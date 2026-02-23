English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lack Of 108 Ambulance: ఏపీలో దారుణం.. 108 అంబులెన్స్‌ లేక ఎడ్లబండిపై భార్య తరలింపు

Bullock Cart Turns As 108 Ambulance For Transport To Patient In Punganur: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 108 అంబులెన్స్‌ అందుబాటులో లేకపోవడంతో అనారోగ్యానికి గురయిన తన భార్యను భర్త ఎడ్లబండిపై ఆస్పత్రికి తరలించాడు. కొన ఊపిరితో వచ్చిన ఆమెను పుంగనూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 23, 2026, 09:35 PM IST

Lack Of 108 Ambulance: ఏపీలో దారుణం.. 108 అంబులెన్స్‌ లేక ఎడ్లబండిపై భార్య తరలింపు

Bullock Cart Turn As Ambulance: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 108 అంబులెన్స్‌ల కొరత వేధిస్తోంది. తరచూ అంబులెన్స్‌లు లేకపోవడంతో రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ భర్త అనారోగ్యానికి గురయిన తన భార్యను ఎడ్లబండిపై ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు. సమయానికి 108 అంబులెన్స్‌ అందుబాటులోకి రాక.. ఆలస్యంగా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడంతో అతడి భార్య కొనప్రాణంతో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. వైద్య వ్యవస్థ వైఫల్యాన్ని ఎత్తిచూపిన సంఘటన అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరులో చోటుచేసుకుంది.

అన్నమయ్య జిల్లా పుంగనూరు మండలంలోని మేళందొడ్డి గ్రామానికి చెందిన నారాయణమ్మ అకస్మాత్తుగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారడంతో భయాందోళన చెందిన భర్త రామయ్య వెంటనే 108 అంబులెన్స్‌కు ఫోన్‌ చేశారు. అయితే ఆ సమయంలో 108 అందుబాటులో లేదని.. రావడానికి సమయం పడుతుందని తెలిపినట్లు సమాచారం. 108 అంబులెన్స్‌ త్వరగా వచ్చే అవకాశం లేకపోవడంతో తన భార్యను బతికించుకోవడానికి భర్త రామయ్య దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయాడు. నిమిషాలు గడుస్తున్నా సాయం అందకపోవడంతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న భార్యను కాపాడుకోవడానికి ఎడ్లబండిని తీసుకున్నాడు. 

ఎద్దుల బండిపైనే ఆమెను పడుకోబెట్టి భర్త రామయ్య పుంగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో ఆమె పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని సమాచారం. సమయానికి తీసుకువచ్చి ఉంటే ఆమెకు సత్వరమే వైద్యం అందేది. ప్రస్తుతం తన భార్య ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోందని భర్త రామయ్య తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో 108 అంబులెన్స్ సదుపాయం అందకపోవడంతో తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు చెప్పారు.

ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రోగిని ఎద్దుల బండిపై ఆసుపత్రికి తీసుకురావడం ఇది ముమ్మాటికి అధికారుల వైఫ్యలమని పరిసర గ్రామాల ప్రజలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 108 వాహనాల సంఖ్యను పెంచాలని కోరుతున్నారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ సంఘటన తీవ్ర సంచలనం రేపడంతో ఉన్నతాధికారులు స్పందించినట్లు సమాచారం. 108 అంబులెన్స్‌ అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

