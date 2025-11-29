English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Road Accident: రాష్ట్రంలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం..

Road Accident: రాష్ట్రంలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం..

Kurnool Road Accident: కర్నూలులో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కర్ణాటకకు చెందిన ఓ కారు ఎమ్మిగనూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ  ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అయితే ఈ  యాక్సిడెంట్ కోటేకల్ కొండ మలుపు వద్ద ఆదోని నుంచి వస్తున్న మరో కారును ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 29, 2025, 07:07 AM IST

Trending Photos

Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
5
Hema Chandra Divorce
Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర
PF Balance Check: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బు ఉందో తెలుసుకోవాలా? ఈ నెంబర్‎కు ఒక మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే చాలు.. !!
7
EPFO Latest News
PF Balance Check: మీ పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బు ఉందో తెలుసుకోవాలా? ఈ నెంబర్‎కు ఒక మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే చాలు.. !!
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
5
Deepti Sharma
WPL 2026 Auction: భారత ఆల్‌రౌండర్‌ దీప్తి శర్మ రికార్డ్.. భారీ ధరకు కొన్న యూపీ వారియర్స్..!
WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 షెడ్యూల్ వచ్చేసిందోచ్.. ఎప్పటినుంచంటే..!
5
WPL 2026
WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 షెడ్యూల్ వచ్చేసిందోచ్.. ఎప్పటినుంచంటే..!
Road Accident: రాష్ట్రంలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం..

Kurnool Road Accident: కర్నూల్‌ ఏసీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో 19 మంది సజీవ దహనమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఓ బైకర్‌, డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగింది. అయితే ఈ ఘోర ప్రమాదం గురించి మరువక ముందే మరో రోడ్డు ప్రమాదం కర్నూలు జిల్లాలో జరిగింది. ఈ తెల్లవారుజాము జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. కర్ణాటక కు చెందిన ఓ కారు ఎమ్మిగనూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా కోటకల్ కొండ మలుపు వద్ద ఆదోని నుంచి వస్తున్న మరో కారు ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా 5 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అయితే మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తొలిరోజే 4.60 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్‌..!

Also Read: ఏపీలో వాయుగుండం ఎఫెక్ట్ తో అతి భారీ వర్షాలు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kurnool Road AccidentKurnool accident newsAndhra Pradesh road accidentKotekal ghat accidentEmmiganur to Bengaluru accident

Trending News