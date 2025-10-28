English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • Cyclone Montha LIVE: మొంథా తుపాను ఉగ్రరూపం.. భయానకంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలు

Cyclone Montha LIVE: మొంథా తుపాను ఉగ్రరూపం.. భయానకంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలు

Cyclone Montha Live Updates: మొంథా తుఫాను తీరంవైపు దూసుకొస్తోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 12 కి.మీ వేగంతో కదిలినట్లు APSDMA వెల్లడించింది. ఈ రోజు రాత్రి తీరం దాటే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. తుపాను ప్రభావాన్ని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:22 PM IST

Cyclone Montha LIVE: మొంథా తుపాను ఉగ్రరూపం.. భయానకంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలు
Live Blog

Cyclone Montha Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొంథా తుఫాన్‌ ఎఫెక్ట్ మొదలైంది. సముద్రతీర ప్రాంతాలు భయానకంగా మారాయి. రాకాసి అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి నెల్లూరు వరకు జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కోస్తా తీరాన్ని కారుమబ్బులు కమ్మేశాయి. ఈదురుగాలులు భారీగా వీస్తున్నాయి. సైక్లోన్ మొంథా తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోందని.. దీని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలపై ఎక్కువగా ఉండనుందని అధికారులు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రికి కాకినాడ వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం కాకినాడకు దక్షిణ-ఆగ్నేయ దిశలో సుమారు 230 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని.. గంటకు సుమారు 15 కి.మీ. వేగంతో వాయువ్య/ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని చెప్పారు. తుపాను ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మొంథా తుపానుకు సంబంధించి లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. 
 

28 October, 2025

  • 15:22 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాన్

    గడిచిన గంటలో 10 కి.మీ వేగంతో కదిలిన తుపాన్

    ప్రస్తుతానికి మచిలీపట్నంకి 100 కిమీ, కాకినాడకి  180 కిమీ, విశాఖపట్నంకి  270 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతం

    దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది తీవ్ర ప్రబావం

    కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు

    తీరందాటే సమయంలో గంటకు 90-110 కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు

    కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం 

    ప్రజలు ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలి

    ~ ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.

  • 14:59 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: అమరావతి.. తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల నేపధ్యంలో రహదారులపై ఆంక్షలు

    - జాతీయ రహదారుల్లో ప్రయాణించే భారీ వాహనాలను రాత్రి 7 గంటల నుంచి నిలుపుదల

    - ముందే సురక్షిత లే భై లో నిలుపుకోవాలి

    - ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు చేయవద్దు

    ~ ఏపీ  విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

  • 14:46 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తీవ్ర తుపాన్

    గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 10 కి.మీ వేగంతో కదిలిన తుపాన్

    ప్రస్తుతానికి మచిలీపట్నంకి 110 కిమీ, కాకినాడకి  190 కిమీ, విశాఖపట్నంకి  280 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతం

    ఈరోజు రాత్రికి కాకినాడ-మచిలీపట్నం మధ్య తీవ్రతుపానుగా తీరం దాటే అవకాశం 

    దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది తీవ్ర ప్రబావం

    కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు

    తీరందాటే సమయంలో గంటకు 90-110 కిమీ వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు

    కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం 

    ప్రజలు ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలి

    ~ ప్రఖర్ జైన్, ఎండీ, విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ.

  • 14:45 PM

  • 14:18 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: మొంథా తుఫాన్  ప్రభావం పెరిగింది. యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడ, సూరాడపేట, మాయా పట్నం, కొనపాపాపేట, కొత్తపట్నం, సుబ్బంపేట, పాత మార్కెట్ ప్రాంతాల్లో కెరటాలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఈదురు గాలులకు తాటాకిళ్లపై ఆకులు ఎగిరిపోతున్నాయి. పూర్తిస్థాయిలో పునరావాస కేంద్రాలలో  భోజనాలు లేవని ప్రజలు చెబుతున్నారు.  

  • 14:18 PM
  • 14:09 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: బుడమేరు పొంగుతుందని ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేయడానికి  కొంతమంది ఫేక్ ప్రచారం చేస్తున్నారని.. ఎటువంటి అపోహలను నమ్మొద్దని ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్.వి.రాజ శేఖర బాబు సూచించారు. మున్నేరు, బుడమేరు మొదలైన అన్ని వాగులు, కాలువల  పరిసర ప్రాంతాలను నిరంతరం డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఎక్కడా ఎటువంటి అలజడులు  లేవని.. జిల్లా యంత్రాంగం అందరూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారని చెప్పారు.

  • 14:07 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: ఏపీపై మొంథా తుఫాను ప్రభావంపై ఆర్టీజీఎస్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష. 
    ==> సమీక్షకు హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రులు నారా లోకేష్, వి.అనిత, పి. నారాయణ, సీఎస్ విజయానంద్, వివిధ శాఖల అధికారులు.
     ==> ప్రస్తుతం తుఫాను తీరానికి దగ్గరగా వస్తోందని.. కోస్తాంధ్ర జిల్లాలపై దీని ప్రభావం ప్రారంభమైందన్న అధికారులు.
     ==> కాకినాడ, మచిలీపట్నం, విశాఖ తదితర తీరప్రాంతాల్లో వర్షాలు, గాలుల తీవ్రత ఉందని చెప్పిన అధికారులు.
     ==> తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన ముఖ్యమంత్రి.
     ==> గతంలో వచ్చిన తుఫానుల నష్టాన్ని బేరీజు వేసుకుని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశం.
     ==> తుఫాను తీరం దాటే కాకినాడ, ఆ పరిసర ప్రాంతాలకు రెస్క్యూ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్,ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపాలని ఆదేశాలు.
     ==> గాలులు, వర్ష తీవ్రతను ముందుగానే అంచనా వేసి అందుకు తగినట్టుగా జాగ్రత్త వహించాలని సూచనలు. 
     ==> విశాఖ, ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు కురిసే  అవకాశం ఉందని సీఎంకు తెలిపిన అధికారులు.
     ==> ఇప్పటికే తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లను పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తం చేశామని వెల్లడించిన సీఎస్.

  • 14:05 PM

    Andhra Pradesh Rains Live Updates: రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో మొంథా తుఫాను తీవ్రతపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను ఆరా తీసిన మంత్రి నారా లోకేష్

    వివిధ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలతో ఫోన్లో మాట్లాడి క్షేతస్థాయి పరిస్థితులను వాకబు చేసిన మంత్రి నారా లోకేష్

    ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్, ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణరాజు, ఇతర ఎమ్మెల్యేలతో ఫోన్లో మాట్లాడిన మంత్రి లోకేష్

    మొంథా తీవ్ర తుఫానుగా మారిన నేపథ్యంలో ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమని, మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ప్రజాప్రతినిధులకు సూచించిన మంత్రి లోకేష్

    అన్నిరకాల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా తమను సంప్రదించాలని శాసనసభ్యులకు సూచించిన మంత్రి లోకేష్

    సంక్షోభ సమయంలో పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి బాధితులకు అవసరమైన సహాయక, పునరావాస చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించిన మంత్రి నారా లోకేష్

    డ్రెయిన్లు పొంగి ప్రవహించకుండా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు

    అలెర్ట్స్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం ద్వారా ప్రతి రెండు గంటలకోసారి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను సమీక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించిన మంత్రి నారా లోకేష్

