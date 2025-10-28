English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cyclone Montha Effect on Andhra Pradesh: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో మొంథా తుపాను ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంది. తుపాను ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లోని బీచ్ లలో ప్రజలను అనుమతించడం లేదు. మొంథా తుపాను ప్రభావం మరిన్ని వివరాల కోసం అక్కడ క్లిక్ చేయండి.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:48 AM IST

AP Weather Live Updates: దూసుకొస్తోన్న మొంథా తుపాను.. అప్రమత్తమైన అధికారులు .. ప్రజలకు కీలక సూచనలు..
Live Blog

Cyclone Montha Effect on Andhra Pradesh:ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. బంగాళాఖాతంలో వాయు గుండం బలపడింది. అంతేకాదు మరికాసేట్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది మొంథా. ఈ రోజు సాయంత్రానికి లేదా రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశాలున్నాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాక తెలిపింది. ఇది కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఈ తీవ్రత మరో 18 గంటల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సముద్రానికి ఆనుకొని ఉండే కోస్తాంధ్ర ప్రాంతానికి  తుపాను ముప్పు ఎక్కువగా ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. తుపాను ప్రభావం విశాఖ, విజయవాడ, నెల్లూరు వైపు వెళ్లాల్సిన పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అటు విమాన సర్వీసులను కూడా రద్దు చేసారు. పరిస్థితులు కుదట పడేదాకా రైల్లు, విమాన సర్వీసులు నడపకూడదని ప్రభుత్వానికి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అప్పట్లో వచ్చిన ‘హుద్ హుద్’ తుపాను అత్యంత భారీగా మొంథా తుపాను ప్రభావం ఉండనుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే తీర ప్రాంతాల్లో తుపాను ప్రభావం ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు ప్రభుత్వం తరలిస్తోంది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తోంది. పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్న వాళ్లకు ఆహారం, నీళ్లతో పాటు దుప్పట్లు, పారిశుద్ధానికి సంబంధించిన పనులపై ప్రత్యేక శ్రద్ద పెడుతున్నారు. మొంథా తుపానుకు  సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

28 October, 2025

  • 07:24 AM

    మొంథ తుఫాను ప్రభావం నేడు ఎన్టీఆర్  జిల్లాలో చాలా  ఎక్కువ ప్రభావం ఉండనుంది.  కలెక్టర్ కీలక ఆదేశాలు.. 

    విజయవాడ నగరంలో, సుమారు **162 మిల్లీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదు కానున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

    ప్రజలు తప్పని సరి అయితేనే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలి.

    పిల్లలు, వృద్దులను ఇంట్లోనే ఉంచాలని విజ్ఞప్తి.

    చెట్ల కింద, హోర్డింగ్ లు‌కింద, పాత భవనాల్లో ఎవరూ ఉండకండి.

    మూడు రోజుల‌పాటు అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.

    ప్రభుత్వ, ‌ప్రైవేటు పాఠశాలలు కళాశాలకు సెలవు‌ ప్రకటించారు. 

    ఎవరైనా తరగతులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్టీఆర్ కలెక్టర్ ఆదేశించారు. 

    నేడు, రేపు కేజీ నుంచి‌ పీజీ  వరకు అన్ని  విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. 

    ఎవరూనా నిర్వహిస్తే కంట్రోల్ రూమ్ కు కాల్ చేయండి

    ప్రజల ప్రాణాలు కన్నా ఏదీ ఎక్కువ కాదు... అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండని సూచనలు చేశారు. 

  • 07:14 AM

    మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్  దక్షిణ మధ్య రైల్వే - రైళ్ల రద్దు
    ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముందస్తు చర్యలు 

    అవాంఛనీయ ఘటనలు నివారణ కోసం ముందస్తుగా పలు రైళ్లు రద్దు.

    విజయవాడ డివిజన్ మీదుగా నడిచే 54 రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే.

    విజయవాడ నుంచి పలు ప్రాంతాలకు నడిచే రైళ్లు రద్దు చేసిన అధికారులు.

    నేడు, రేపు, బయలుదేరే రైలు ప్యాంసింజర్, ఎక్స్ ప్రెస్ రైళ్లు  రద్దు చేసిన అధికారులు.

    రాజమహేంద్రవరం, నిడదవోలు, గుంటూరు,కాకినాడ నుంచి బయలు దేరే పలురైళ్లును రద్దు చేసిన అధికారులు.

    తెనాలి, రేపల్లె,మార్కాపురం, మచిలీపట్నం,నర్సాపూర్ నుంచి బయలుదేరే పలు రైళ్లు రద్దు  చేసిన అధికారులు 

    విశాఖ,,ఒంగోలు,భీమవరం, మాచర్ల నుంచి బయలుదేరే పలురైళ్లు రద్దు.

    రద్దైన రైళ్ల వివరాలుscr.indianrailways.gov.in వెబ్ సైట్లో లభ్యం .

    రద్దు చేసిన రైళ్ల వివరాలను ప్రయాణికులకు మొబైల్  సందేశాలు పంపిన రైల్వే.

    రద్దైన రైళ్లలో ప్రయాణికులకు టికెట్ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించనున్న రైల్వే అధికారులు.. 

  • 07:14 AM

    అల్లూరి జిల్లా డొంకరాయి జాలాశయం నుంచి 15000 క్యూసెక్కులు నీటిని అధికారులు విడుదల చేశారు. 

    డొంక‌రాయి జ‌లాశ‌యం పూర్తిస్థాయి నీటిమ‌ట్టం 1037 అడుగులు కాగా, ప్ర‌స్తుతం 1034.50 అడుగుల‌కు చేరుకోవ‌డంతో, సోమ‌వారం 7 గేట్లు ఎత్తి 15 వేలు క్యూసెక్కులు నీటిని దిగువ‌కు విడుద‌ల చేస్తున్న ఏపీ జెన్ కో అధికారులు.

    డొంకరాయి జ‌లాశ‌యం నీటిమ‌ట్టం త‌గ్గేవ‌ర‌కూ నీటి విడుద‌ల కొన‌సాగుతుంద‌ని తెలిపిన జెన్‌కో అధికారులు .

  • 07:01 AM

    మొంథా తుపాను ప్ర‌భావంపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డా ఆరా 

    బీజేపీ  జాతీయ అధ్య‌క్షుడు, కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖా మంత్రి జేపీ న‌డ్డా మొంథా తుపాను ప్ర‌భావంపై రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖా మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మంత్రి స‌త్య‌కుమార్ మొంథా ప్ర‌భావం 17 జిల్లాల‌పై క‌నిపించే అవ‌కాశ‌ముంద‌ని చెప్పారు.  తుపాను ప్ర‌భావాన్ని స‌మ‌ర్ధ‌వంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంద‌ని చెప్పారు. వైద్యారోగ్య శాఖ కూడా ముంద‌స్తు జాగ్ర‌త్త‌తో అవ‌స‌ర‌మైన చోట్ల  ప్ర‌జ‌ల‌కు సేవలందించేలా రెడీగా ఉందని జగత్ ప్రకాష నడ్డాకు మంత్రి సత్యకుమార్ వివరించారు.  అనంతరoజేపీ న‌డ్డా మాట్లాడుతూ...పార్టీ రాష్ట్ర అధ్య‌క్షుడు మాధ‌వ్‌తో క‌లిసి తుపాను స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో పాల్గొనేలా పార్టీ శ్రేణుల‌కు పిలుపునివ్వాల‌ని సూచించారు.కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోనియు కొత్తపల్లి మండలంలో కుండపోత వర్షం.. ఈదురు గాలులతో ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. 

  • 06:50 AM

    నేడు విజయవాడ దుకాణాలు బంద్.

    * ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ కీలక ఆదేశాలు..

    * భారీ వర్షాలకు అప్రమత్తమైన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్..

    * రేపు విజయవాడలో షాపులు మూసేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశం..

    * మెడికల్‌, పాలు, కూరగాయల షాపులకు మాత్రం మినహాయింపు..

    * అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ బయటకు రావొద్దని సూచన..

     

  • 06:38 AM

    మొంథా తుఫానుపై ఆందోళన వద్దు...అప్రమత్తంగా ఉందాం మని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు నిచ్చారు. 

    నేటి  నుంచి పెరగనున్న తుఫాను ప్రభావం....338 మండలాల్లో అధిక వర్షాలకు అవకాశం

    తుఫాను ప్రభావంపై రియల్ టైంలో ప్రజలకు సమాచారం

    రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో పబ్లిక్ అనౌన్సెమెంట్ సిస్టం ఏర్పాటు

    ఆర్టీజీ సెంటర్ నుంచి నేరుగా అలెర్ట్ చేసే అవకాశం

    మంత్రులు, అధికారులతో రాత్రి వరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష

