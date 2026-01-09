Tirumala News: టీటీడీలో సంచలన పరిణామం.. బోర్డు సభ్యత్వానికి రాజీనామా

Janga Krishna Murthy: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డులో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బోర్డు సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తన రాజీనామాను ఆమోదించవలసిందిగా మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని లేఖ విడుదల చేశారు. "కలియుగ భగవానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కల్పించినందుకు నారా చంద్రబాబునాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. గత రెండు రోజులుగా ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో వచ్చిన తప్పుడు కథనాలు నన్ను మనస్థాపానికి గురి చేశాయి. కనీసం నన్ను సంప్రదించకుండా కథనాలు రాయడం బాధాకరం. గతంలో నాకు కేటాయించిన బాలాజీ నగర్ ఫ్లాట్ నెంబర్:2 (ఇప్పటివరకు ఖాళీగా ఉంది) దాన్ని రీ అలాట్మెంట్ చేయవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడమైనది.
వారు బోర్డుని నిర్ణయానికి పంపించడం జరిగింది. తదుపరి బోర్డు తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపడమైనది. వాస్తవ అవాస్తవాలను విశ్లేషణాత్మకంగా పరిశీలించవలసిన ఆ పత్రిక నా వ్యక్తిగత హననానికి పాల్పడడం శోచనీయం. నేను నా అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని పవిత్ర స్థలమైన భగవానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో అపవిత్రం చేస్తున్నానని, వ్యక్తిగత హననం చేయటం ఎంతవరకు ధర్మము!.
నిన్న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా బోర్డు నిర్ణయాన్ని రద్దు చేస్తామని నిర్ణయించడం బాధాకరం. తమరు, కలియుగ భగవానుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో ఇప్పటివరకు సేవ చేసుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు జన్మతహా రుణపడి ఉంటాను. స్వామి వారికి సేవ చేసుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నందుకు ఆ భగవంతుని క్షమించమని కోరుకుంటూ నా రాజీనామాను ఆమోదించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను." అని జంగా కృష్ణమూర్తి రాశారు.