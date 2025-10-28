AP Weather Live Updates: దూసుకొస్తోన్న మొంథా తుపాను.. అప్రమత్తమైన అధికారులు .. ప్రజలకు కీలక సూచనలు..

Cyclone Montha Effect on Andhra Pradesh:ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైంది. బంగాళాఖాతంలో వాయు గుండం బలపడింది. అంతేకాదు మరికాసేట్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది మొంథా. ఈ రోజు సాయంత్రానికి లేదా రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశాలున్నాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ శాక తెలిపింది. ఇది కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు ఈ తీవ్రత మరో 18 గంటల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సముద్రానికి ఆనుకొని ఉండే కోస్తాంధ్ర ప్రాంతానికి తుపాను ముప్పు ఎక్కువగా ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. తుపాను ప్రభావం విశాఖ, విజయవాడ, నెల్లూరు వైపు వెళ్లాల్సిన పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అటు విమాన సర్వీసులను కూడా రద్దు చేసారు. పరిస్థితులు కుదట పడేదాకా రైల్లు, విమాన సర్వీసులు నడపకూడదని ప్రభుత్వానికి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అప్పట్లో వచ్చిన ‘హుద్ హుద్’ తుపాను అత్యంత భారీగా మొంథా తుపాను ప్రభావం ఉండనుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే తీర ప్రాంతాల్లో తుపాను ప్రభావం ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు ప్రభుత్వం తరలిస్తోంది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తోంది. పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్న వాళ్లకు ఆహారం, నీళ్లతో పాటు దుప్పట్లు, పారిశుద్ధానికి సంబంధించిన పనులపై ప్రత్యేక శ్రద్ద పెడుతున్నారు. మొంథా తుపానుకు సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.