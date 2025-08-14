English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Telangana Rains Live Updates: ఈ ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్.. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Andhra Pradesh Telangana Weather Updates: అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో ముసురు కమ్మేసింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో స్కూల్స్‌కు సెలవు ప్రకటించారు. వర్షాల సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:12 PM IST

Live Blog

Andhra Pradesh Telangana Weather Updates: భారీ వర్షాలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో రెండు రాష్ట్రాల్లో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలు చోట్ల ప్రధాన రహదారులపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. ఏపీలోని గుంటూరు, విజయవాడ నగరాల్లోని పలు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపించాయి. ఇక అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండలంలో 27.24 సెంటీ మీటర్ల వర్షం కురవగా.. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో 23.4 సెం.మీ. వర్షపాతం కురిసింది. మరోవైపు తెలంగాణను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తున్నాయి. రానున్న 3 రోజులు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతవారణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు రెడ్‌, ఆరెంజ్‌, ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్‌ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

14 August, 2025

  • 14:11 PM

    Andhra Pradesh Rainfall: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా బుధవారం భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఏ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షపాతం కురిసింది..? ఏ మండంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది..? పూర్తి వివరాలకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 13:55 PM

    Hyderabad Rains Latest Updates: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఐటీ ఉద్యోగులకు ఇవాళ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వాలని కంపెనీలను సైబరాబాద్ పోలీసులు కోరారు. ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగకుండా.. ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా వర్క్ ఫ్రమ్ ఇవ్వాలన్నారు.

  • 13:27 PM

    Telangana Rains Latest Updates: చాదర్ ఘాట్, శంకర్ నగర్, మలక్‌పేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన  అధికారులు.

    ==> మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో రెడ్ అలర్ట్.

    ==> హిమాయత్ సాగర్ 8 గేట్లు ఎత్తివేత.

    ==> మూడు ఫీట్ల మేర గేట్లను ఎత్తి 8 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు మూసిలోకి విడుదల.

    ==> చాదర్ ఘాట్, శంకర్ నగర్, మలక్‌పేట్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన  అధికారులు. 

  • 13:24 PM

    Andhra Pradesh Rains Latest Updates: ఎన్టీఆర్ జిల్లా  ఇబ్రహీంపట్నం

    ==> కొండపల్లి శాంతి నగర్ వద్ద బుడమేరు వరద పరిస్థితిని పరిశీలించిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మి శ 

    ==> బుడమేరు గండ్లు పరిస్థితినీ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 

    ==> గతంలో గండి పడి విజయవాడ మునిగిన నేపథ్యంలో ఆయన పరిశీలన చేశారు. 

    ==> ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 

    ==> వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ వద్ద వచ్చే వరద నీటినీ బట్టి ఇతర బ్రాంచ్ కాల్వలకు నీరు మల్లించాలనీ, దిగువకు సామర్థ్యం  మించి విడుదల చేయొద్దని సూచించారు.

    ==> బుడమేరు వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం రాదని విజయవాడ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనవసర సమాచారం నమ్మొద్దనీ ప్రజలకు సూచించారు.

  • 12:59 PM

    Andhra Pradesh Rains Latest Updates: శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద 

    ==> 7 గేట్లు 10 అడుగులు ఎత్తి నీరు విడుదల.. ఇన్ ఫ్లో 1,17,221 క్యూసెక్కులు, ఔట్ ఫ్లో 2,52,840 క్యూసెక్కులు. 

    ==> పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 882.10 అడుగులు. 

    ==> కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో కొనసాగుతున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి.

ap rainsToday RainsWeather updatesHyderabad Rain Live UpdatesHyderabad Rains

