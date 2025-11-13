English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  Kurnool Bus Travels: కర్నూలు ట్రావెల్ బస్సు ప్రమాదంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి..

Kurnool Bus Travels: కర్నూలు ట్రావెల్ బస్సు ప్రమాదంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి..

Kurnool Bus Travels: కర్నూలులో కావేరి ట్రావెల్స్  స్లీపర్ బస్సు అగ్ని ప్రమాద ఘటనకు సంబంధించిన కీలక విషయాలు బయట కొస్తున్నాయి. ప్రమాదంలో దాదాపు 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవదహనం అయ్యారు. ఈ దుర్ఘటనకు బైక్ ప్రమాదమే అసలైన కారణమని పోలీసులు ఇప్పటికే నిర్ధారించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 11:22 AM IST

Kurnool Bus Travels: కర్నూలు ట్రావెల్ బస్సు ప్రమాదంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి..

Kurnool Bus Travels: కర్నూల్ బస్సు ప్రమాద ఘటనలో  కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి.  అయితే ఈ కేసు దర్యాప్తులో కొత్త విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి ముందు జరిగిన పరిణామాలకు సంబంధించి షాకింగ్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ బయటకొచ్చింది.  బస్సు అగ్ని ప్రమాదం జరగక ముందు శివశంకర్ డెడ్ బాడీతో ఎర్రిస్వామి రోడ్డు పక్కన నిల్చుని కనిపించాడు. 

అదే సమయంలో ప్రమాదానికి గురైన బైక్ రోడ్డుపై పడి ఉంది. ఈ క్రమంలో వి.కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు కంటే ముందు మూడు బస్సులు రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైక్‌ను తప్పించుకుని పక్కనుంచి వెళ్లాయి. కానీ కావేరి బస్సు మాత్రం ఆ బైక్‌ను లాక్కుంటూ వెళ్లిపోయింది. 

ఇలా కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. అందుకు సంబంధించిన విజువల్స్ వి.కావేరి బస్సు కంటే ముందు వెళ్లిన బస్సు డాష్ బోర్డు కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఇప్పుడు అవి బయటకు రావడంతో సంచలనంగా మారాయి. మరి ఈ కేసులో బస్సు డ్రైవర్ ను ఇప్పటికీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు అతన్ని వివిధ కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాద ఘటన తర్వాత ఆర్టీఏ అధికారులు మొద్దు నిద్ర లేచారు. మరోవైపు ఈ ఘటన తర్వాత తెలంగాణ, ఏపీ బస్సు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. 

