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Andhra Pradesh: వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న లేడీ టీచర్.. ప్రాణాలు కాపాడిన చెట్టుకొమ్మ.. అల్లూరీ జిల్లా ఘటనపై స్థానికులు సీరియస్..

Teacher swept away in floods: భారీ ప్రవాహంలో కొంతదూరం కొట్టుకుపోయిన లేడీ టీచర్ అక్కడున్న  ఒకచెట్టు కొమ్మను పట్టుకుని ప్రాణాలు దక్కించుకుంది. ఏపీలోని అల్లురీ సీతారామరాజు జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:39 PM IST
Andhra Pradesh: వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న లేడీ టీచర్.. ప్రాణాలు కాపాడిన చెట్టుకొమ్మ.. అల్లూరీ జిల్లా ఘటనపై స్థానికులు సీరియస్..
Image Credit: teacherinfloodwaterapnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Andhra Pradesh: వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న లేడీ టీచర్.. ప్రాణాలు కాపాడిన చెట్టుకొమ్మ.. అల్లూరీ జిల్లా ఘటనపై స్థానికులు సీరియస్..
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