Kurnool Bus Fire: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో 20 మంది సజీవ దహనం.. ముగ్గురి ఫోన్లు స్విచాఫ్.. ఇంతకీ ఏమయ్యారు..?

Kurnool Bus Fire Accident: కర్నూల్ బస్ ప్రమాదం దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు రేపుతోంది. బైకును ఢీకొట్టి బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైన ఘటనలో 20 మంది మృతి చెందారు. ఘటనా స్థలంలోని ఫోరెన్సిక్ బృందాలు ప్రమాదంలో దగ్ధమైన బస్సు నుండి ఇప్పటికే 20 మంది మృతదేహాలను బయటకు తీశాయి.
హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న బస్సులో సూరారం వద్ద ఇద్దరు, జేఎన్టీయూ వద్ద ముగ్గురు ప్రయాణికులు ఎక్కినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో సూరారం వద్ద ఎక్కిన గుణసాయి కిటికీలో నుండి దూకి ప్రాణాలు రక్షించుకోగా.. మరో వ్యక్తి ప్రశాంత్ ఫోన్ సిచ్చాఫ్ వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక జేఎన్టీయూ వద్ద ఎక్కిన ముగ్గురిలో.. ఒకరు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. మరో ఇద్దరి ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ వస్తున్నట్లు సమాచారం. వీరి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారు వీరే..
ఎం.సత్యనారాయణ-సత్తుపల్లి, ఖమ్మం జిల్లా
జయసూర్య-మియాపూర్, హైదరాబాద్
నవీన్ కుమార్-హయత్నగర్, హైదరాబాద్
సరస్వతీ, నిహారిక-బెంగళూరు
నీలకుర్తి రమేశ్, ఆయన భార్య శ్రీలక్ష్మి, కుమార్తె జస్విత, కుమారుడు అభిరామ్-కొత్తపేట, నెల్లూరు జిల్లా
కాపరి అశోక్, కాపరి శ్రీహర్ష-నెల్లూరు
వీరితో పాటు చనిపోయిన మిగతా వారి వివరాల గురించి తెలియాల్సి ఉంది. హైదరాబాద్లోని పటాన్చెరులో ఉన్న ట్రావెల్స్ ఆఫీస్ నుంచి గురువారం రాత్రి 9 గంటలకు బెంగళూరుకు.. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు బయలుదేరింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో కల్లూరు మండలం చిన్నటేకూరు వద్దకు రాగానే బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. ఓ బైక్ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బస్సు కిందకు బైక్ దూసుకెళ్లడంతో.. పెట్రోల్ లీక్ అయ్యి మంటలు రాజుకున్నట్లు.. తర్వాత బస్సు మొత్తం వ్యాపించినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక బస్సు ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో.. స్థానికులు వెంటనే స్పందించినట్లు సమాచారం. ప్రమాదం జరగ్గానే అటుగా వెళ్తున్న ఓ మహిళ.. వీడియో తీసి, పోలీసులకు సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియోను పోలీసులకు షేర్ చేయడంతో.. వారు ప్రమాద తీవ్రతను గుర్తించి.. వెంటనే అన్ని విభాగాలనూ అలర్ట్ చేశారు. అలాగే అదే దారిలో వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి.. గాయపడిన ఓ వ్యక్తిని తన కారులో ఎక్కించుకుని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలుస్తోంది.
