Kona Seema: చంపేశారు కదరా..! చెల్లిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి దారుణహత్య..! 

Konaseema Honour Killing: రాష్ట్రంలో మరో పరువు హత్య కలకలం రేపుతోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ద్వారాపూడిలో యువకుడిని దారుణ హత్య చేశారు సోదరులు. రాయవరం డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సంధ్య నిన్న ఉదయం అన్నవరంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ద్వారపూడికి చెందిన సూర్య ప్రకాష్ రావు (41)ను ఆమె కొన్ని రోజులుగా ప్రేమిస్తోంది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే కుటుంబసభ్యులు ఒప్పుకోవటం లేదని వారిని ఎదిరించి మరి వీళ్ళు నిన్న పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సోదరులు ద్వారపూడి వెళ్లి బైక్ పై వస్తున్న నూతన దంపతులను అడ్డుకున్నారు. సూర్యప్రకాష్ ను రాళ్లతో కొట్టి చంపేశారు. అయితే స్థానికులు నిందితులను చితకబాది పోలీసులకు అప్పగించారు.
హత్యకు కారణం అదే..
రాష్ట్రంలో తాజాగా జరిగిన ఈ హత్యతో మరోసారి పరువు హత్య కలకలం రేపుతోంది. కులాంతర వివాహం చేసుకుందని యువకుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు యువతీ సోదరులు. మరో సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువకుడిని తన చెల్లి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడమే తప్పయింది. పరువు హత్యకు తెగబడ్డారు సోదరులు. మండపేట మండలం ద్వారపూడి శివారు వేములపల్లి లో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే అయినవిల్లి సంధ్య వేములపల్లి కి చెందిన సూర్య ప్రకాష్ రావును పెళ్లి చేసుకుంది. సంధ్య డిప్యూటీ తాసిల్దారుగా పనిచేస్తుంది. ఇక సూర్యప్రకాష్ బట్టల వ్యాపారిగా పనిచేస్తున్నాడు. రెండేళ్లుగా వీళ్ళు ప్రేమించుకుంటున్నారు. గత రాత్రి అన్నవరంలో వీళ్ళు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వారిద్దరివి బీసీ సామాజిక వర్గమే అయినా కులాలు వేరు కావడంతో సంధ్య అన్నదమ్ములు వాళ్ళ పెళ్లిని అంగీకరించలేదు. దీంతో కక్ష పెంచుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారనే విషయం తెలిసి వరుడిపై దాడి చేశారు. హత్యకు తెగబడ్డారు.
Also Read: కొడుకు కాదు కాలయముడు.. సౌదీలో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ దంపతుల దారుణహత్య!
Also Read: తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్ తండ్రి కన్ను మూత, కేన్సర్తో పోరాడి ఓడిన ఖచంద్ర సింగ్..!
పోలీసుల ప్రకారం ఈ జంట పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మండపేట మండలం నుంచి వేములపల్లి వద్ద బండి పై వెళ్తున్న సమయంలో ఈ నవ దంపతులను అడ్డుకున్నారు. సంధ్యా సోదరులు వారు రాత్రి పెళ్లి చేసుకున్నారని ఆగ్రహంతో ఊగిపోయి ఒక్కసారిగా సూర్యప్రకాష్ ను రాళ్లతో దారుణంగా కొట్టి చంపేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరి విచారణ కూడా చేపట్టారు. ప్రస్తుతం నిందితులు పోలీసులు అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి