AP 10th Results 2026 LIVE: ఫెయిల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..!

AP SSC Results 2026 Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ SSC ఫలితాలను ఇవాళ 11 గంటలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించనున్నారు. results.bse.ap.gov.in, bse.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్‌ను తెలుసుకోవచ్చు. AP 10th Results 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:30 AM IST

Live Blog

AP SSC Results 2026 Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి ఫలితాలు ఇవాళ విడుదల కానున్నాయి. గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించగా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 6.3 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. గత ఏడాదితో కంటే ఈసారి వేగంగా వాల్యూయేషన్ పూర్తి చేసి ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను results.bse.ap.gov.in, bse.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మన మిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 95523 00009 ద్వారా కూడా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. ‘LEAP’ మొబైల్ యాప్, డిజిలాకర్‌లో కూడా టెన్త్ ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. AP 10th Results 2026 Live Updates ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

30 April, 2026

  • 11:29 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: టెన్త్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను మే 25 నుంచి జూన్ 4 వరకు నిర్వహిస్తామని విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. పరీక్షల ఫీజును మే 1 నుంచి 9వ తేదీ వరకు చెల్లించవచ్చని తెలిపింది. రూ.50 లేట్ ఫీతో మే 25 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. రీకౌంటింగ్ (సబ్జెక్టుకు రూ.500), రీ వెరిఫికేషన్(సబ్జెక్టుకు రూ.1,000) కోసం మే 1 నుంచి 7 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చని సూచించింది.

  • 11:13 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించడంలో విద్యార్థుల కృషి, ఉపాధ్యాయులు, కుటుంబాల సపోర్ట్ కనిపిస్తోందని నారా లోకేష్‌ అన్నారు. ఉత్తీర్ణులైన ప్రతి విద్యార్థికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఈసారి ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరాశ చెందవద్దని.. కుటుంబం, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం మద్దతుతో మరింత బలంగా తిరిగి వస్తారని సూచించారు.  

  • 11:10 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: మార్చి 2026లో నిర్వహించిన AP ఓపెన్ స్కూల్ SSC, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలను కూడా మంత్రి నారా లోకేష్‌ విడుదల చేశారు.

    ==> APOSS ఫలితాలు: https://apopenschool.ap.gov.in

    ==> మన మిత్ర (9552300009) లేదా DigiLocker ద్వారా పొందవచ్చు.

  • 11:08 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఫలితాలు 78.39 శాతానికి పెరిగింది. గత సంవత్సరం 72.8 శాతం నమోదైంది. 

  • 11:07 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: ఫలితాల్లో బాలికలు మరోసారి సత్తా చాటారు. బాలుర కంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారు. 

    ==> బాలికలు 87.90% 
    ==> బాలురు 82.68%

  • 11:06 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: పదో తరగతి ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం 85.25 నమోదైంది. గతేడాది 81.14 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

  • 11:04 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను కింది మార్గాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

    ==> అధికారిక వెబ్‌సైట్: https://results.bse.ap.gov.in
    ==> మన మిత్ర (WhatsApp Governance): 9552300009 నంబర్‌కు “Hi” పంపండి
    ==> LEAP మొబైల్ అప్లికేషన్
    ==> DigiLocker
    ==> సంబంధిత పాఠశాల హెడ్‌మాస్టర్ (HM) లాగిన్‌లలో కూడా ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

  • 11:02 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేష్‌ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.

     

  • 10:44 AM

    AP 10th Results 2026 Live Updates: గతేడాది ఫలితాల్లో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ మంది పాస్ అయ్యారు. 

    ==> బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం— 84.09%

    ==> బాలుర ఉత్తీర్ణత శాతం — 78.31%

  • 10:38 AM

  • 10:34 AM

    AP SSC Results 2026 LIVE: పదో తరగతి ఫలితాలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి..

  • 10:26 AM

    AP SSC Results 2026 LIVE: విద్యార్థులు10వ తరగతి ఫలితాలను SMS ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా SSC అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి తమ రోల్ నంబర్‌ను టైప్ చేసి, 55352 లేదా 56300 నంబర్‌కు పంపాలి. ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత.. మార్కులు వారికి SMS రూపంలో వస్తాయి.

  • 10:15 AM

    AP SSC Results 2026 LIVE: bse.ap.gov.in లో ఫలితాలను ఇలా తెలుసుకోండి..

    ==> ముందుగా bse.ap.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి.

    ==> “AP SSC Results 2026” లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    ==> మీ హాల్ టికెట్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేయండి.

    ==> స్క్రీన్‌పై రిజల్ట్స్‌ను చెక్ చేసుకోండి.

    ==> మార్కుల మెమోను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని.. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం క్లిక్ చేయండి. 

