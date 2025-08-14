AP Telangana Rains Live Updates: ఈ ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్.. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

Andhra Pradesh Telangana Weather Updates: భారీ వర్షాలకు తెలుగు రాష్ట్రాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో రెండు రాష్ట్రాల్లో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలు చోట్ల ప్రధాన రహదారులపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. ఏపీలోని గుంటూరు, విజయవాడ నగరాల్లోని పలు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపించాయి. ఇక అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండలంలో 27.24 సెంటీ మీటర్ల వర్షం కురవగా.. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో 23.4 సెం.మీ. వర్షపాతం కురిసింది. మరోవైపు తెలంగాణను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తున్నాయి. రానున్న 3 రోజులు అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతవారణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.