  Kova Bun Controversy: కోవా బన్ వలీకి అండగా జనసేన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు..రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం..యూట్యూబర్లపై ఆగ్రహం!

MLC Nagababu Support Kova Bun Vali: కర్నూలుకు చెందిన 'కోవా బన్' వ్యాపారి షేక్ వలీకి జరిగిన అవమానంపై టాలీవుడ్ నటుడు, ఏపీ ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు స్పందించారు. కేవలం లైకుల కోసం చిరు వ్యాపారి పొట్ట కొట్టడం సరికాదని మండిపడుతూ, వలీకి తన వంతుగా ఆర్థిక సాయం అందించి పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 16, 2026, 03:28 PM IST

MLC Nagababu Support Kova Bun Vali: కర్నూలుకు చెందిన 'కోవా బన్' వ్యాపారి షేక్ వలీకి జరిగిన అవమానంపై టాలీవుడ్ నటుడు, ఏపీ ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు స్పందించారు. కేవలం లైకుల కోసం చిరు వ్యాపారి పొట్ట కొట్టడం సరికాదని మండిపడుతూ, వలీకి తన వంతుగా ఆర్థిక సాయం అందించి పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. మేడారం జాతరలో కోవా బన్ అమ్ముకుంటున్న వలీని కొందరు యూట్యూబర్లు కావాలనే టార్గెట్ చేస్తూ, ఆహార నాణ్యతపై అనుమానాలు రేకెత్తించేలా వీడియోలు చేయడం సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే.

నాగబాబు ఆర్థిక సాయం
ఈ వివాదం కారణంగా వలీ తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవ్వడమే కాకుండా, శివరాత్రి వంటి కీలక సమయాల్లో వ్యాపారం చేసుకోలేకపోయారు. వలీ పరిస్థితిని తెలుసుకున్న నాగబాబు, ఆయనను నేరుగా కలిసి రూ.25,000 చెక్కును అందజేశారు. "చిరు వ్యాపారులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటుంది, ఎవరూ భయపడాల్సిన పనిలేదు" అని నాగబాబు ధైర్యం చెప్పారు.

యూట్యూబర్లకు హితవు
మరోవైపు చిరు వ్యాపారులను వేధించే వారిపై నాగబాబు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆహార నాణ్యతను పరీక్షించడానికి 'ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు' ఉన్నారని, చట్టాన్ని ఎవరూ చేతుల్లోకి తీసుకోకూడదని స్పష్టం చేశారు. పొట్టకూటి కోసం కష్టపడే సామాన్యులను భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం మంచి పద్ధతి కాదని హితవు పలికారు.

ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే లోకేష్, అచ్చెన్నాయుడు వంటి మంత్రులు స్పందించిన విషయాన్ని నాగబాబు గుర్తు చేశారు. ఈ వివాదాన్ని మతపరమైన కోణంలో చూడవద్దని, ఇది ఒక సామాన్య వ్యాపారికి జరిగిన అన్యాయమని ఆయన కోరారు. దేశంలో కోట్లాది మంది చిరు వ్యాపారులపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీయడం సమాజానికి మంచిది కాదని పేర్కొన్నారు.

యూట్యూబ్ రేటింగ్స్ కోసం సామాన్యులను ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ తరుణంలో, ఒక సెలబ్రిటీ హోదాలో నాగబాబు ముందుకు వచ్చి సాయం చేయడం పట్ల నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. వలీకి అండగా నిలవడం అంటే కోట్ల మంది చిరు వ్యాపారులకు భరోసా ఇవ్వడమేనని నాగబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

MLC NagababuKurnool Kova Bun ControversyKova Bun Vendor Vali NagababuMLC Nagababu latestNagababu Financial Help to Kova Bun Vendor Vali

