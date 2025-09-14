English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Teachers Salaries: ఏపీలో కొత్త డీఎస్సీ ప్రభుత్వ టీచర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? అలవెన్స్‌లు కూడా..

Know About AP Govt Teachers Salaries And Allowances: మెగా డీఎస్సీ పేరిట ఏపీలో ఉపాధ్యాయుల ఉద్యోగాల భర్తీ జరిగింది. మెగా డీఎస్సీపై అనేక రాజకీయ విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ డీఎస్సీ ప్రక్రియ పూర్తయి ఉద్యోగాల్లో చేరారు. మరి కొత్తగా వచ్చిన టీచర్ల ఉద్యోగాలు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా? 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:53 PM IST

AP Teachers Salaries: ఏపీలో కొత్త డీఎస్సీ ప్రభుత్వ టీచర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? అలవెన్స్‌లు కూడా..

Govt Teachers Salaries And Allowances: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇటీవల మెగా డీఎస్సీ పూర్తవడంతో నిరుద్యోగులు ఉపాధ్యాయులుగా కొత్త జీవితం ప్రారంభించారు. టీచర్ పోస్టుల్లో నియామకమైన వారికి ఏ స్థాయిలో వేతనాలు అందిస్తున్నారో తెలుసా? ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నెలవారీ జీతంతోపాటు అదనపు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. నెలవారీ టీచర్ల జీతం, వివిధ భత్యాలు, ఉద్యోగ ప్రొఫైల్ వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Read Also: IRCTC Tour Plan: పర్యాటకులకు రైల్వే శుభవార్త.. ఈనెల 23 నుంచి ప్రఖ్యాత రైల్వే టూర్

డీఎస్సీ జీతం
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ జిల్లా ఎంపిక కమిటీ స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, ఎస్జీటీ, టీజీటీ, పీజీటీ, ప్రిన్సిపాల్స్ ఉద్యోగాలకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు నియమితులయ్యారు. మొత్తం 16,347 ఖాళీల భర్తీ జరిగింది. కొత్త ఉపాధ్యాయుల జీతం ఆకర్షణీయంగా ఉంది. వారికి అందే వివిధ ప్రోత్సాహకాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు టీచర్లకు ఆర్థిక భరోసా అందిస్తున్నది. ఇది బోధనలో మంచి కెరీర్‌గా నిలవనుంది. పదోన్నతులు కూడా భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం ఏపీ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల జీతాన్ని ప్రకటించింది. ఎస్‌జీటీలు వివిధ భాగాలతో కూడిన నెలవారీ జీతం పొందుతారు.

Also Read: Colleges Holiday: అన్నీ కాలేజీలు బంద్‌.. ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి ఎందుకంటే?

స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ప్రాథమిక వేతన స్కేల్ రూ.28,940 నుంచి ప్రారంభం
ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ (పీజీటీ), లాంగ్వేజ్ పండిట్ (ఎల్‌పీ) టీచర్ పోస్టులకు ప్రాథమిక వేతనం రూ.21,230 ఉంటుంది
సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ (ఎస్‌జీటీ) రూ.21,230 నుంచి రూ.63,010 ఉండే అవకాశం
స్కూల్ అసిస్టెంట్ రూ.28,940 నుంచి రూ.78,910/ వరకు ఉండవచ్చు

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు

ఎస్జీటీ పోస్టుల పూర్తి జీతభత్యాలు
మూల వేతనం రూ.21,230
డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) రూ.5,785 (48 శాతం)
ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్‌ఆర్‌ఏ) రూ.2,548 (12 శాతం)
స్థూల జీతం రూ.29,563

Also Read: Festival Holidays: దసరాకు విద్యార్థులకు పండుగే.. మొత్తం 16 రోజుల సెలవులు

స్కూల్ అసిస్టెంట్ జీతభత్యాలు
స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టు జీతం స్కేల్ రూ.28,940 నుంచి రూ.78,910 వరకు ఉంటుంది.
మూల వేతనం రూ.28,940
డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) రూ.7,886 (48 శాతం)
ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్‌ఆర్‌ఏ) రూ.3,473 (12 శాతం)
స్థూల జీతం రూ.40,299

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

