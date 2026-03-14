Kurnool Women With Two Children Commits Suicide: వరుస ఆత్మహత్యలు కలవర పెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు తమతోపాటు పిల్లల ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో గార్గేయపురంలో ఈరోజు ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ మహిళా తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కుటుంబ కలహాల కారణంగా చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. జిల్లా కేంద్రం సమీపం చెరువులో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు రాజేశ్వరి (35), కొడుకు అబ్రహం (3) సుకుమార్ (6). వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులుఉ కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ప్రధానంగా కుటుంబంలో కలహాల వల్లే ఈ ఆత్మహత్యకు కారణం కావచ్చు అని అనుమానిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.