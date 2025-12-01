English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ditwah Cyclone Effect Live Updates: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్స్.. లైవ్ బ్లాగ్..

Ditwah Cyclone Effect Live Updates: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్స్.. లైవ్ బ్లాగ్..

Ditwah Cyclone Effect Live Updates: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను..  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు పాండిచ్చేరి, తమిళనాడు రాష్ట్రాలను వణికిస్తోంది. అటు  భారత్ సమీప దేశం శ్రీలంక కూడా దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్  వల్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Last Updated : Dec 1, 2025, 12:03 PM IST

Trending Photos

Subhash Chandra: జీరో నుంచి జీ మీడియా సామ్రాజ్యం వరకు.. సుభాష్ చంద్ర ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..?
5
Subhash Chandra net worth
Subhash Chandra: జీరో నుంచి జీ మీడియా సామ్రాజ్యం వరకు.. సుభాష్ చంద్ర ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లో తెలుసా..?
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
5
Abhishek Sharma Super Century
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
Gold: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 60వేలు మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
6
gold price
Gold: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 60వేలు మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
Prabhas Marriage: హీరో ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? నెట్టింట్లో ఫొటోలు వైరల్
6
Prabhas
Prabhas Marriage: హీరో ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? నెట్టింట్లో ఫొటోలు వైరల్
Ditwah Cyclone Effect Live Updates: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్స్.. లైవ్ బ్లాగ్..
Live Blog

తీవ్రవాయుగుండంగా బలహీనపడిన దిత్వా తుపాను.. ఈ రోజు  వాయుగుండంగా బలహీనపడనుంది. సముద్రం అలజడిగా ఉంది. దీంతో మత్య్య కారులు వేటకు వెళ్ళరాదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు  దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 45-65 కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ రోజు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు సెలవులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు. కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా,  గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాయుగుండంగా మారిన దిత్వా తుఫాన్.. చెన్నైకి 50, పుదుచ్చేరికి 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం.. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతున్న దిత్వా తుఫాన్.. మధ్యాహ్నంలోపు వాయుగుండం బలహీన పడే అవకాశం ఉంది. 

 

1 December, 2025

  • 12:02 PM

    దిత్వా తుపాన్ కారణంగా తిరుమల లో వర్షం పడుతుంది. వర్షం తో భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిన్న నుంచి నిరంతరం గా వర్షం పడుతుంది. వసతి దొరకని భక్తులు అవస్తలు పడుతున్నారు. మాడ విధుల్లో భక్తులు కనిపించక బోసిపోయింది. మరో వైపు చలికి భక్తులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దిత్వా తూఫాన్ హెచ్చరికల వల్ల టీటీడీ అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఘాట్ రోడ్డు లో వాహన దారులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపారు. కొండచరియలు ,చెట్లు విరిగి పడే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తం అయినారు. 

  • 10:40 AM

    నైరుతి బంగాళాఖాతంలో  తీవ్రవాయుగుండంగా కొనసాగుతున్న దిత్వా..

    ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరాలకు సమాంతరంగా కదులుతున్న తీవ్రవాయుగుండం.

    మధ్యాహ్నానంలోపు వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం..

    నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలకు అవకాశం..

    కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం..

    దక్షిణకోస్తా తీరం వెంబడి 40-60కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు..

    రేపటి వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదు.. 

    ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..

     

Ditwah Cyclone Effect Live UpdatesCyclone DitwahSrilanaka RainsDitwah Toofan effcect on SrilankaCyclone

Trending News