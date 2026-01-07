Bus Accident: మరో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం.. కొవ్వూరు వంతెనపై ఘటన..!

Private Travels Bus Fire Accident At Kovvur: వరుసగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులు ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ రానుంది ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది సొంతూళ్లకు వెళ్తూ ఉంటారు. రైళ్లతో పాటు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో కూడా ప్రయాణం చేస్తుంటారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈరోజు మరో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు రాజమండ్రి గ్రామం బ్రిడ్జిపై అర్ధరాత్రి సమయంలో ఖమ్మం నుంచి వైజాగ్ వెళ్తున్న RRR ట్రావెల్స్ బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం అయిపోయింది. అయితే ఆ సమయంలో బస్సులో ఆరు మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. డ్రైవర్ అప్రమత్తతో వెంటనే వారిని కాపాడగలిగారు. బస్సును సురక్షితంగా నిలిపి, ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి వెంటనే చేరుకొని ఆర్పినా బస్సు మాత్రం పూర్తిగా దగ్ధం అయిపోయింది. అయితే టోల్గేట్ వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్న సమయంలోనే బస్సులో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగాయని డ్రైవర్ చెబుతున్నాడు. ఇక పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఇక ప్రయాణికులను మరో బస్సులో పంపించారు.
ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు సమీపంలో బస్సు ప్రమాదం జరగడంతో పండగకు ఊరెళ్లాలనుకునేవారు భయాందోళన కూడా గురవుతున్నారు. బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. వరుసగా ఇటీవల కాలంలో ఈ బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో 19 మంది మరణించారు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈ కొవ్వూరు బస్సు ప్రమాదంలో దాదాపు రూ.80 లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని అంచనా వేస్తున్నారు. బుధవారం వేకువ జామునే ఈ ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తతో ప్రయాణికుల తక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో ఘోర దుర్ఘటన నుంచి బయటపడ్డారు.
కర్నూలు ప్రమాదం..
ఇక కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం ఒక్కసారిగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. అక్టోబర్ 2025లో జరిగిన ఈ ఘోర దుర్ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందారు. ప్రమాదవశాత్తు ఒక ద్విచక్ర వాహనం పైనుంచి బస్సు వెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా అగ్గిరాజుకొని బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఇక బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు కాలిపోయారు. పలువురు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఈ ఘటన కూడా అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో జరిగింది.
