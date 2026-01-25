English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kurnool: రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి సీన్‌ రిపీట్‌.. ప్రియుడి భార్యపై వైరస్‌ ఇంజెక్షన్‌తో మాజీ ప్రియురాలు అటాక్‌..!

Woman Attacked Lover Wife Virus Injection: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడు భార్యకు వైరస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన మాజీ ప్రియురాలు ఘటనతో ఒక్కసారిగా అందరూ షాక్‌కు గురయ్యారు. సినిమా తరహాలో ఇలాంటి దారుణ ఘటన కర్నూల్‌లో జరిగింది. ప్రియుడిపై కోపంతో అతని భార్యకు మాజీ ప్రియురాలు వైరస్ ఇంజక్షన్ ఎక్కించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 25, 2026, 07:56 AM IST

Kurnool: రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి సీన్‌ రిపీట్‌.. ప్రియుడి భార్యపై వైరస్‌ ఇంజెక్షన్‌తో మాజీ ప్రియురాలు అటాక్‌..!

Woman Attacked Lover Wife Virus Injection: రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్ సినిమా తరహాలోనే ఓ నిజమైన షాకింగ్ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలులో వెలుగులోకి వచ్చింది. తనని దూరం పెడుతున్నాడని ప్రియుడిపై పగ పెంచుకున్న మాజీ ప్రియురాలు.. అతని భార్యపై వైరస్ ఇంజెక్షన్‌తో దాడి చేసింది. ప్రియుడు డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. అతనిపై కోపంతో అతడి భార్య మెడికల్ కాలేజీలో ప్రస్తుతం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తుంది. ఆమెకు మాజీ ప్రియురాలు వసుంధర వైరస్ ఇంజెక్షన్‌ ఇచ్చింది. ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీ ఆ ప్రియుడి భార్య స్కూటీపై వెళ్తుండగా ఆటో ఢీ కొట్టించింది. ప్లానింగ్‌ ప్రకారమే కిందపడ్డ ఆమెకు సాయం చేస్తున్నట్లుగా నటించి ఇంజక్షన్ ఎక్కించింది. ఇక వెంటనే అప్రమత్తమై ఆసుపత్రిలో చేరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది బాధితురాటు. వసుంధర అనే నిందితురాలతో పాటు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు పోలీసులు.

 ఇక పోలీసుల ప్రకారం కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ వైద్యుడు పెళ్లికి ముందు స్థానికంగా ఉండే వసుంధరతో సన్నిహితంగా ఉండేవాడు. అయితే ఆ తర్వాత అతనికి వివాహం జరిగింది . దీంతో ఆమెను దూరం పెట్టసాగాడు. అతనిపై కక్షపెంచుకున్న వసుంధర ఎలాగైనా సాధించాలని ఒక ప్లాన్‌ వేసింది. దీనికి మరో ముగ్గురి సాయం కూడా తీసుకుంది. పథకం ప్రకారం జనవరి 9వ తేదీన భార్య వైద్యుడు భార్య స్కూటీపై వెళ్తుంది. ఆమెను ఆటోతో ఢీ కొట్టించి కింద పడిపోయేలా చేసింది. ఆమె రోడ్డుపై పడిపోయేసరికి సాయం చేస్తున్నట్లుగా నటించి ఒక ఆటోలో ఎక్కించుకున్నారు. అప్పటికే వసుంధర ఆటోలో ఉంది. మొత్తం నలుగురు ఆటోలో ఆమెపై బలవంతంగా వైరస్ ఇంజక్షన్ చేశారు. బాధితురాలు గట్టిగా కేకలు వేయటంతో ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి వారు పారిపోయారు. వెంటనే అప్రమత్తమైనా బాధితురాలు అక్కడి నుంచి మరో వాహనంతో ఆసుపత్రికి చేరింది. అక్కడ వెంటనే చికిత్స చేయించుకోవడంతో ప్రాణాంతక ముప్పు తప్పింది. ఆ తర్వాత కుటుంబానికి సమాచారం అందించింది. వారు ఆసుపత్రికి చేరుకొని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

 ఇక పోలీసులు కూడా కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. దర్యాప్తు చేస్తే అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. దీంతో వాళ్ళు స్థానికంగా ఆరా తీశారు, అక్కడ ఉన్న సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను కూడా పర్యవేక్షించారు. అనంతరం వసుంధరతోపాటు ఆమెకు సహాయం చేసిన మరో ముగ్గురిపై కూడా కేసు నమోదు చేసి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు. బాధితురాలు వెంటనే అప్రమత్తమై గట్టిగా అరుస్తూ అక్కడ కేకలు వేయడంతో పాటు ఆసుపత్రికి చేరడం వల్ల ప్రాణాంతక ముప్పు నుంచి తప్పించుకోగలిగింది. ఇలాంటి విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా వహించాలని పోలీసులు చెప్తున్నారు. సినిమా తరహాలోనే వైరస్ ఇంజక్షన్ తో దాడి చేయడానికి చూడటం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేసింది. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kurnool shocking incidentvirus injection attack newsex girlfriend crime casewoman attacked with injectionAndhra Pradesh Crime News

