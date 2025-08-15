English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Leopard Attack: శ్రీశైలంలో దారుణం..నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని లాక్కెళ్లిన చిరుతపులి..చివరికి?

Leopard Attack In Srisailam: శ్రీశైలం సమీపంలో ఓ ఘోరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రుల పక్కన నిద్రిస్తున్న ఓ చిన్నారిని చిరుతపులి నోటపెట్టుకొని లాక్కెళ్లిన ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది. ప్రాణాలకు తెగించి మరీ చిరుతపులి బారి నుంచి ఆ చిన్నారిని కాపాడుకున్నారు. అయితే ఈ ఘటనలో చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 15, 2025, 07:55 PM IST

Leopard Attack: శ్రీశైలంలో దారుణం..నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని లాక్కెళ్లిన చిరుతపులి..చివరికి?

Leopard Attack In Srisailam: శ్రీశైలం సమీపంలో ఓ ఘోరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రుల పక్కన నిద్రిస్తున్న ఓ చిన్నారిని చిరుతపులి నోటపెట్టుకొని లాక్కెళ్లిన ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది. అదే సమయంలో ఆ మూడేళ్ల చిన్నారి ఏడుపు విన్న తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్తులు వెంటనే నిద్రలేచారు. ప్రాణాలకు తెగించి మరీ చిరుతపులి బారి నుంచి ఆ చిన్నారిని కాపాడుకున్నారు. అయితే ఈ ఘటనలో చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. 

ఏం జరిగిందంటే?
స్థానికులు చెబుతున్న కథనం ప్రకారం.. శ్రీశైలానికి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పెద్దదోర్నాల మండలం చిన్నారుట్ల చెంచుగూడేనికి చెందిన కుడుముల అంజయ్య, లింగేశ్వరి దంపతులకు మూడేళ్ల కుమార్తె ఉంది. బుధవారం రాత్రి వారంతా కలిసి నిద్రిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఓ చిరుతపులి గూడెంలోని వచ్చింది. అదే సమయంలో అంజయ్య ఇంట్లోకి చొరబడిన చిరుతపులి.. తల్లిదండ్రుల పక్కన నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని నోటకరుచుని తీసుకెళ్లింది. 

అలా పాపను ఈడ్చుకెళ్తున్న క్రమంలో చిన్నారి బిగ్గరగా ఏడవడం మొదలెట్టింది. ఏడుపు విన్న తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి నిద్ర లేచారు. పాపను చిరుత లాక్కెళ్లడం చూసి ఒక్కసారిగా అంతా షాక్ అయ్యారు. గ్రామస్థులు కూడా వెంటనే తెరుకొని, చిరుతపులి నుంచి బిడ్డను విడిపించేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడారు. అరుపులు, కేకలతో గ్రామస్థులు చేత కర్రలు పట్టి చిరుతను వెంబడించగా.. కొంతదూరంలోని పొదల్లో పాపను విడిచి అడవిలోకి వెళ్లింది. 

అయితే చిరుతపులి చేసిన దాడిలో చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తల, పొట్ట భాగంలో రక్తస్రావం అవుతుందని స్థానికులు అంటున్నారు. వెంటనే ఆ పాపను దగ్గర్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా.. అక్కడ ఆమెకి ప్రథమ చికిత్స చేసి ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు చెప్పారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసు అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి, మెరుగైన వైద్యం కోసం చిన్నారిని దోర్నాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమకు విద్యుత్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్లనే ఇలాంటి వన్యప్రాణ దాడులు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్థులు వాపోయారు. 

