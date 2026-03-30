English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Srikakulam: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గుడ్డు పెట్టిన కోడి పుంజు.. ఏపీలో వింత ఘటన..

Kodi punju laid egg in srikakulam: కోడిపుంజు గుడ్డు పెట్టడంతో దాని యజమాని సతీష్, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యంకు గురయ్యారు. శ్రీకాకుళంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:19 PM IST
  • గుడ్డు పెట్టిన కోడి పుంజు..
  • ఏపీలో ఘటన..

Trending Photos

Gold Rate Today: పసిడి ధరలకు బ్రేక్.. మార్చి 29వ తేదీ ఆదివారం విజయవాడ, హైదరాబాద్‎లో ధరలు ఇవే..!!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: పసిడి ధరలకు బ్రేక్.. మార్చి 29వ తేదీ ఆదివారం విజయవాడ, హైదరాబాద్‎లో ధరలు ఇవే..!!
RCB vs SRH: ప్యాట్ కమిన్స్ లేని లోటు.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కొంపముంచిన 5 తప్పులు ఇవే..!
5
RCB vs SRH
RCB vs SRH: ప్యాట్ కమిన్స్ లేని లోటు.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కొంపముంచిన 5 తప్పులు ఇవే..!
Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?
5
gold price
Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?
Gold Rate Today: మరోసారి కుదేలయిన పసిడి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇవే..!!
6
gold price
Gold Rate Today: మరోసారి కుదేలయిన పసిడి ధరలు.. మార్చి 30వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇవే..!!
Rooster laid egg due to genetic issues Srikakulam: సాధారణంగా చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఆవులు, గేదెల్ని పెంచు కుంటారు. కొంత మంది మేకల్ని, కుక్కల్ని, కోడి పెట్టేలు, పుంజుల్ని కూడా పెంచుకుంటారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కోడి పుంజులు, పెట్టెలను చాలా మంది పెంచుకుంటారు. కోడి పెట్టెలు గుడ్లు పెడతాయి. వాటిని  కొంత మంది అమ్ముకుంటే మరికొంత మంది  ఇంట్లోనే ఆమ్లెట్ కూడా వేసుకుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని  శ్రీ కాకుళం జిల్లాలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎల్‌ఎన్‌పేట మండలం బొర్రంపేటలోని సతీష్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో ఒక కోడిపుంజు గుడ్డు పెట్టింది. నార్మల్గా పెట్టె ఎక్కడైన  గుడ్డు పెడుతుంది. కానీ ఇక్కడ కోడి పుంజు గుడ్డు పెట్టడంతో అందరు వింతగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ విషయం కాస్త గ్రామస్తులకు తెలియడంతో ఆ కోడిని చూసేందుకు వారి  ఇంటికి క్యూలు కట్టారు.

Read more: Swetha naagu Video: గుండెలు గుభేల్.. నడి రోడ్డు మీద భారీ శ్వేత నాగు హల్ చల్.. అరుదైన వీడియో..

ఈ ఘటన కాస్త స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే.. దీనిపై వెటర్నరీ వైద్యులు మాత్రం జన్యుపరమైన లోపాల వలన ఇలాంటి అసాధారణ సంఘటనలు జరుగుతాయని  అంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrikakulamKodi punjurooster laid eggViral newskodi punju lying egg

Trending News