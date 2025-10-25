Kurnool Bus Accident: ట్రావెల్స్ పై RTA కొరడా.. మృతుల కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్స్ గ్రేసియా..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Kurnool Bus Accident: దొంగలు పడ్డ ఆరునెలలకు కుక్కలు మొరగినట్టు .. నిత్యం నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంలో ముందుంటారు ప్రైవేట్ బస్సు ట్రావెల్స్  వాళ్లు.   తాజాగా నిన్న కర్నూలులో బస్సు యాక్సిడెంట్ లో మరోసారి ఆర్టీఏ అధికారులు మొద్దు నిద్ర వీడారు. నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వరుసగా ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సులను తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఆయా బస్సులు  నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 25, 2025, 10:53 AM IST

Kurnool Bus Accident: తిలా పాపం తలా పిడికెడు అన్నట్టు .. ఈ ప్రైవేట్ బస్ ట్రావెల్స్ దందాలో దాదాపు అన్ని పార్టీల నేతలున్నారు. సంఘటన జరిగిన తర్వాత హడావుడి చేయడం.. సద్దుమణిగాక.. అధికారులు, పొలిటికల్ లీడర్లు ఆయా ప్రైవేట్ ట్రావెల్ యజమానుల దగ్గర లంచాలు మరిగి మిన్నకుండిపోతున్నారని సోషల్ మీడియా వేదికగా జనం నాయకులను, అధికారుల తీరును ఏకి పారిస్తున్నారు. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరిగిన బస్సుల్లో ఆయా బస్సుల యాజమానుల కుటుంబాలతో పాటు అధికారులు, రాజకీయ నాయకుల  కుటుంబాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు చనిపోతే ఆ బాధ ఏమిటో తెలుస్తుందని బస్సు ప్రమాదంలో తమ వాళ్లను కోల్పోయిన బాధితులు బహిరంగంగానే తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా నిన్న జరిగిన సంఘటన తర్వాత ఆర్టీఏ అధికారులు మొద్దు నిద్రను వీడి .. తూతూ మంత్రంగా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఉన్న కొన్నింటిని సీజ్ చేశారు. ఇక ఆర్టీఏ అధికారుల్లో కింది నుంచి పై దాకా అందరు లంచాలు మరగడం మూలానా.. ఇలాంటి బస్సు యాక్సిడెంట్  సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నట్టు బాధితులతో పాటు ప్రజలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇందులో తప్పు ఎవరో చేస్తే.. దానికి మూల్యం వేరే వాళ్లు చెల్లించుకుంటున్నారు. 

తాజాగా కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంతో RTA అధికారులు నిద్ర లేచారు. హడావిడిగా రోడ్డెక్కి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సుల్లో తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ట్రావెల్స్‌ బస్సులను రోడ్డుపై ఆపి తనిఖీలు చేస్తున్నారు. కేబిన్‌లో ఏం రవాణా చేస్తున్నారు? వాటికి అనుమతి ఉందా? లేదా? అనే విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు పెడుతున్నారు. దీనికి తోడు బస్సు ఫిట్‌గా వుందా? ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ వుందా? లేదా? ఇన్‌సూరెన్స్‌, బస్సు డ్రైవర్‌ లైసెన్స్‌, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నాయా లేదా అనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.  

రూల్స్‌ పాటించని ట్రావెల్స్‌పై కేసులు నమోదు చేశారు. అయితే నిన్న జరిగిన బస్సు ప్రమాద కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షలు చొప్పున ఎక్స్ గ్రేసియా ప్రకటించింది. క్షతగాత్రులకు రూ. 2 చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అంతేకాదు గాయపడిని వారికి ప్రభుత్వం తరుపున పూర్తి వైద్య ఖర్చులను భరించాలని  నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ పరిహారం ఏ మూలకు సరిపోదంటున్నారు. ఒక్కొక్కరికి రూ. 50 లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని.. క్షతగాత్రులకు రూ. 10 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని  బాధితుల తరుపున ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

