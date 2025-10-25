English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Kurnool Bus Fire: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. వందల ఫోన్లు పేలడంతోనే ప్రమాద తీవ్రతకు కారణమా..?

Kurnool Bus Fire: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. వందల ఫోన్లు పేలడంతోనే ప్రమాద తీవ్రతకు కారణమా..?

Kurnool Bus Fire Accident Updates: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు బయట పడుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది అగ్నికి ఆహుతి అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణంగా గుర్తించారు. దీంతో పాటు లగ్గేజీ క్యాబిన్‌లో 400కు పైగా ఫోన్లు కూడా ఉండటంతో బ్యాటరీలన్నీ ఒక్కసారిగా పేలడంతో కూడా ప్రమాద తీవ్రత పెరిగిందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 25, 2025, 08:10 AM IST

Kurnool Bus Fire: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. వందల ఫోన్లు పేలడంతోనే ప్రమాద తీవ్రతకు కారణమా..?

Kurnool Bus Fire Accident Updates: శుక్రవారం ఉదయం కర్నూలులో జరిగిన అగ్నిప్రమాద ఘటనలో 19 మంది ప్రయాణీకులు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాద తీవ్రత పై అధికారులు ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు. దీనికి డోర్ దగ్గర ఉన్న చిన్న హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ పేలిపోగా డోర్లు తెరుచుకోలేదు. దీంతో ప్రయాణికులు బయటకి రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో పాటు లగ్గేజీ క్యాబిన్‌లో కూడా 400కు పైగా ఫోన్లతో ఉన్న పార్సిల్ గుర్తించారు. వేడికి బ్యాటరీలు కూడా ఒక్కసారిగా పేలడంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి ఉండవచ్చని కూడా ఫోరెన్సిక్‌ బృందం గుర్తించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక  చిన్నటేకూరు సమీపంలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ లగ్గేజీ క్యాబిన్‌లో  ఫోన్లు వందల సంఖ్యలో పేలడంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి భారీ ప్రాణ నష్టం కూడా వాటిల్లిందని ఫోరెన్సి బృందాలు ప్రారంభంలోనే గుర్తించాయి. మొదటగా ఒక బైకర్‌ వచ్చి బస్సు ని ఢీ కొట్టడంతో కొన్ని మీటర్ల వరకు బైక్‌ను లాక్కెళ్లింది. దీంతో అగ్గి రాజుకుని నిప్పురవ్వల చెలరేగడంతో బస్సు అగ్నికి ఆహుతి అయింది. అప్పటికే డీజిల్ ట్యాంకర్ కూడా లీక్ అవ్వడంతో ఈ ప్రమాదం పెరిగింది అని కూడా గుర్తించారు. ఈ బస్సుపై ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో కూడా చలాన్‌లు ఉన్నాయి. ఇక దీనికి తోడుగా ఈ లగ్గేజీ క్యాబిన్‌లో 400కు పైగా మొబైల్ ఫోన్ల పార్సిల్ కవర్ ఉండటంతో అధిక వేడికి బ్యాటరీలు అన్ని ఒక్కసారిగా పేలాయి. ఇది బస్సు అంతా వ్యాపించడంతో మంటలు లగేజీ క్యాబిన్లో ఈ ఫోన్లు ఉండటంతో క్యాబిన్ పైభాగంలోని ప్రయాణికులకు తప్పించుకునే పరిస్థితి లేదు. అందువల్లే అక్కడ ఉన్న ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని గుర్తించాయి 

 అయితే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రయాణికులు వాహనాల్లో ఇలా పార్శిల్ తీసుకో వెళ్ళకూడదు. కానీ ఈ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు నిబంధనలను పట్టించుకోలేదు. ఇలా కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం. మొబైల్ ఫోన్ పైభాగాన్ని ప్లాస్టిక్, లిథియంతో తయారు చేస్తారు. అయితే ప్రమాద సమయంలో డ్రైవర్ బస్సు ను ఆపేసి వెంటనే కిటికీ డోర్ నుంచి దిగి వెనుక వైపు నుంచి పారిపోయాడు. అప్పటికే బస్ అంత మంటలు వ్యాపించాయి ఎమర్జెన్సీ డోర్ తెరుచుకోక పోవడంతో ప్రయాణీకులు ప్రాణాలు దక్కించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

 కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో చాలా శరీర భాగాలు గుర్తు పట్టలేని స్థితిలో ఉండిపోయాయి. చాలా మంది ప్రయాణికులు నిద్రలోనే అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు. దట్టమైన పొగలు బస్‌ అంతా వ్యాపించడంతో సరైన సమయంలో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోర్లు కూడా తెరచుకోక పోవడంతో వారు ప్రాణాలు కాపాడుకోలేక పోయారు. ఇక ఈ ప్రమాదంలో ఒక కుటుంబం మొత్తం ఆహుతి అయింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఒక ప్రయాణీకుడు కొద్ది నిమిషాలు ముందే సోదరి కూడా ఫోన్ చేయడంతో వారు కూడా వచ్చి చేరుకున్నారు. విషాదం ఏంటంటే లగేజీ డెక్ లో కూడా ఒక మృతదేహం లభించింది. మరో మృతదేహం కిటికీ బయటికి వస్తున్నట్లు సగభాగం కాలిపోయిన పరిస్థితిలో ఉంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

kurnool bus fireKurnool accident newsKurnool bus fire reasonKurnool tragedy updatesAndhra Pradesh Bus Fire

