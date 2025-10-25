English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Kurnool Bus Fire Accident: వీడిన కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ.. అగ్ని ప్రమాదంకు అసలు కారణం ఇదే..

Kurnool Bus Fire Accident: వీడిన కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ.. అగ్ని ప్రమాదంకు అసలు కారణం ఇదే..

Kurnool bus fire accident:  మొత్తంగా బైకర్ శివశంకర్ డివైడర్ ను బైక్ తో ఢీకొన్నాడు. దీంతో ఇద్దరు రోడ్డు మీద పడిపోయారు. ఇంతలో వేమూరీ ట్రావెల్ బస్సు వేగంగా వచ్చి బైక్ ను ఈడ్చుకుని పోవడం వల్ల మంటలు వ్యాపించాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 05:47 PM IST
  • వీడిన కర్నూల్ ప్రమాదం మిస్టరీ..
  • కీలక విషయాలు వెల్లడించిన పోలీసులు..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Kurnool Bus Fire Accident: వీడిన కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ.. అగ్ని ప్రమాదంకు అసలు కారణం ఇదే..

Kurnool kaveri travels bus fire accident mystery solved: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కర్నూల్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెనువిషాదంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. అయితే.. 20 మంది అమాయకులు ఈ బస్సు ప్రమాదంలో అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. తాజాగా.. ఈ ప్రమాదం ఘటన వెనకున్న అసలు మిస్టరీ వీడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కర్నూలు జిల్లాలోని చిన్నటేకూరు వద్ద ఘోరమైన బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. అందరు కూడా మొదటగా..  ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, బైక్‌ను నేరుగా ఢీకొట్టడం వల్లే మంటలు చెలరేగాయని భావించారు. బస్సు బైక్ ను 400 మీటర్లు లాక్కుని పోవడం వల్ల పెట్రోల్ బంక్ పేలి మంటలు వ్యాపించి బస్సుకు అంటుకున్నాయని భావించారు.

కానీ పోలీసులు ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.  బైక్‌పై వెనుక కూర్చుని ప్రయాణిస్తూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన ఎర్రిస్వామిని పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

 శివశంకర్, అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి ఇద్దరూ బైక్‌పై డోన్‌కు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలో స్థానికంగా పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ పోయించుకున్నారు. శివశంకర్ కొంచెం మద్యం తాగాడు. ఇంతలో.. వారి బైక్ అదుపుతప్పి స్కిడ్ అయింది. వేగంగా కుడివైపున ఉన్న డివైడర్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు.  

దీంతో శివశంకర్ తల డివైడర్ కు తగిలి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.ఎర్రిస్వామి, రోడ్డుపై ఎగిరిపడిన తన స్నేహితుడిని చూసేందుకు వెళ్లాడు. అప్పుడు బైక్ రోడ్డు మధ్యలో ఉంది. ఇంతలో వేమూరీ ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చింది. 
 వారి బైక్‌ను అదే మార్గంలో వేగంగా వస్తున్న బస్సు చాలాదూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. దాంతో ఒక్కసారిగా నిప్పురవ్వలు చెలరేగి మంటలు వ్యాపించాయి.

Read more: Kurnool Bus Fire: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. వందల ఫోన్లు పేలడంతోనే ప్రమాద తీవ్రతకు కారణమా..?

ఈ క్రమంలోనే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. దీంతో బస్ లో ఉన్న వారిలో 20 మంది బస్సులోనే  సజీవదహనం అయ్యారు. మొదట ఇది రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించినా, ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలంతో ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై ప్రస్తుతం అందరికి ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kurnool Bus Accidentandhra pradesh bus accidentbus fire accident in apKaveri Travels bus fire accident

Trending News