English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Kurnool Road Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం .. 22 కు పైగా ప్రాణాలు తీసిన బైకర్ నిర్లక్ష్యం..

Kurnool Road Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం .. 22 కు పైగా ప్రాణాలు తీసిన బైకర్ నిర్లక్ష్యం..

Kurnool Fire Accident  కర్నూలు జిల్లాలో బైకర్ నిర్లక్ష్యంతో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వర్షం, అతివేగం కారణంగా సంభవించిన ఈ ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని కలిచివేసింది. ఈ ప్రమాదం గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 24, 2025, 08:15 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Kurnool Road Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం .. 22 కు పైగా ప్రాణాలు తీసిన బైకర్ నిర్లక్ష్యం..

Kurnool First Accident Deaths :కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసింది. హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరీ ట్రావెల్స్ వోల్వో బస్సు, కల్లూరు మండలం చిన్నటేకూరు వద్ద ఒక బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. ఆ బైకర్ అతివేగంగా బైక్ నడుపుతూ.. కంట్రోల్ కోల్పోయాడు. రోడ్డుపై వర్షం కారణంగా స్లిప్ అవడంతో బైక్ నేరుగా బస్సు చక్రాల కిందకు వెళ్లిపోయింది. ఆ బైక్ బస్సు కింద ఇరుక్కుపోవడంతో డీజిల్ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టింది. క్షణాల్లోనే మంటలు చెలరేగాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో బైకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మంటలు బస్సు ముందు భాగంలో వ్యాపించాయి. డ్రైవర్, సహాయకుడు మొదట చిన్న మంటలని భావించి ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో వారు బయటకు దూకారు. కానీ ప్రయాణికులను.. అలర్ట్ చేయకపోవడం పెద్ద తప్పిదంగా మారింది.

బస్సులో నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు మంటలు వ్యాపించేలోపు స్పందించలేకపోయారు. వోల్వో ఏసీ బస్సు కావడంతో విండోస్ అన్నీ మూసివేసి ఉండటంతో బయటకు రావడం కష్టమైంది. పొగ కారణంగా ఊపిరాడకపోవడంతో పరిస్థితి మరింత విషమించింది. చివరికి ఒకరు ఎమర్జెన్సీ విండో పగలగొట్టి కిందకు దూకారు. అతనితో పాటు మరో 11 మంది.. బయటపడ్డారు. కానీ మిగతా వారు బయటకు రాలేక బస్సులోనే చిక్కుకుని దుర్మరణం చెందారు.

ఫైర్ సిబ్బంది మూడు ఫైరింజన్లతో చేరినా అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. మొత్తం 22 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు పోలీసులు ధృవీకరించారు. డ్రైవర్, సహాయకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ ఘటనతో కుటుంబాలు విషాదంలో మునిగిపోయాయి. నిపుణులు రోడ్లపై అతి వేగం ప్రాణాలను తీస్తుందని, ముఖ్యంగా వర్షాల్లో జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం ప్రతి డ్రైవర్‌కు ఒక హెచ్చరిక లాంటిదని చెబుతున్నారు. జీవితం విలువైనదే, కాబట్టి నిదానంగా ప్రయాణించడం ఉత్తమం.

Also Read: Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kurnool Bus AccidentKurnool Fire AccidentAndhra Pradesh Bus FireBiker Rash DrivingKurnool Tragedy

Trending News