Srikakulam: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గుడ్డు పెట్టిన కోడి పుంజు.. ఏపీలో వింత ఘటన..

Rooster laid egg due to genetic issues Srikakulam: సాధారణంగా చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఆవులు, గేదెల్ని పెంచు కుంటారు. కొంత మంది మేకల్ని, కుక్కల్ని, కోడి పెట్టేలు, పుంజుల్ని కూడా పెంచుకుంటారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కోడి పుంజులు, పెట్టెలను చాలా మంది పెంచుకుంటారు. కోడి పెట్టెలు గుడ్లు పెడతాయి. వాటిని కొంత మంది అమ్ముకుంటే మరికొంత మంది ఇంట్లోనే ఆమ్లెట్ కూడా వేసుకుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని శ్రీ కాకుళం జిల్లాలో అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.
కోడిపెట్ట గడ్డు పెట్టడం సహాజం...ఇది సృష్టి ధర్మం. కానీ ఇక్కడో వింత చోటుచేసుకుంది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎల్ఎన్పేట మండలం బొర్రంపేటలోని సతీష్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో ఒక కోడిపుంజు గుడ్డు పెట్టింది. నార్మల్గా పెట్టె ఎక్కడైన గుడ్డు పెడుతుంది. కానీ ఇక్కడ కోడి పుంజు గుడ్డు పెట్టడంతో అందరు వింతగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ విషయం కాస్త గ్రామస్తులకు తెలియడంతో ఆ కోడిని చూసేందుకు వారి ఇంటికి క్యూలు కట్టారు.
Read more: Swetha naagu Video: గుండెలు గుభేల్.. నడి రోడ్డు మీద భారీ శ్వేత నాగు హల్ చల్.. అరుదైన వీడియో..
ఈ ఘటన కాస్త స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. అయితే.. దీనిపై వెటర్నరీ వైద్యులు మాత్రం జన్యుపరమైన లోపాల వలన ఇలాంటి అసాధారణ సంఘటనలు జరుగుతాయని అంటున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
