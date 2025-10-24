English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..

Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..

Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును బైక్ ఢీకొనడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 20 మందిపైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:16 AM IST

Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..
Live Blog

Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ను బైక్‌ను ఢీకొనగా.. బస్సులో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 20 మంది పైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. 12 మంది ప్రయాణికులు ఎమర్జెన్సీ విండో నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు సమాచారం. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన బస్సు.. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగుళూరుకు వెళుతుండగా.. కర్నూలుకు దగ్గరలోని చిన్నటేకూరు వద్ద నేషనల్ హైవే 44పై ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బస్సును ఢీకొట్టిన బైక్.. ముందు భాగంలోకి దూసుకువెళ్లి డీజిల్ ట్యాంక్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. కొందరు బయటకు దూకి ప్రాణాలను రక్షించుకోగా.. కొందరు సజీవ దహనం అయ్యారు. కర్నూలు బస్ ప్రమాదానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

24 October, 2025

  • 09:16 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News: ప్రమాదానికి గురైన బస్సులో అశ్విన్‌రెడ్డి (36), జి.ధాత్రి(27), కీర్తి(30), పంకజ్‌(28), యువన్‌ శంకర్‌రాజు (22), తరుణ్‌(27), ఆకాశ్‌(31), గిరిరావు (48), బున సాయి(33), గణేశ్‌(30), జయంత్‌ పుష్వాహా (27), పిల్వామిన్‌ బేబి (64), కిశోర్‌ కుమార్ (41) రమేష్‌(30) అతడి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు, అనూష(22), మహ్మద్‌ ఖైజర్‌ (51), దీపక్‌ కుమార్‌ (24), అన్డోజ్‌ నవీన్‌కుమార్ (26), ప్రశాంత్‌ (32), ఎం.సత్యనారాయణ(28), మేఘనాథ్‌ (25), వేణు గుండ (33), చరిత్ (21), చందన మంగ (23), సంధ్యారాణి మంగ (43), గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్ (28), జయసూర్య(24), హారిక (30), శ్రీహర్ష (24), శివ (24), శ్రీనివాస రెడ్డి (40), సుబ్రహ్మణ్యం (26), కె.అశోక్‌ (27), ఎం.జి.రామారెడ్డి (50), ఉమాపతి (32), అమృత్‌ కుమార్ (18), వేణుగోపాల్‌రెడ్డి (24) ప్రయాణించినట్లు తెలుస్తోంది.

    జయసూర్య, రామిరెడ్డి, అకీరా, వేణుగోపాల్ రెడ్డి, హరిక, సత్యనారాయణ, శ్రీలక్ష్మి, నవీన్ కుమార్, అఖిల్, జస్మిత, రమేశ్, సుబ్రమణ్యం ఎమర్జెన్సీ విండో నుంచి దూకి ప్రాణాలను రక్షించుకున్నారు. 

  • 08:57 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News: హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు కు జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదం పట్ల బిఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇరవై మంది సజీవ దహనమై ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల తీవ్ర సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలను ఆర్ధికంగా ఆదుకోవాలని, ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు కేసీఆర్ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

  • 08:52 AM
  • 08:50 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News: "కర్నూల్ జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం ఎంతో దురదృష్టకరం. ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. స్థానిక అధికారులు అవసరమైన సహాయక చర్యలు వేగంగా చేపట్టి క్షతగాత్రులకు తక్షణం మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని,ప్రభుత్వ బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని కోరుతున్నాను." అని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు.

  • 08:49 AM
  • 08:48 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News: ప్రమాదంలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో బాధిత కుటుంబాలకు సహాయం అందించేందుకు కర్నూలు కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.సిరి తెలిపారు. బస్సు ప్రయాణకుల బంధువులు 08518-277305 నంబరుకు ఫోన్ చేసి సంప్రదించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

  • 08:46 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News: హైదరాబాద్‌ నుంచి బస్సులో కూకట్ పల్లి నుంచి ఆరుగురు

    కుత్బుల్లాపూర్ నుంచి నలుగురు

    ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి ముగ్గురు

    ఎర్రగడ్డ నుంచి ఇద్దరు

    మూసా పేట్ నుంచి ఇద్దరు

    భరత్ నగర్ నుంచి ఒక్కరు

    వనస్థలిపురం  నుంచి ఇద్దరు

    ప్యారడైజ్ నుంచి ఇద్దరు

    నాంపల్లి నుంచి ఒక్కరు

    లక్డీకపూల్ నుంచి ఇద్దరు

    ఎల్బీ నగర్ ఒక్కరు
     

  • 08:44 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News:  కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి నారాయణ

    - ప్రమాదంలో నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలానికి చెందిన  ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి

    - బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది

    - క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నాం: నారాయణ

  • 08:43 AM
  • 08:38 AM

    Kurnool Bus Accident Latest News:  వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో పదుల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు మరణించారని తెలిసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని కర్నూలు జీజీహెచ్ సూపరిటెండెంట్‌ను మంత్రి ఆదేశించారు. 

  • 08:36 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటనకు డ్రైవర్ల సమన్వయ లోపం కారణం కావచ్చని ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. బస్సు బైకును ఢీకొన్న విషయాన్ని డ్రైవర్ సెకండ్ డ్రైవర్‌కు చెప్పగా సమన్వయ లోపంతో చిన్న ప్రమాదంగా భావించారన్నారు. ఈ సమయంలోనే కింద నుంచి మంటలు నిమిషాల్లో చుట్టుముట్టాయని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సెకండ్ డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఎస్పీ చెప్పారు.

  • 08:34 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: చిన్నటేకూరు బస్సు ప్రమాదంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సీఎస్, డీజీపీతో ఈ తెల్లవారుజామున ఈ దుర్ఘటనపై మాట్లాడిన సీఎం.. తక్షణమే హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న బస్సులో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్‌లో ఎక్కిన ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దీంతో ఘటనాస్థలికి గద్వాల కలెక్టర్, ఎస్పీ వెళ్లి పరిస్థితి సమీక్షించి.. ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రయాణికుల వివరాలు సేకరించాలని ఆదేశించారు.

  • 08:32 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలు బస్సు ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ సిరి

    బైక్‌ బస్సు కిందకు వెళ్లడంతో.. డోర్ ఓపెన్ అయ్యే కేబుల్ తెగిపోయింది - కలెక్టర్ సిరి

    20 మంది ప్రయాణికులు మిస్‌ అయ్యారు- కలెక్టర్ సిరి

    ఇప్పటివరకు 11 మృతదేహాలు వెలికితీశాం- కలెక్టర్ సిరీ 

    ప్రమాదం తర్వాత డ్రైవర్ తప్పించుకున్నాడు

    20 మంది క్షేమంగా బయటపడ్డారు- కలెక్టర్ సిరి

  • 08:31 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి 
     

    - కర్నూల్ జిల్లా బస్సు దగ్ధమైన ఘటనలో మృతి చెందిన  రమేష్ (37) గోళ్ళ అనూష (32), మనీష్ (12) మణీత్వా (10)

    - గత 15 ఏళ్లుగా బెంగళూరులోని హిందుస్థాన్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్న రమేష్

    - కంపెనీ ట్రిప్పులో భాగంగా  హైదరాబాద్ వెళ్లిన కుటుంబ సభ్యులు

  • 08:27 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్

    - సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న టీజీ భరత్ 

    - ప్రమాదం విషయం తెలిసిన వెంటనే జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడిన మంత్రి 

    - ఘటనలో పలువురు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన టీజీ భరత్

  • 08:25 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: గాయాలతో బయటపడినవారిలో జస్మిత, అకీర, రమేశ్, జయసూర్య, సుబ్రహ్మణ్యం, రామిరెడ్డి, వేణుగోపాల్, నవీన్ కుమార్, అఖిల్, సత్యనారాయణ, శ్రీలక్ష్మి ఉన్నారు. వీరు కర్నూలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

  • 08:24 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలులో బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి..  ప్రమాదంపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని అధికారులను ఆదేశించారు. 

  • 08:18 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షతగాత్రులను కర్నూల్ పెద్దాసుపత్రికి తరలించారు. మంటల్లో బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది.

  • 08:12 AM

    Kurnool Bus Accident News Live Updates: బైకును ఢీ కొట్టగానే బస్సును డ్రైవర్ ఆపకుండా కొంతదూరం తీసుకెళ్లడంతో మంటల మరింత చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. బైకు పెట్రోల్ ట్యాంకు రాపిడితో మంటలు చెలరేగాయి. లగ్జరీ, ఏసీ బస్సు కావడం, సీటింగ్ ఫోమ్, త్వరగా అంటుకునే మెటీరియల్ ఉండటంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. అర్ధరాత్రి, పొగ కమ్మేయడంతో అద్దాలు పగులగొట్టి ప్రయాణికులంతా బయటకు రాలేకపోయారు.

Kurnool Bus AccidentKurnool Bus Accident NewsBus Accident in KurnoolKurnool Bus Accident Live Updates

