AP Inter Results 2026 Live Updates: ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు అలర్ట్.. సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పుడంటే..!

Andhra Pradesh Inter Results 2026 LIVE Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు మరికాసేపట్లో తెరపడనుంది. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను బుధవారం విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్ విద్యా మండలి తెలిపింది. రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఉదయం 10:31 గంటలకు 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా డిజిటల్ పద్ధతిలో ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది రెండు సంవత్సరాలు కలిపి దాదాపు 10.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. కాగా ఈసారి ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల జాబితాలో ఒక కీలక మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. విద్యార్థులు అదనంగా ఎంచుకున్న ఆరో సబ్జెక్టు మార్కులను మెమోలో విడిగానే చూపించనున్నారు. విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్ను అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in, bie.ap.gov.in వెబ్సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. 9552300009 అనే నంబర్కు వాట్సాప్లో 'Hi' అని మెసేజ్ పంపడం ద్వారా విద్యార్థులు ఈజీగా రిజల్ట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. AP Inter Results 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.