    మొంథా తుఫాన్ ప్రభావం రాష్ట్రంపై మంగళవారం నుంచి అధికంగా ఉంటుందని  వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 338 మండలాలు, 3778 గ్రామాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అయితే మొంథా తుఫానుపై ఆందోళన వద్దని...అప్రమత్తంగా ఉందామని సిఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సోమవారం రాత్రి 10 గంటలకు మరోసారి తుఫాను ప్రభావంపై అధికారులతో ఆర్టీజీ సెంటర్ లో సమీక్ష చేశారు. మంత్రులు అనిత, నారా లోకేష్ తో పాటు....రియల్ టైం గవర్నెన్స్ అధికారులు, వాతావరణ శాఖ అధికారులు, వివిధ విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు. మంగళవారం నుంచి తుఫాను తీవ్రత పెరగనన్న నేపథ్యంలో రియల్ టైంలో ప్రజలకు సమాచారం అందించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. అలాగే ప్రభుత్వ సన్నాహాలు, సేవలపై ప్రజల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరుచుకుంటూ పనిచేయాలని సిఎం సూచించారు. ఇప్పటి వరకు తుఫాను సన్నద్దతపై ఐవిఆర్ఎస్ విధానంలో సేకరించిన సమాచారంపైనా సీఎం సమీక్ష చేశారు. అధికారులు ఎన్ని రివ్యూలు నిర్వహించారు అనేది కాదు...క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత మేర ప్రభావం చూపిందనేది ముఖ్యమని...దీనికి పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని సిఎం సూచించారు. తుఫానుపై ప్రభుత్వ సన్నద్దత ఎలా ఉందనే అంశంపై సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయంలో 83 శాతం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని అధికారులు వివరించారు. అదే విధంగా తుఫానుకు సంబంధించిన జాగ్రత్తలపై మీమీ.. ప్రాంతాల్లో సమావేశాలు జరిగాయా అని అంశంపై 70 శాతం మంది అవును అన్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందు జాగ్రత్తలపై 74 శాతం మంది సంతృప్తిగా ఉన్నారని పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ నివేదికలు చెపుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. దీన్ని కొనసాగించాలని...ప్రజలకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు...వారి అవసరాలు, ఇబ్బందులు కూడా రియల్ టైంలో తెలుసుకుని అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికతో అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సిఎం అన్నారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేక్రమంలో రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో పబ్లిక్ అనౌన్సెమెంట్ సిస్టం ఏర్పాటు చేసినట్లు ఐటీ సెక్రటరీ కాటంనేని భాస్కర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాల్లో మొట్టమొదటి సారిగా ఈ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టంను ఏర్పాటు చేశామని.....రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఆర్టిజీ సెంటర్ నుంచి నేరుగా ఆయా ప్రాంతాలకు మైక్ ల ద్వారా అప్రమత్తం చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. 28వ తేదీ రాత్రి  నుంచి 29వ తేదీ ఉదయం లోపు తుఫాను తీరం దాటుతుందని తాజా అంచనాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ముప్పు తప్పే వరకూ ప్రతీ శాఖ, ప్రతీ విభాగం పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సూచించారు. కుంభవృష్టి కురిసే ప్రాంతాలు, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు వివిధ రూపాల్లో అందించాలని సిఎం సూచించారు

  • 06:34 AM

    తుఫాను ప్రభావంతో విశాఖ విమానాలు రద్దు
    తుఫాను 'మొంథా' తీవ్రతరం అవుతుందన్న అంచనాలతో, అక్టోబర్ 28న విశాఖ నుంచి బయలుదేరే, అక్కడికి చేరుకునే 42 ఇండిగో, 12 ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానాలు రద్దు చేశారు. దీంతో వందలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్టోబర్ 27న  దిల్లీ నుండి బయలుదేరిన ఇండిగో విమానం వాతావరణం సరిగా లేకపోవడంతో భువనేశ్వర్‌కు మళ్లించబడింది. విజయవాడ నుండి బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానం IX-2743 రద్దు చేశారు.

  • 06:28 AM

    గన్నవరం విమానాశ్రయంలో మోంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్...

    మోంథా తుఫాన్ కారణంగా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానాలు రద్దు.

    రేపు గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టు నుండి రాకపోకలు సాగించే 8 సర్వీసులు రద్దు చేసిన ఎయిర్ ఇండియా.

    IX 2819 వైజాగ్- గన్నవరం

    IX-2862 గన్నవరం - హైదరాబాద్ 

    I X-2875 బెంగళూరు- గన్నవరం

    I X-2876 గన్నవరం - బెంగళూరు 

    IX-976 షార్జా-గన్నవరం 

    IX-975 గన్నవరం -షార్జా

    IX2743 హైదరాబాద్-గన్నవరం 

    I X-2743 గన్నవరం -వైజాగ్

