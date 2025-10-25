Kurnool Bus Fire Accident: వీడిన కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీ.. అగ్ని ప్రమాదంకు అసలు కారణం ఇదే..

Kurnool kaveri travels bus fire accident mystery solved: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కర్నూల్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెనువిషాదంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. అయితే.. 20 మంది అమాయకులు ఈ బస్సు ప్రమాదంలో అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. తాజాగా.. ఈ ప్రమాదం ఘటన వెనకున్న అసలు మిస్టరీ వీడింది.
కర్నూలు జిల్లాలోని చిన్నటేకూరు వద్ద ఘోరమైన బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. అందరు కూడా మొదటగా.. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, బైక్ను నేరుగా ఢీకొట్టడం వల్లే మంటలు చెలరేగాయని భావించారు. బస్సు బైక్ ను 400 మీటర్లు లాక్కుని పోవడం వల్ల పెట్రోల్ బంక్ పేలి మంటలు వ్యాపించి బస్సుకు అంటుకున్నాయని భావించారు.
కానీ పోలీసులు ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. బైక్పై వెనుక కూర్చుని ప్రయాణిస్తూ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన ఎర్రిస్వామిని పోలీసులు ప్రశ్నించడంతో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
శివశంకర్, అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి ఇద్దరూ బైక్పై డోన్కు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యంలో స్థానికంగా పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ పోయించుకున్నారు. శివశంకర్ కొంచెం మద్యం తాగాడు. ఇంతలో.. వారి బైక్ అదుపుతప్పి స్కిడ్ అయింది. వేగంగా కుడివైపున ఉన్న డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు.
దీంతో శివశంకర్ తల డివైడర్ కు తగిలి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.ఎర్రిస్వామి, రోడ్డుపై ఎగిరిపడిన తన స్నేహితుడిని చూసేందుకు వెళ్లాడు. అప్పుడు బైక్ రోడ్డు మధ్యలో ఉంది. ఇంతలో వేమూరీ ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వచ్చింది.
వారి బైక్ను అదే మార్గంలో వేగంగా వస్తున్న బస్సు చాలాదూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. దాంతో ఒక్కసారిగా నిప్పురవ్వలు చెలరేగి మంటలు వ్యాపించాయి.
ఈ క్రమంలోనే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. దీంతో బస్ లో ఉన్న వారిలో 20 మంది బస్సులోనే సజీవదహనం అయ్యారు. మొదట ఇది రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించినా, ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలంతో ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై ప్రస్తుతం అందరికి ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
