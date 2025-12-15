English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Liquor Syndicates: టీడీపీకి మద్యం సిండికేట్ల బిగ్ షాక్.. చంద్రబాబుకు తలనొప్పి

Liquor Syndicates Big Shock To TDP: టీడీపీకి రాజమండ్రిలో మద్యం సిండికేట్ల అక్రమాలు షాక్ ఇస్తున్నాయి..! వైన్ షాపుల నుంచి నెలకు లక్షల రూపాయల మామూళ్ల వ్యవహారం పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు మెడకు చుట్టుకుంటోంది..! టీడీపీ నేతల మధ్య రచ్చతో  పార్టీ పరువు గోదావరిలో కలుస్తోంది..! ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం టీడీపీ అధిష్టానానికి తలనొప్పిగా మారిందా..!

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 15, 2025, 05:09 AM IST

Liquor Syndicate: లిక్కర్ సిండికేట్ల నుంచి లక్షల రూపాయల మామూళ్లు అందుకుంటున్న తెరచాటు వ్యవహారం రాజమండ్రిలో రచ్చకెక్కింది. వైన్ షాపుల నుంచి ప్రతినెల ఎంతెంత మామూళ్లు, ఎవరికి అందుతున్నాయో అనేది లెక్కలతో సహా బయటపడింది. రాజానగరం నియోజకవర్గానికి చెందిన టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు బర్ల బాబురావు స్వయంగా మీడియా ముందుకు వచ్చి రాజమండ్రి నగరంలో మద్యం అక్రమాలను వెల్లడించారు. ఒక్కొక్క మద్యం షాపు నుండి రాజమండ్రి సిటీ ఎమ్మెల్యేకు నెలకు ఒక లక్ష 40 వేల రూపాయలు అలాగే ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులకు లక్ష 20 వేల రూపాయాలు వంతున వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మామూళ్లు వసూలు చేయడం వల్లే రాజమండ్రిలో ఇష్టానుసారం మద్యం షాపులు ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. చారిత్రక విద్యాసంస్థ ఆంధ్ర కేసరి కళాశాల ఎదురుగా మద్యం షాప్ నిర్వహించడం, రాజమండ్రి జాతీయ రహదారిపై నాలుగు చోట్ల వైన్ షాపులు ఉండటం దారుణమని వాపోయారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే వైన్ షాపులను అడ్డుకోవాల్సిన ఎమ్మెల్యే మౌనంగా ఉండడానికి కారణం నెలవారీ మామూళ్లు అని సంచలన ఆరోపణ చేశారు. రాజమండ్రిలో మద్యం ధరలు పెరగడానికి ప్రభుత్వం కారణం కాదని, తమ పార్టీకి చెందిన వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సిండికేట్ల అక్రమాలే అని బర్ల బాబురావు తేల్చి చెప్పారు.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగ.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు!

వాస్తవానికి రెండు నెలల క్రితమే టీడీపీ నాయకులకు సంబంధించి మద్యం సిండికేట్ల ఆడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. టీడీపీ నగర అధ్యక్షుడు మజ్జి రాంబాబు స్వయంగా మద్యం సిండికేట్లతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసినట్లు ఆడియోలో బయటపడింది. అలాగే టీడీపీకి చెందిన మాజీ కార్పొరేటర్ కిలపర్తి శ్రీనివాస్‌కు సంబంధించిన మరో ఆడియో కూడా మద్యం అక్రమాలు, నెలవారి మామూళ్లకు సంబంధించి బయటపడింది. అయితే ఆడియోలు తమవి కాదని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వచ్చాయని స్వయంగా ఆ ఇద్దరు టీడీపీ నేతలు ఖండించారు. అడ్డంగా దొరికిన టీడీపీ నేతలు ఆడియోలను ఏఐ అనడంపై  వైసీపీ మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ రచ్చ చేసి ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్‌ను ఇరుకున పెట్టారు. తాజాగా రెండు నెలల తర్వాత మరోసారి మద్యం సిండికేట్ల అక్రమాలు టీడీపీ నేత బర్ల బాబూరావు మీడియా ముందుకు రావడంతో మళ్లీ రచ్చగా మారాయి.

Also Read: KCR Meeting: రంగంలోకి తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. 19న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కీలక సమావేశం

ఇదిలా ఉంటే బర్ల బాబురావు కుమారుడు స్వయంగా రాజమండ్రిలో మద్యం షాపు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఎక్సైజ్ అధికారులకు ఇవ్వాల్సిన మద్యం మామూళ్లకు సంబంధించి అతడికి మిగిలిన సిండికేట్ వ్యాపారులతో గొడవ వచ్చాయి. దీంతో టీడీపీ నేత బర్ల బాబురావు తన కుమారుడు కోసం ఇతర టీడీపీ నేతలకు ఆడియోలను బయటపెట్టారు. టీడీపీ నేతల మద్యం గొడవలతోనే  వ్యవహారం అంతా బయటపడింది. మరోవైపు ఈ వ్యవహారాలు బయటపెట్టిన బర్ల బాబురావు పై మద్యం సిండికేట్ల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీడీపీ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు. పార్టీపై కుట్ర, తమపై వ్యక్తిగత ఆరోపణలకు సంబంధించి పోలీసుస్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేస్తామని చెబుతున్నారు. బర్ల బాబూరావు తమ పార్టీలోనే లేడని, అతడు వైసీపీ మాజీ ఎంపీ కోవర్టు అంటూ మండిపడుతున్నారు.

Also Read: Harish Rao: ​రేవంత్‌ రెడ్డి విజన్ విద్యార్థుల పాలిట పాయిజన్.. మెస్సీపై హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు

తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైన నియోజకవర్గంగా ఉన్న రాజమండ్రిలో గత ఎన్నికల్లో 72 వేల ఓట్ల పైగా మెజార్టీతో ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. గత 18 నెలల కాలంలో సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల మేర వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు ఎమ్మెల్యే చెబుతున్నారు. నగరంలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.278 కోట్లు.. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఆధునీకరణ కోసం రూ.100 కోట్లు సాధించినట్లు ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. అయితే మద్యం సిండికేట్లపై కొందరు టీడీపీ నేతల మధ్య జరుగుతున్న రచ్చ అంతిమంగా ఎమ్మెల్యేకి చుట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే రాజమండ్రిలో పార్టీ పరిస్థితిపై ఫోకస్ పెట్టిన నారా లోకేష్ గతనెలలో స్వయంగా ఇక్కడకు వచ్చి కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. అయితే వివిధ కారణాలతో ఆయన పర్యటన వాయిదా పడింది. దీంతో రాజమండ్రిలో లిక్కర్ డామేజ్‌పై టీడీపీ అధిష్టానం ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకుంటుంది? అసలు జోక్యం చేసుకుంటున్నా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంది.

liquorAadireddy SrinivasBarla BaburaoMargani BharathMajji Rambabu

