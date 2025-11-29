Road Accident: రాష్ట్రంలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం..

Kurnool Road Accident: కర్నూల్ ఏసీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో 19 మంది సజీవ దహనమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఓ బైకర్, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగింది. అయితే ఈ ఘోర ప్రమాదం గురించి మరువక ముందే మరో రోడ్డు ప్రమాదం కర్నూలు జిల్లాలో జరిగింది. ఈ తెల్లవారుజాము జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. కర్ణాటక కు చెందిన ఓ కారు ఎమ్మిగనూరు నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా కోటకల్ కొండ మలుపు వద్ద ఆదోని నుంచి వస్తున్న మరో కారు ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా 5 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అయితే మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
