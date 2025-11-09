English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Video Viral: ఇదెక్కడి భక్తిరా నాయన.. దేవుడి హుండీలో కర్పూరం వెలిగించి వేసిన మహిళ.. వీడియో..

Lady devotee burns hundi with camphor in pithapuram: ఏపీకి చెందిన పిఠాపురంలో మహిళ భక్తురాలు భక్తి పారవశ్యంలో కర్పూరంను వెలిగించి దేవుడి హుండీ వేసింది. దీంతో పొగలు రావడంతో అక్కడి సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:50 PM IST
  • హుండీలో కర్పూరం వేసిన భక్తురాలు..
  • పిఠాపురంలో ఘటన..

Lady devotee burns gods hundi notes with camphor in Pithapuram: ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం నడుస్తొంది.  వచ్చే అమావాస్య వరకు కూడా చాలా మంది భక్తులు కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో శివ, వైష్ణవ ఆలయాలకు వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.  ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది దీపాలు వెలిగిస్తారు. అగరవత్తులు వెలిగిస్తారు. దేవుళ్లకు మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తునే ఉంటాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కానీ ఇక్కడ ఒక అపర భక్తురాలు చేసిన పనికి అందరు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ ఘఠన ఏపీలోని పిఠాపురంలో చోటు చేసుకుంది. పిఠాపురంలోని శ్రీదత్త స్వామి ఆలయంకు వచ్చిన ఒక భక్తురాలు స్వామికి కర్పూరం వెలిగించి ఆరతి ఇచ్చింది. మరీ ఆమెకు ఏమన్పించిందో ఏంటో కానీ.. ఆ వెలిగించిన కర్పూరం కాస్త హుండీలో వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది.

కాసేపటికి హుండీ లో నుంచి పొగలు వస్తుండటంతో అక్కడి సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే హుండీలో నీళ్లు పోశారు. ఆ తర్వాత హుండీని తెరిచారు. అప్పటికే అనేక నోట్లు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి.  వెంటనే అక్కడి సిబ్బందితో లెక్కింపు చేయించారు.

Read more: Pawan Kalyan Video: చిత్తూరులో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన.. సెల్యూట్ చేసిన కుంకీ ఏనుగులు.. వీడియో వైరల్..

ఆ తర్వాత నోట్లను బైటకు తీసి హెయిర్ డ్రాయర్ తో ఆరబెట్టారు. ఈ ఘటన తెలిసి అందరు అవాక్కయ్యారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి భక్తిరా బాబు అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

