Cyclone Montha LIVE: మొంథా తుపాను ఉగ్రరూపం.. భయానకంగా సముద్రతీర ప్రాంతాలు

Cyclone Montha Live Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొంథా తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ మొదలైంది. సముద్రతీర ప్రాంతాలు భయానకంగా మారాయి. రాకాసి అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి నెల్లూరు వరకు జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కోస్తా తీరాన్ని కారుమబ్బులు కమ్మేశాయి. ఈదురుగాలులు భారీగా వీస్తున్నాయి. సైక్లోన్ మొంథా తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోందని.. దీని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలపై ఎక్కువగా ఉండనుందని అధికారులు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రికి కాకినాడ వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం కాకినాడకు దక్షిణ-ఆగ్నేయ దిశలో సుమారు 230 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని.. గంటకు సుమారు 15 కి.మీ. వేగంతో వాయువ్య/ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని చెప్పారు. తుపాను ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మొంథా తుపానుకు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.