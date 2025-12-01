Ditwah Cyclone Effect Live Updates: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్స్.. లైవ్ బ్లాగ్..

తీవ్రవాయుగుండంగా బలహీనపడిన దిత్వా తుపాను.. ఈ రోజు వాయుగుండంగా బలహీనపడనుంది. సముద్రం అలజడిగా ఉంది. దీంతో మత్య్య కారులు వేటకు వెళ్ళరాదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 45-65 కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ రోజు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు సెలవులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు. కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాయుగుండంగా మారిన దిత్వా తుఫాన్.. చెన్నైకి 50, పుదుచ్చేరికి 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం.. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతున్న దిత్వా తుఫాన్.. మధ్యాహ్నంలోపు వాయుగుండం బలహీన పడే అవకాశం ఉంది.