? అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ఫిర్యాదు ఇస్తేనే చర్యలు కరువయ్యాయని ఆరోపించారు. స్పందన అంటే ప్రజలకు ఎంతో నమ్మకం ఉంటుందని, ప్రజల నుంచే వచ్చే ఫిర్యాదులపై అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తే పరిష్కారాలు ఎలా లభిస్తాయని ప్రశ్నించారు.

Also Read: YS Jagan: పల్నాడులో వైసీపీ కార్యకర్త దారుణ హత్య.. చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం

అనంతపురంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. '15వ ఆర్థిక సంఘంలో పెద్ద అవినీతి జరిగిందని.. ఎరువు వంకపై అనేక ఫిర్యాదులు ఉన్నాయని అధికారులు తక్షణం స్పందించి ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు సర్వే చేసి దానిలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఉన్నా, టీడీపీ ఉన్నా చర్యలు తీసుకోవాలి' అని సవాల్‌ చేశారు. 'తాడిపత్రిలో డ్రైనేజీ నీరు కాలనీల్లో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి శ్రద్ధ పెట్టాలని లేదా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరించాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి కోరారు.

Also Read: Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గురించి ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడితే అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడకుండా పౌరుషం గురించి మాట్లాడాడని ప్రెస్‌మీట్‌లు పెట్టి మరి పౌరుషం గురించి మాట్లాడుతున్నాడని  మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి తెలిపారు. వెంకట్రామిరెడ్డి ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే ప్రభుత్వం నుంచి వకాల్తా తీసుకొని ఖండించాలి తప్ప మా కుటుంబంపై పదే పదే టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటం సరికాదు' అని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హెచ్చరించారు. ఒకవేళ గొడవలు కావాలి అంటే టైమ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసి చెప్పాలని..  మీ కుటుంబం మా కుటుంబం రెండు కుటుంబాలు మాత్రమే కొట్టుకోవాలని సవాల్‌ చేశారు.

Also Read: Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

'దమ్ము ఉంటే ఎస్పీకి ఈ గొడవలో ఎవరి మీద కేసులు నమోదు చేయకూడదని ఒక లేఖ ద్వారా తెలియచేసి రాయలసీమలో ఏ సెంటర్‌కి రమ్మన్నా.. వస్తానని' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ప్రకటించారు. అమాయక ప్రజలను ఉసిగొల్పి  వారి ప్రాణాలను బలి తీయవద్దు అని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు. తమ కొడుకు గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారని పోలీసులు అడ్డుకోకపోతే తాడిపత్రిలో తిరగడానికి నా కొడుకును గంటల్లో పిలుస్తానని ప్రకటించారు.

తాడిపత్రిలో పోలీసులు కూడా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కనుసన్నలలో నడుస్తున్నారు తప్ప ఎస్పీ చెప్పినట్టు వినడం లేదని ఆరోపించారు. క్రైమ్‌ రేట్ లేకపోయినా తాడిపత్రిలో అమాయకులను తీసుకువచ్చి పోలీసులు ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని.. అసలైన వారిని అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు నిరూపించుకోవాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి కోరారు. ప్రభాకర్ రెడ్డి ఏదైనా మాట్లాడాలి అంటే మీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి మా ప్రభుత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే చెప్పాలని సవాల్‌ చేశారు. బూటకపు మాటలు వదిలి అభివృద్ధి పై దృష్టి సారించాలని జేసీ ప్రభాకర్‌ రెడ్డికి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హితవు పలికారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

