Kurnool Bus Accident LIVE: కర్నూల్‌ జిల్లాలో ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే..

Kurnool Bus Accident News Live Updates: కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ను బైక్ను ఢీకొనగా.. బస్సులో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 20 మంది పైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. 12 మంది ప్రయాణికులు ఎమర్జెన్సీ విండో నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు సమాచారం. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు.. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగుళూరుకు వెళుతుండగా.. కర్నూలుకు దగ్గరలోని చిన్నటేకూరు వద్ద నేషనల్ హైవే 44పై ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బస్సును ఢీకొట్టిన బైక్.. ముందు భాగంలోకి దూసుకువెళ్లి డీజిల్ ట్యాంక్ను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. కొందరు బయటకు దూకి ప్రాణాలను రక్షించుకోగా.. కొందరు సజీవ దహనం అయ్యారు. కర్నూలు బస్ ప్రమాదానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.