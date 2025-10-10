Ap Cabinet: లక్షా 17 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం.. ఏపీ కేబినెట్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!

AP cabinet meeting decisions: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన ఏపీ కేబినెట్ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద విదేశీ పెట్టుబడి గూగుల్ డాటా సెంటర్ తో సహా.. రూ.1,14,824 కోట్ల పెట్టుబడులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపింది. విశాఖలో రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ మెగా డేటా సెంటర్, అమరావతి అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగుల డీఏ పెంపు వంటి కీలక అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ సమావేశంలో మొత్తం 26 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపారు.
విశాఖ హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్కు ఆమోదం..
మంత్రి వర్గ సమావేశంలో అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయం ఏంటంటే.. విశాఖపట్నంలో రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేత ఏర్పాటు చేసే హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్కు ఆమోదం తెలపడం. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.87,520 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు. ఇది మన దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎఫ్డీఐలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఈ డేటా సెంటర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా అనలిటిక్స్ రంగాల్లో గ్లోబల్ హబ్గా మారుతుంది. దీని ద్వారా 67 వేల 218 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని అంచనా. మరో 26 ప్రాజెక్టులకు మొత్తం రూ.27,304 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం ఇచ్చారు. ఇవి ఐటీ, మాన్యుఫాక్చరింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో ఉంటాయి.
అమరావతి అభివృద్ధిపై కీలక నిర్ణయాలు..
రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కృష్ణా నది ఒడ్డున ఏర్పాటు చేసే అమరావతి ప్రభుత్వ కాంప్లెక్స్లో గవర్నర్ రాజ్భవన్ నిర్మాణానికి రూ. 212 కోట్లు కేటాయించారు. అలాగే, క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ)కు మరో రూ.14,824 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఇందులో 25% (సుమారు రూ.3,706 కోట్లు) మంగళగిరి, తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో భూగర్భ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థల నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టులు 1.5 లక్షల మంది ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చనున్నాయి. అలాగే క్యాపిటల్ ఏరియాలో నాలుగు కొత్త కన్వెన్షన్ సెంటర్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఇవి గ్రీన్-సర్టిఫైడ్ భవనాలుగా ఉంటాయి. అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్కు సీఆర్డీఏనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏజెన్సీగా నియమించారు. ఇది రాజధానిని టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చడంలో ముఖ్యమైనది.
ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు..
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ను 4% పెంచేందుకు చర్చించారు. దీపావళి ముందు ఈ ప్రయోజనం అందించాలని నిర్ణయించారు. హ్యాపీ నెస్ట్, ఏపీ ఎన్ఆర్టీ ప్రాజెక్టులకు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఫీజులను మాఫీ చేస్తూ మంత్రి వర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే వివిధ సంస్థలకు భూముల కేటాయింపులకు కూడా ఆమోదం తెలిపారు. ఇందులో మెయిన్గా ఐటీ, ఎడ్యుకేషన్ రంగాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. హోటల్స్, పర్యాటక రంగంలో పలు ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్సులన్నింటినీ వచ్చే మూడేళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చాలని వచ్చిన ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
అంతేకాకుండా విజయనగరంలో పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ కు తోటపల్లి బ్యారేజ్ నుంచి నీటి విడుదలకు క్యాబినెట్ అమోదం తెలిపింది. కర్నూలులో రిలయన్స్ కంజూమర్స్ ప్రాజెక్ట్ కు 120 ఎకరాలు ఇచ్చేందుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. టూరిజం పాలసీ కోసం ల్యాండ్ పాలసీలో భాగంగా దస్ పల్లా అమరావతి ప్రాజెక్ట్కు ఆమోదం తెలిపింది. ట్రైబల్ ఏరియాలో 50 శాతం వారికి భాగస్వామ్యం ఇచ్చి.. వారి ల్యాండ్ను టూరిజం కోసం అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. అలాగే ప్రకాశం జిల్లాలో దొనకొండ వద్ద బీడీఎల్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు 317 ఎకరాలు ఇచ్చేందుకు మంత్రివర్గం ఓకే చెప్పింది. మిగతా అవసరమైన భూమి రైతుల వద్ద నుండి సేకరణ చేసేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. పంచాయతీ సెక్రటరీలను పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లుగా పేరు మారుస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
