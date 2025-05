Madhumathi Suicide: లేడీ యూట్యూబర్ ఆత్మహత్య... పెళ్లైన వ్యక్తితో ఎఫైర్.?... వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

Lady youtuber madhumathi commits suicide: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో లేడీ యూట్యూబర్ మధుమతి ఆత్మహత్య ఘటన ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. తాజాగా మధుమతి.. తన అ‍మ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లింది. అయితే.. అక్కడ అనూహ్యంగా గదిలో ఉన్న ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలంగా మారింది. యువతి డోర్ వేసుకుని ఉండి ఎంత సేపైన తీయక పొవడంతో ఇంట్లో వాళ్లు కిటికి నుంచి చూశారు.

A YouTuber named Madhumati dies under suspicious circumstances in Vissannapet mandal of NTR district

Madhumati (22) of A Kondur village had an extramarital affair with Pratap of Telladevarapalli

Madhumati's parents allege that Pratap took their daughter and hanged her to death pic.twitter.com/Pt7uWNJROp

