  Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం గోవిందా..?.. తిరుమలలో పదుల సంఖ్యలో బైటపడ్డ మద్యం బాటిళ్లు.. షాకింగ్ వీడియో..

Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం గోవిందా..?.. తిరుమలలో పదుల సంఖ్యలో బైటపడ్డ మద్యం బాటిళ్లు.. షాకింగ్ వీడియో..

Liquor bottles found in Tirumala: తిరుమలలో మందుబాటిళ్లు పదుల సంఖ్యలో బైటపడటం ప్రస్తుతం తీవ్ర దుమారంగా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు తీవ్రంగా స్పందించింది.  అలిపిరి  మార్గం దాటి ఆ బాటిళ్లు పై వరకు ఎలా వెళ్లాయంటూ కూడా తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:40 PM IST
  • తిరుమలలో అపచారం..
  • పోలీసుల క్వార్టర్స్ సమీపంలో ఖాలీ లిక్కర్ బాటిల్స్..

Tirumala: ఇదెక్కడి ఘోరం గోవిందా..?.. తిరుమలలో పదుల సంఖ్యలో బైటపడ్డ మద్యం బాటిళ్లు.. షాకింగ్ వీడియో..

Liquor bottles found near police quarters in Tirumala: తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. జవవరి 8 వరకు కూడా ఇదే విధంగా భక్తులకు ఉత్తర ద్వారం గుండా టీటీడీ దర్శనాలు కల్పించనుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ప్రస్తుతం భారీగా భక్తజన సంద్రంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా జనాలే కన్పిస్తున్నారు. వసతి ప్రదేశాలన్ని నిండిపోయాయి. వైకుంఠ దర్శనాలు కూడా ఒక రోజు పడుతుంది. మొత్తంగా తిరుమలలో వైకుంఠ దర్శనాల వేళ పోలీసుల క్వార్టర్స్ ఖాళీ ప్రదేశంలో పదుల సంఖ్యలో ఖాళీ మద్యం బాటిళ్లు కన్పిస్తున్నాయి.

దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ ను దాటుకుని లిక్కర్ బాటిళ్లు పైవరకు ఎలా వచ్చాయంటూ అపోసిషన్ పార్టీ భగ్గుమంటుంది. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటమంటే ఇదేనా అంటూ ఫైర్ అవుతుంది. మొత్తంగా తిరుమలలో ప్రస్తుతం పోలీసు క్వార్టర్స్ వద్ద మద్యం బాటిళ్లు బైటపడటంపై భక్తులుకూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఏంచేస్తున్నారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా వైకుంఠ దర్శనాల వేళ ఈ ఘటన వివాదాస్పదంగా మారింది.

Read more: Tirumala: తిరుమల శ్రీవారికి ఊహించని విరాళం.. ఆ ఒక్క భక్తుడు ఇచ్చిన మొత్తం ఎంతో తెలుసా?

మరోవైపు ఇప్పటికే తిరుపతిలోని గోవింద రాజస్వామి ఆలయం గోపురం మీద ఎక్కి మందుబాబు హల్ చల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అతను తనకు మద్యం కావాలని డిమాండ్ చేశాడు. గంటల పాటు శ్రమించి అతడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే తిరుమలలో మద్యం బాటిళ్లు బైటపడటం ఆందోళన కరంగా మారింది.

 

 

