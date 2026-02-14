AP Budget 2026 LIVE: ఏపీ బడ్జెట్ లెక్కలకు వేళయా.. ఏ రంగానికి ఎన్ని నిధులు..?

Andhra Pradesh AP Budget 2026-27 LIVE Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నేడు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను సమర్పించనున్నారు. ఈసారి బడ్జెట్ రూ.3.32 లక్షల కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఇవాళ ఉ.11.15 గంటలకు పయ్యావుల కేశవ్ బడ్జెట్ ప్రసంగం మొదలుకానుంది. అంతకుముందు కేబినెట్ సమావేశంలో పద్దుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇది మూడో బడ్జెట్. ఈసారి రాజధాని అమరావతికి ప్రత్యేక నిధులు ఉంటాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. సూపర్ సిక్స్ హామీలు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్, ఇతర మౌలిక సదుపాయల కల్పనకు కేటాయింపులు ఉండే అవకాశం ఉంది. AP Budget LIVE Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.