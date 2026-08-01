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Bhogapuram Airport Live: ఉత్తరాంధ్ర గేమ్‌ ఛేంజర్.. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్

Bhogapuram Airport Inauguration Live Updates: ఉత్తరాంధ్రుల కల నెరవేరే క్షణం వచ్చేసింది.. ప్రపంచ స్థాయి సదుపాయాలతో రూపుదిద్దుకున్న భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఈరోజు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానుంది. 3.8 కిలోమీటర్ల రన్‌వే, పర్యావరణ అనుకూల ఫీచర్లు, విశాఖ కనెక్టివిటీకి కీలకమైన ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 01, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:42 AM IST
Bhogapuram Airport Live: ఉత్తరాంధ్ర గేమ్‌ ఛేంజర్.. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్
Image Credit: Bhogapuram Airport Live
01 August 2026 08:42 AM (IST)

01 August 2026 08:40 AM (IST)

Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ప్లయింగ్‌ షెడ్యూల్‌..!

  • ఈ నెల 17 నుంచి 24 అక్టోబర్‌ వరకు ఎయిరిండియా ప్లయిట్‌ షెడ్యూల్‌.
  • హైదరాబాద్‌-భోగాపురం మధ్య రోజూ 5 సర్వీసులు నడపనున్న ఎయిరిండియా.
  • బెంగళూరు-భోగాపురం మధ్య రోజూ రెండు సర్వీసులు నడపనున్న ఎయిరిండియా.
  • ఆది, శుక్రవారాలు మినహా మిగిలిన 5 రోజులు.. బెంగళూరు-భోగాపురం మధ్య మరో సర్వీస్‌.
  • విజయవాడ-భోగాపురం మధ్య రోజూ 4 సర్వీసులు.. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..
01 August 2026 08:17 AM (IST)

Bhogapuram Airport Live Updates: 'ఎగిరే చేప' శైలి.. తెలుగు సంస్కృతి కళల ప్రతిబింబం.. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రత్యేకతలు ఇవే..! పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

01 August 2026 08:14 AM (IST)

Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురంలో అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లు పూర్తి

  • ప్రధాని సభకు మూడు లక్షల మందిని సమీకరించిన ప్రభుత్వం
  • ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా నుంచి లక్ష మందికి పైగా తరలింపునకు భారీ ఏర్పాట్లు
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,020 ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు బస్సులు సిద్ధం
  • ఉదయం అల్పాహారం.. తిరుగు ప్రయాణంలో మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు
  • ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా మూడు ప్రత్యేక మార్గాల్లో వాహనాల తరలింపు
  • ఉదయం 5 గంటల నుంచే భోగాపురానికి బస్సుల రాకపోకలు ప్రారంభం
  • ప్రధాని సభ నేపథ్యంలో నగరంలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు
  • అత్యవసరం అయితే తప్ప రోడ్లపైకి రావొద్దని ప్రజలకు పోలీసుల విజ్ఞప్తి
  • ఏర్పాట్లపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో తుది సమీక్ష
  • విశాఖ చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు ఘన స్వాగతం
  • విశాఖ జిల్లాలో నేడు పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలకు సెలవు
  • విద్యాసంస్థల బస్సులను కూడా సభకు వినియోగిస్తున్న అధికారులు
  • విశాఖ జిల్లా నుంచి 69,614 మందికి 1,457 బస్సుల ఏర్పాటు
  • భీమిలి నియోజకవర్గం నుంచి అత్యధికంగా 31 వేల మందికి పైగా తరలింపు
  • జనాల తరలింపుపై కలెక్టరేట్‌లో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు
  • 400 మంది సిబ్బందితో రెండు షిఫ్ట్‌లలో కంట్రోల్ రూమ్ నిర్వహణ
  • ప్రతి బస్సుపై ప్రత్యేక ఇన్‌చార్జులు.. డ్రైవర్ల వివరాలు కంట్రోల్ సెంటర్‌కు అనుసంధానం
01 August 2026 08:06 AM (IST)

Bhogapuram Airport Live Updates: 

  • ఉదయం 9.15 గంటలకు విశాఖ నుంచి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 
  • 10.45 గంటలకు ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేష్, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తదితరులు
  • 10.58 గంటలకు  ఏఎస్ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్టు టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు 
  • గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసాతో  ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికేలా ఏర్పాట్లు 
  • ఏక రూప దుస్తులతో నిర్వహించిన రిహార్సల్స్‌కు అతిపెద్ద థింసా నృత్యంగా ఇప్పటికే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు 
  • తెలుగు కళలు, సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని తీర్చిదిద్దిన ప్రభుత్వం
  • టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం 12 నిముషాల పాటు ఏపీ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని  తిలకించనున్న ప్రధాని మోదీ 
  • అనంతరం బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్న నేతలు
01 August 2026 08:04 AM (IST)

Bhogapuram Airport Live Updates: భోగాపురం క్రెడిట్ ఎవరిది..? కొట్టుకోవడం ఆపండి..? అంటూ రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు చేసి ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

 

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TAGS:
Bhogapuram airport
bhogapuram airport live
Bhogapuram Airport Opening Live
bhogapuram international airport
Bhogapuram Airport LIVE News

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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