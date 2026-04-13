Leopard in Srisailam Video: శ్రీ శైలంలో చిరుత పులి హల్ చల్.. డివైడర్ పై దర్జాగ కూర్చుని.. వీడియో వైరల్..

Leopard spotted near shikareshwara temple premises video: నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్న ప్రముఖ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం దట్టమైన అడవుల్లో ఉంది. శ్రీశైలం మల్లన్నను, భ్రమరాంబిక అమ్మవారిని దర్శించుకొవడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులు కూడా తరలివస్తారు. శ్రీశైలం లో ఇటీవల తరచుగా అడవుల్లోని క్రూర జంతువులు రోడ్ల మీదకు, జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. చిరుత పులులు, ఏలుగు బంట్లు, పాములు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రెండు రోజుల క్రితమే సాక్షి గణపతి ఆలయ పరిసరాల్లో రాత్రి పూట ఎలుగు బంటి అడవుల్లో నుంచి బైటకు వచ్చింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే ఆదివారం రాత్రి శిఖరేశ్వరం దగ్గర చిరుతపులి హల్ చల్ చేసింది.
ఆదివారం రాత్రి ఘాట్ రోడ్డులో భక్తులు వెళ్తుండగా చిరుతపులి కన్పించింది. దీంతో వారంతా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. దోర్నాల వైపు వెళ్తున్న ప్రయాణికులకూ చిరుత కనిపించింది. రాత్రి సమయంలో వారంతా రోడ్డు పక్కన కూర్చుని ఉండగా చిరుతను గుర్తించారు. డివైడర్ మీద ఏంచక్కా కూర్చుని అటు ఇటు చూస్తుంది.
కారులో వెళ్తు వారు చిరుత కదలికల్ని వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత అక్కడివారికి సమాచారం అందించారు. ముఖ్యంగా ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారి ఆలయంకు వెళ్లేందుకు శిఖరేశ్వరం వద్ద ఉన్న కౌంటర్ లో టికెట్లు ఇస్తారు. దీని కోసం రాత్రి నుంచి భక్తులు క్యూలైన్ లలో ఉంటారు.
ఈ మార్గంలో చిరుత పులి కన్పించడంతో భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఫారెస్ట్ అధికారులు సూచించారు. చిరుత పులి సంచారంకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. రాత్రి పూట ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు భక్తులకు సూచించారు.