ప్రధాని శ్రీ నరేంద్రమోడీ భోగాపురంలో ప్రారంభించబోతున్న శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద చేస్తున్న ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడు నేడు సంబంధిత అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని తెలుగు సంస్కృతి, వారసత్వ వైభవం… pic.twitter.com/ODsmOEM3AM
— CMO Andhra Pradesh (@AndhraPradeshCM) July 31, 2026
Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ప్లయింగ్ షెడ్యూల్..!
Bhogapuram Airport Live Updates: 'ఎగిరే చేప' శైలి.. తెలుగు సంస్కృతి కళల ప్రతిబింబం.. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే..! పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురంలో అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లు పూర్తి
Bhogapuram Airport Live Updates:
Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురం క్రెడిట్ ఎవరిది..? కొట్టుకోవడం ఆపండి..? అంటూ రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు చేసి ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
భోగాపురం క్రెడిట్ ఎవరిది?
కొట్టుకోవడం ఆపండి.
ఆ క్రెడిట్ GMR ది.
వాస్తవాలివీ
అవసరమైనదానికంటే చాలా ఎక్కువగా 5000 ఎకరాలకు భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు వాస్తవం
భూములు కోల్పోయే వాళ్ల ఆందోళనలు వాస్తవం
ఆ ఆందోళనలకు అప్పట్లో ప్రతిపక్షం సమర్ధన వాస్తవం
బలవంతాన, అతి కష్టం మీద భూమి పరిమితిని…
— ABV (@abvrao) July 31, 2026
Bhogapuram Airport Inauguration Live Updates: భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవంతో ఉత్తరాంధ్ర రవాణా రంగంలో నూతన అధ్యాయం మొదలుకానుంది. శనివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానున్న ఈ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ను ఏపీ ప్రభుత్వం, GMR సంస్థ భాగస్వామ్యంతో రూ.4,750 కోట్ల వ్యయంతో.. 2,203 ఎకరాల విశాలమైన స్థలంలో అత్యంత ఆధునికంగా నిర్మించారు. 'ఎగిరే చేప' ఆకృతిలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్.. నిర్దేశిత గడువు కంటే 5 నెలల ముందే కేవలం 31 నెలల్లోనే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. ప్రతికూల వాతావరణంలోనూ విమానాలు సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యే వీలుగా 3.8 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ రన్వే, ఏడాదికి 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులను నిర్వహించే సామర్థ్యం, 25,000 టన్నుల కార్గో కేపాసిటీ, సోలార్ పవర్, వాటర్ రీసైక్లింగ్ వంటి పర్యావరణ అనుకూల ఫీచర్లతో నిర్మితమైంది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాధాన్యతను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.