AP Budget 2026 LIVE: ఏపీ బడ్జెట్ లెక్కలకు వేళయా.. ఏ రంగానికి ఎన్ని నిధులు..?

Andhra Pradesh AP Budget 2026-27 LIVE Updates: కూటమి సర్కార్ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను శనివారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అమరావతి అభివృద్ధి, సూపర్ సిక్స్ హామీలు, పోలవరం వంటి కీలక అంశాలపై ప్రధాన కేటాయింపులు ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. AP Budget 2026 LIVE కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 14, 2026, 11:05 AM IST

Live Blog

Andhra Pradesh AP Budget 2026-27 LIVE Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నేడు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆర్థికశాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్‌ను సమర్పించనున్నారు.  ఈసారి బడ్జెట్ రూ.3.32 లక్షల కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఇవాళ ఉ.11.15 గంటలకు పయ్యావుల కేశవ్ బడ్జెట్ ప్రసంగం మొదలుకానుంది. అంతకుముందు కేబినెట్ సమావేశంలో పద్దుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇది మూడో బడ్జెట్. ఈసారి రాజధాని అమరావతికి ప్రత్యేక నిధులు ఉంటాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. సూపర్ సిక్స్ హామీలు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌, ఇతర మౌలిక సదుపాయల కల్పనకు కేటాయింపులు ఉండే అవకాశం ఉంది. AP Budget LIVE Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

14 February, 2026

  • 10:53 AM

    AP Budget 2026 LIVE Updates: 2026-27 ఆర్థిక బడ్జెట్‌కు మంత్రి మండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది. ముఖ్యమంత్రి  ఛాంబర్‌లో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశంలో భేటీ అయిన క్యాబినెట్.. బడ్జెట్‌ను ఆమోదించింది. 11.15 నిమిషాలకు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్.

  • 10:41 AM

    AP Budget 2026 LIVE Updates: ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభమైంది. 2026-27 బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. దాదాపు రూ.3 లక్షల 45 వేల కోట్ల అంచనాతో 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.

  • 10:30 AM

    AP Budget 2026 LIVE Updates: కాసేపట్లో ఏపీ బడ్జెట్ ప్రసంగం ప్రారంభంకానుంది. ఉదయం 11:15 గంటలకి శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనున్నారు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. శాసన మండలిలో హోంమంత్రి అనిత ప్రవేశపెడతారు.

  • 10:23 AM

    AP Budget 2026 LIVE Updates: అమరావతి: వెంకటపాలెం టీటీడీ వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకున్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

    - బడ్జెట్ ప్రతులను శ్రీ వారి పాదాల చెంత  ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు 

    - అనంతరం క్యాబినెట్ మీట్టింగ్ వెళ్లిన పయ్యావుల.

AP budget 2026 live updatesAP Budget 2026-27AP Budget LiveAP Budget 2026-27 LIVE UpdatesAP Budget 2026 LIVE

