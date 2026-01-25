Woman Attacked Lover Wife Virus Injection: రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్ సినిమా తరహాలోనే ఓ నిజమైన షాకింగ్ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలులో వెలుగులోకి వచ్చింది. తనని దూరం పెడుతున్నాడని ప్రియుడిపై పగ పెంచుకున్న మాజీ ప్రియురాలు.. అతని భార్యపై వైరస్ ఇంజెక్షన్తో దాడి చేసింది. ప్రియుడు డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. అతనిపై కోపంతో అతడి భార్య మెడికల్ కాలేజీలో ప్రస్తుతం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తుంది. ఆమెకు మాజీ ప్రియురాలు వసుంధర వైరస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చింది. ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీ ఆ ప్రియుడి భార్య స్కూటీపై వెళ్తుండగా ఆటో ఢీ కొట్టించింది. ప్లానింగ్ ప్రకారమే కిందపడ్డ ఆమెకు సాయం చేస్తున్నట్లుగా నటించి ఇంజక్షన్ ఎక్కించింది. ఇక వెంటనే అప్రమత్తమై ఆసుపత్రిలో చేరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది బాధితురాటు. వసుంధర అనే నిందితురాలతో పాటు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు పోలీసులు.
ఇక పోలీసుల ప్రకారం కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ వైద్యుడు పెళ్లికి ముందు స్థానికంగా ఉండే వసుంధరతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు. అయితే ఆ తర్వాత అతనికి వివాహం జరిగింది . దీంతో ఆమెను దూరం పెట్టసాగాడు. అతనిపై కక్షపెంచుకున్న వసుంధర ఎలాగైనా సాధించాలని ఒక ప్లాన్ వేసింది. దీనికి మరో ముగ్గురి సాయం కూడా తీసుకుంది. పథకం ప్రకారం జనవరి 9వ తేదీన భార్య వైద్యుడు భార్య స్కూటీపై వెళ్తుంది. ఆమెను ఆటోతో ఢీ కొట్టించి కింద పడిపోయేలా చేసింది. ఆమె రోడ్డుపై పడిపోయేసరికి సాయం చేస్తున్నట్లుగా నటించి ఒక ఆటోలో ఎక్కించుకున్నారు. అప్పటికే వసుంధర ఆటోలో ఉంది. మొత్తం నలుగురు ఆటోలో ఆమెపై బలవంతంగా వైరస్ ఇంజక్షన్ చేశారు. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేయటంతో ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి వారు పారిపోయారు. వెంటనే అప్రమత్తమైనా బాధితురాలు అక్కడి నుంచి మరో వాహనంతో ఆసుపత్రికి చేరింది. అక్కడ వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవడంతో ప్రాణాంతక ముప్పు తప్పింది. ఆ తర్వాత కుటుంబానికి సమాచారం అందించింది. వారు ఆసుపత్రికి చేరుకొని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇక పోలీసులు కూడా కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. దర్యాప్తు చేస్తే అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. దీంతో వాళ్ళు స్థానికంగా ఆరా తీశారు, అక్కడ ఉన్న సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను కూడా పర్యవేక్షించారు. అనంతరం వసుంధరతోపాటు ఆమెకు సహాయం చేసిన మరో ముగ్గురిపై కూడా కేసు నమోదు చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు. బాధితురాలు వెంటనే అప్రమత్తమై గట్టిగా అరుస్తూ అక్కడ కేకలు వేయడంతో పాటు ఆసుపత్రికి చేరడం వల్ల ప్రాణాంతక ముప్పు నుంచి తప్పించుకోగలిగింది. ఇలాంటి విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా వహించాలని పోలీసులు చెప్తున్నారు. సినిమా తరహాలోనే వైరస్ ఇంజక్షన్ తో దాడి చేయడానికి చూడటం అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది.
Read more: వామ్మో.. మొగుడ్ని మంచానికి కట్టేసిన పెళ్లాం.. పిస్టల్ చూపిస్తు మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..
Read more: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. జీతాలు పెంచేందుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్..! ఆరోజు నుంచి శాలరీ హైక్ అమలు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి