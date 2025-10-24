Kurnool Road Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం .. 22 కు పైగా ప్రాణాలు తీసిన బైకర్ నిర్లక్ష్యం..

Kurnool First Accident Deaths :కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసింది. హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరీ ట్రావెల్స్ వోల్వో బస్సు, కల్లూరు మండలం చిన్నటేకూరు వద్ద ఒక బైక్ను ఢీకొట్టింది. ఆ బైకర్ అతివేగంగా బైక్ నడుపుతూ.. కంట్రోల్ కోల్పోయాడు. రోడ్డుపై వర్షం కారణంగా స్లిప్ అవడంతో బైక్ నేరుగా బస్సు చక్రాల కిందకు వెళ్లిపోయింది. ఆ బైక్ బస్సు కింద ఇరుక్కుపోవడంతో డీజిల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టింది. క్షణాల్లోనే మంటలు చెలరేగాయి.
తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో బైకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మంటలు బస్సు ముందు భాగంలో వ్యాపించాయి. డ్రైవర్, సహాయకుడు మొదట చిన్న మంటలని భావించి ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో వారు బయటకు దూకారు. కానీ ప్రయాణికులను.. అలర్ట్ చేయకపోవడం పెద్ద తప్పిదంగా మారింది.
బస్సులో నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు మంటలు వ్యాపించేలోపు స్పందించలేకపోయారు. వోల్వో ఏసీ బస్సు కావడంతో విండోస్ అన్నీ మూసివేసి ఉండటంతో బయటకు రావడం కష్టమైంది. పొగ కారణంగా ఊపిరాడకపోవడంతో పరిస్థితి మరింత విషమించింది. చివరికి ఒకరు ఎమర్జెన్సీ విండో పగలగొట్టి కిందకు దూకారు. అతనితో పాటు మరో 11 మంది.. బయటపడ్డారు. కానీ మిగతా వారు బయటకు రాలేక బస్సులోనే చిక్కుకుని దుర్మరణం చెందారు.
ఫైర్ సిబ్బంది మూడు ఫైరింజన్లతో చేరినా అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. మొత్తం 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు ధృవీకరించారు. డ్రైవర్, సహాయకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ ఘటనతో కుటుంబాలు విషాదంలో మునిగిపోయాయి. నిపుణులు రోడ్లపై అతి వేగం ప్రాణాలను తీస్తుందని, ముఖ్యంగా వర్షాల్లో జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం ప్రతి డ్రైవర్కు ఒక హెచ్చరిక లాంటిదని చెబుతున్నారు. జీవితం విలువైనదే, కాబట్టి నిదానంగా ప్రయాణించడం ఉత్తమం.
