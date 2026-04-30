AP 10th Results 2026 LIVE: ఫెయిల్ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే..!

AP SSC Results 2026 Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి ఫలితాలు ఇవాళ విడుదల కానున్నాయి. గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ట్విట్టర్ ద్వారా ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించగా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 6.3 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. గత ఏడాదితో కంటే ఈసారి వేగంగా వాల్యూయేషన్ పూర్తి చేసి ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను results.bse.ap.gov.in, bse.ap.gov.in వెబ్సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే మన మిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 95523 00009 ద్వారా కూడా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. ‘LEAP’ మొబైల్ యాప్, డిజిలాకర్లో కూడా టెన్త్ ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. AP 10th Results 2026 Live Updates ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.