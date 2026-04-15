English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP Inter Results 2026 Live Updates: ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు అలర్ట్.. సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పుడంటే..!

Andhra Pradesh Inter Results 2026 LIVE Updates: ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం ఉదయం 10:31కి ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. https://resultsbie.ap.gov.in, bie.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా రిజల్ట్స్‌ను చూసుకోవచ్చు. AP Inter 1st, 2nd year రిజల్ట్స్, డైరెక్ట్ లింక్, మార్క్స్ మెమో, వాట్సాప్ ద్వారా ఫలితాలు చెక్ చేసే విధానం, లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:30 AM IST

Live Blog

Andhra Pradesh Inter Results 2026 LIVE Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు మరికాసేపట్లో తెరపడనుంది. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను బుధవారం విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్ విద్యా మండలి తెలిపింది. రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఉదయం 10:31 గంటలకు 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా డిజిటల్ పద్ధతిలో ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది రెండు సంవత్సరాలు కలిపి దాదాపు 10.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. కాగా ఈసారి ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల జాబితాలో ఒక కీలక మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. విద్యార్థులు అదనంగా ఎంచుకున్న ఆరో సబ్జెక్టు మార్కులను మెమోలో విడిగానే చూపించనున్నారు. విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్‌ను అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in, bie.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. 9552300009 అనే నంబర్‌కు వాట్సాప్‌లో 'Hi' అని మెసేజ్ పంపడం ద్వారా విద్యార్థులు ఈజీగా రిజల్ట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. AP Inter Results 2026 Live Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

15 April, 2026

  • 11:29 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఫస్టియర్ (జనరల్) పరీక్షలకు 4,71,864 మంది విద్యార్థులు హాజరవ్వగా.. 3,61,526మంది (77 శాతం) మంది పాస్ అయ్యారు. ఫలితాల్లో బాలురు కంటే బాలికలు సత్తా చాటారు. అబ్బాయిలు 72 శాతం, అమ్మాయిలు 81 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత అయ్యారు. సెకండీయర్‌ పరీక్షలకు 4,46,537 మంది హాజరవ్వగా.. 3,59,816 (81 శాతం) మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. 76 శాతం మంది బాలురు ఉత్తీర్ణులు కాగా.. 85 శాతం మంది బాలికలు పాస్ అయ్యారు. 

  • 11:16 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాల్లో కృష్ణా జిల్లా టాప్‌లో నిలిచింది. ఫస్టియర్‌లో 90 శాతం, సెకండియర్ 92 శాతం ఫలితాలు సాధించింది. ఇక గూంటరు జిల్లా ఫస్టియర్లో 88 శాతం, సెకండియర్‌లో 88 శాతంతో రెండో స్థానం దక్కించుకుంది. ఫస్టియర్‌లో 62 శాతం, సెకండియర్‌లో 67 శాతంతో అన్నమయ్య జిల్లా లాస్ట్‌లో నిలిచింది.

  • 10:56 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలను బోర్డు ప్రకటించింది. థియరీ పరీక్షలను మే 21వ తేదీ నుంచి జూన్ 4వ తేదీ వరకు రెండు షిఫ్టుల్లో ఉదయం 9-12, మధ్యాహ్నం 2.30-5.30 నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రాక్టికల్స్ జూన్ 7 నుంచి 11 వరకు జరుగుతాయని తెలిపింది. రీవెరిఫికేషన్, రీకౌంటింగ్ కోసం ఈనెల 20 నుంచి 27 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది.

  • 10:48 AM

    AP Inter Results Live Updates: "ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహ పడకండి. దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుని మరింత.. కష్టపడి చదివి తిరిగి మరింత బలంగా ముందుకు రావాలి. ఈ సున్నిత సమయంలో విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులు, కళాశాలలు. సమాజం మానసికంగా అండగా నిలవాలి. విద్యార్థులందరికీ భవిష్యత్తు ప్రయాణానికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకుంటూ, ఎదుగుతూ, విజయాలను సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం." అని మంత్రి నారా లోకేష్‌ ట్వీట్ చేశారు.
     

  • 10:39 AM

    AP Inter Results Live Updates: ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో (GJCs) ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత శాతం 54 శాతంగా నమోదై గత 12 ఏళ్లలో అత్యుత్తమ ఫలితంగా నిలిచిందని.. సెకండ్ ఇయర్‌లో 68 శాతం ఉత్తీర్ణతతో గత 12 ఏళ్లలో రెండవ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన నమోదైందన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్‌. ఈ విజయానికి విద్యార్థులు, ప్రిన్సిపల్స్, జూనియర్ లెక్చరర్లు, విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు.

  • 10:38 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఈ ఏడాది ఇంటర్ ఫలితాల్లో గత 12 ఏళ్లల్లోనే అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదైందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 77 శాతం, సెకండ్ ఇయర్‌లో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడం ద్వారా గత 12 సంవత్సరాల్లో రెండవ అత్యుత్తమ ఫలితంగా నిలిచిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ నిర్వహిత కళాశాలల్లో ఈసారి మంచి ఫలితాలు వచ్చాయన్నారు.

  • 10:36 AM

    AP Inter Results Live Updates: విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను https://resultsbie.ap.gov.in, https://resultsbie.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో చూసుకోవచ్చని.. అలాగే 9552300009 అనే ‘మనా మిత్ర’ వాట్సాప్ నంబర్‌కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపినా.. ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.
     

  • 10:33 AM

    AP Inter Results Live Updates: మంత్రి నారా లోకేష్ ఇంటర్ ఫలితాలను ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రకటించారు. 

  • 10:30 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఏపీ ఇంటర్ మార్కులు Vs గ్రేడ్లు:

    A1- 91 నుంచి 100 మార్కులు

    A2- 81 నుంచి 90 మార్కులు

    బి1- 71 నుంచి 80 మార్కులు

    బి2- 61 నుంచి 70 మార్కులు

    C1- 51 నుంచి 60 మార్కులు

    C2- 41 నుంచి 50 మార్కులు

  • 10:09 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఫలితం ఏదైనా నిరుత్సాహ పడకండి.. ఈ మహనీయుల గాథలు తెలుసుకోండి.. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 10:05 AM

  • 10:00 AM

    AP Inter Results Live Updates: ఫలితాలను తెలుసుకునేందుకు ముందుగా.. resultsbie.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి.

    ==> హోమ్ పేజీలో AP ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

    ==> హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి.. సబ్మిట్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

    ==> వెంటనే రిజల్ట్స్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షం అవుతాయి. భవిష్యత్‌లో అవసరం కోసం ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి. 

Trending News